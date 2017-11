შსს-მ პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე ერთი პირი ამხილა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => prostitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186290 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => prostitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186290 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => prostitucia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => prostitucia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186290) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,1469,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185959 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-09 22:50:06 [post_date_gmt] => 2017-11-09 18:50:06 [post_content] => ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით წაყენებული ბრალდებით, ახალციხეში დაკავებულ 4 ახალგაზრდას 10-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დაკავებულები წინასწარი მოთავსების იზოლატორში უკვე გადაიყვანეს. პარალელურად, მიდის ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ხულიგნობას გულისხმობს.ადვოკატები ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას და გიგი კაპანაძის საავადმყოფოში გადაყვანას ითხოვენ.დაკავებულების მხარდამჭერები ამ წუთებში მიემართებიან იმ თურქულ ბართან, სადაც გუშინ ღამით ინციდენტი მოხდა. ისინი იქ საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავენ.ერთ-ერთი დაკავებულის, გიგი კაპანაძის მამა შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის სამმართველოს უფროსის, ავთანდილ გალდავას თანამდებობიდან გათავისუფლებას და გამოძიების დაწყებას ითხოვს.ის მას შვილის ცემაში ადანაშაულებს.ახალგაზრდები გუშინ თურქულ ბარში მომხდარი ჩხუბის გამო დააკავეს, რა დროსაც თავის არეში დაზიანება მიიღო თურქეთის მოაქალაქემ.შსს-ს განცხადებით, ისინი არც პოლიიელების კანონიერ მოთხოვნას დაემორჩილნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ ხარაგაულში, ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტის შესწავლა დაიწყო. შსს-ს განმარტებით, პარალელურად გრძელდება გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ოჯახის ვარაუდით, ხარაგაულში ახალგაზრდა მამაკაცის თვითმკვლელობის მიზეზი, შესაძლოა, პოლიციის ზეწოლა გამხდარიყო. გარდაცვლილის ოჯახის ინფორმაციით, ძმები ჯართს აგროვებდნენ და განყოფილებაში რამდენჯერმე სწორედ ამ საკითხზე დაიბარეს. „ჩემი ძმები ჯართს აგროვებდნენ და პოლიციის განყოფილებაში რამდენჯერმე სწორედ ამ საკითხზე დაიბარეს. პოლიციიდან დაბრუნების შემდეგ ამირანმა თქვა, რომ ან მათ მოკლავდა ან თავს მოიკლავდა," - ამბობს გარდაცვლილი ამირან კვირიკაშვილის და. ოჯახი ვარაუდობს, რომ სამართალდამცველები მისგან თანამშრომლობას ითხოვდნენ, მამაკაცმა კი ზეწოლას ვერ გაუძლო.

შსს-მ ხარაგაულში ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტის შესწავლა დაიწყო ხულოს სოფელ კვატიაში მე-11 კლასის მოსწავლე ჩამომხრჩვალი იპოვეს. შემთხვევა ხულოში დაახლოებით ერთი საათის წინ მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფაქტზე გამოძიება 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტებიამ დრომდე მუშაობენ.

ხულოში მე-11 კლასის მოსწავლე გარდაცვლილი იპოვეს