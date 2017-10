შსს მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს, რომ საარჩევნო პერიოდმა წელსაც მშვიდად ჩაიაროს – გიორგი მღებრიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177175 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177175 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177175) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,358) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176276 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:07:22 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:07:22 [post_content] => არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციაზე საუბრობს. ორგანიზაციამ საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც კონკრეტულ დარღვევებზე არის საუბარი. ანგარიშის მიხედვით, ფაქტობრივად ყველა რეგიონში ადგილი ჰქონდა მმართველი პარტიის მიერ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების მასშტაბურ მობილიზებას. გარდა ამისა, საუბარია ბაგა-ბაღების დირექტორების მიერ მხარდამჭერთა სიების შეგროვებაზეც. ორგანიზაცია პროკურატურას მოუწოდებს, აღნიშნულ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება. მონოიტორინგისას დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევაც, როცა მმართველი პარტია სოფელ ირგანჩაიში ხმების მისაღებად მოსახლეობას ყურანზე დაფიცებას აიძულებდა. შსს-ს ცნობით, ამ ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშში საუბარია, ასევე, ონლაინაგიტაციის შემთხვევებზეც, როცა საჯარო მოხელეები ფეისბუქის საშუალებით აწარმოებენ აგიტაცია-პროპაგანდას. საბოლოო ანგარიშს ორგანიზაცია ნოემბერში გამოაქვეყნებს. [post_title] => TI წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციაზე საუბრობს

[post_date] => 2017-10-17 14:07:22

„თბილისის მერის არჩევნებზე ერთადერთი ინტრიგა ალეკო ელისაშვილია," -ამის შესახებ ანალიტიკოსმა, გია ხუხაშვილმა, განაცხადა. ხუხაშვილის თქმით, არაპარტიული კანდიდატი არჩევნებზე სიახლეა. „ამ არჩევნების სიახლეა არაპარტიული კანდიდატი, რომელიც ამბობს და არცთუ უსაფუძვლოდ, რომ გაათავისუფლებს ქალაქს პარტიული კლანებისა და აქტივისგან. პარტიული კლანები და აქტივი იყვნენ მმართველობაში წინა და ამ ხელისუფლების დროსაც. აქედან გამომდინარე, ამომრჩეველი ალეკო ელისაშვილს აკვირდება, თუმცა ჯერჯერობით ეჭვი ეპარება, რამდენად შეუძლია ამ ადამიანს რეალურად ამოცანების გადაწყვეტა. მაგრამ ჩვენ უნდა წავიდეთ ამ ექსპერიმენტზე. წინა დღე ნანახი გვაქვს ბევრჯერ, გავიღვიძოთ და მეორე დღეში გადავინაცვლოთ. აღარ მოგვბეზრდა ამ ერთსა და იმავე წრეზე ტრიალი? აგერ არის ეს ახალგაზრდა კაცი – შეიძლება გამოუცდელია, ბევრი რამ არ იცის, მაგრამ გულწრფელი და გულანთებულია. მოვსინჯოთ, ეს არ გვინახავს. რაღაც ახალი იქნება. ცოტა გავერთობით მაინც,"-განაცხადა ხუხაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. [post_title] => თბილისის მერის არჩევნებზე ერთადერთი ინტრიგა ალეკო ელისაშვილია - გია ხუხაშვილი

[post_date] => 2017-10-12 12:17:44

„საქართველოში კრიმინალის დონე ძალიან დაბალია, მაგრამ ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს," - ამის შესახებ შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა, ვიდეოჯარიმების ადმინისტრირების კუთხით შსს-ს მიერ დაგეგმილ სიახლეებზე საუბრისას განაცხადა. მღებრიშვილის თქმით, უწყება განვითარებაზე მუდმივად ფიქრობს და ამის ნათელი მაგალითია ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი, რომელიც შსს-ში ერთი წლის წინ შეიქმნა. „უსაფრთხოების ინდექსით საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს სხვადასხვა რეიტინგით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მუდმივად ვფიქრობთ განვითარებაზე და ერთობლივი ოპერაციების ცენტრიც სწორედ ამას ემსახურება, რომ ამაღლდეს ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების ხარისხი და ჩვენც ეფექტურები ვიყოთ, როგორც რეაგირების, ასევე პრევენციის ნაწილში. კრიმინალის დონე საქართველოში ძალიან დაბალია, მაგრამ ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს," - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მინისტრის თქმით, შსს-ს მთავარი მიზანი მოქალაქეების დაცვა და მძღოლების მიერ მოძრაობის წესების დაცვაა. [post_title] => საქართველოში კრიმინალის დონე ძალიან დაბალია - გიორგი მღებრიშვილი

[post_date] => 2017-10-09 13:36:11 [post_title] => TI წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციაზე საუბრობს

[post_date] => 2017-10-17 14:07:22

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციაზე საუბრობს. ორგანიზაციამ საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც კონკრეტულ დარღვევებზე არის საუბარი. ანგარიშის მიხედვით, ფაქტობრივად ყველა რეგიონში ადგილი ჰქონდა მმართველი პარტიის მიერ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების მასშტაბურ მობილიზებას. გარდა ამისა, საუბარია ბაგა-ბაღების დირექტორების მიერ მხარდამჭერთა სიების შეგროვებაზეც. ორგანიზაცია პროკურატურას მოუწოდებს, აღნიშნულ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება. მონოიტორინგისას დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევაც, როცა მმართველი პარტია სოფელ ირგანჩაიში ხმების მისაღებად მოსახლეობას ყურანზე დაფიცებას აიძულებდა. შსს-ს ცნობით, ამ ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშში საუბარია, ასევე, ონლაინაგიტაციის შემთხვევებზეც, როცა საჯარო მოხელეები ფეისბუქის საშუალებით აწარმოებენ აგიტაცია-პროპაგანდას. საბოლოო ანგარიშს ორგანიზაცია ნოემბერში გამოაქვეყნებს.