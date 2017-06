შსს-მ ორი ქართველი აბიტურიენტი აშშ-ს სანაპირო დაცვის აკადემიაში გაგზავნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => ashsh-s-sanapiro-dacva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137577 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => ashsh-s-sanapiro-dacva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137577 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => ashsh-s-sanapiro-dacva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [2] => ashsh-s-sanapiro-dacva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137577) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16426,13253,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137450 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 13:16:47 [post_date_gmt] => 2017-06-09 09:16:47 [post_content] => სამართალდამცველებმა ორი პირი - 1989 წელს დაბადებული მ.მ. და 1996 წელს დაბადებული გ.ქ. ნარკოდანაშაულისათვის თბილისში დააკავეს. სამართალდამცველებმა მ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას 1,4965 გრამი ნარკოტიკული საშუალება „მდმა“, ხოლო გ.ქ.-ს პირადი ჩხრეკისას 2,3342 გრამი „მდმა“ ამოიღეს. გ.ქ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო

რუსთავში, მე-11 მიკრორაიონში, მტკვართან არსებულ ხელოვნურ ტბაში, 9 წლის ბავშვი დაიხრჩო. ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, ბავშვის ცხედარი მაშველებმა ტბიდან ერთი საათის წინ ამოიყვანეს. მოხდა ცხედრის ამოცნობაც. მაშველები მოზარდს, დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ეძებდნენ. მომხდარზე გამოძება 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს

რუსთავში ტბაში ბავშვის ცხედარი იპოვეს Fortuna.ge ერთ-ერთ ასეთ ქართველზე მოგიყვებათ. გ.ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის კურსდამთავრებული ნიკოლოზ ტვილდიანი ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის აკადემიამ მიიღო. ნიკოლოზს ევროპის და აშშ-ს 9 სხვადასხვა უნივერსიტეტისგან მიიღო შემოთავაზება, რომლის ჯამურმა დაფინანსებამ 400 ათას დოლარამდე შეადგინა, მაგრამ მისი არჩევანი სანაპირო დაცვის აკადემიაზე შეჩერდა, რადგან მისი დიდი სურვილია, უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ქვეყნის სამსახურში ჩადგეს და საქართველოში გააგრძელოს საქმიანობა. 4 წლის განმავლობაში ნიკოლოზი ფინანსდება 500 ათასი დოლარით. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს მასშტაბით სანაპირო დაცვის აკადემიაში მხოლოდ ერთი ქართველი ჩაირიცხა და მისთვის 100%-იანი დაფინანსება გამოყოფილი. 1971 წლიდან, საერთაშორისო კადეტები აკადემიაში იღებენ უმაღლეს განათლებას, გადიან სამხედრო მომზადებას, სწავლობენ ლიდერობის უნარებს, რათა უკეთესად დაიცვან და ემსახურონ სამშობლოს. აკადემიას აქვს სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ოთხწლიანი ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამა, რომელიც დიდწილად ორიენტირებულია საინჟინრო, მათემატიკისა და მეცნიერების განათლებაზე; ყველა კურსდამთავრებული იღებს ბაკალავრის ხარისხს. ნიკოლოზ ტვილდიანი აშშ-ს სანაპირო დაცვის აკადემიაში 500 000-დოლარიანი დაფინანსებით ჩაირიცხა პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო