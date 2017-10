შსს მიკერძოებულ ინფორმაციას ავრცელებს – ანა ნაცვლიშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saia [1] => shss-s-ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180681 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saia [1] => shss-s-ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180681 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1431 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saia [1] => shss-s-ganckhadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saia [1] => shss-s-ganckhadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180681) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1431,17505) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179786 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 14:58:58 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:58:58 [post_content] => "ვიცი, რომ საზოგადოების ნაწილს გაუკვირდა, რატომ იცავს საია თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს სასამართლოში",-ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს, რომ საია იცავს ქვეყნის კანონმდებლობას და ხალხის ნებას, რომელმაც თავად უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება მისი მერი, ყოველგვარი მანიპულაციების და ჩარევების გარეშე. "ამაშია კანონის უზენაესობის სირთულე - პატივი სცე და მოითხოვო მისი დაცვა განურჩევლად იმისა, შენს თანამოაზრეს და "შენიანს" ეხება ეს კონკრეტულ შემთხვევაში თუ - არა. მეჭიაური ხშირად გვაკრიტიკებდა, ალბათ, მომავალშიც გაგვაკრიტიკებს, ჩვენც არაერთხელ გაგვიკრიტიკებია მისი განცხადებები თუ საჯარო გამოსვლები, მაგრამ ეს არ გვაბრკოლებს, ვებრძოლოთ უსამართლობას, რომელიც მარტო მას კი არა, ძალიან ბევრ ადამიანს აზიანებს და რაც მთავარია - აზიანებს სამართლიანი არჩევნების იდეას! ასეთები ვართ ჩვენ და ამიტომ მიყვარს საია",-წერს ანა ნაცვლიშვილი. https://www.facebook.com/ana.natsvlishvili.940/posts/10155832012942905 [post_title] => მეჭიაური გვაკრიტიკებდა, მაგრამ ეს უსამართლობასთან ბრძოლაში არ გვაბრკოლებს- ანა ნაცვლიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mechiauri-gvakritikebda-magram-es-usamartlobastan-brdzolashi-ar-gvabrkolebs-ana-nacvlishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 14:58:58 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 10:58:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179786 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178570 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 18:31:12 [post_date_gmt] => 2017-10-21 14:31:12 [post_content] => საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, 18:00 საათისთვის, ძირითადად პროცედურული დარღვევები ფიქსირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით, ამ დროისათვის საარჩევნო დარღვევებზე საიას დამკვირვებლებმა 52 საჩივარი უბანზე, 35 - ოლქში, და 105 შენიშვნა. საია-ს გავრცელებულ განცხადებაში კონკრეტული საჩივრები აქვს დასახელებული: „გადასატანი ყუთით ხმის მიცემასთან დაკავშირებული პრობლემები: თერჯოლის #16 უბანზე ამომრჩეველმა განმარტა, რომ გადასატანი ყუთის სიაში მისი ნების გარეშე შეიყვანეს. ვანის #53 უბანზე გამოცხადდა ამომრჩეველი, რომელმაც განაცხადა, რომ არის გადასატანი ყუთის სიაში, თუმცა მას განცხადება კომისიის სახელზე არ დაუწერია. გორის #99 უბანზე გადასატანი ყუთის დაბრუნების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მერის არჩევნების გამოუყენებელ ბიულეტენებს აკლდა ერთი ცალი ბიულეტენი. ზუგდიდის #46 უბანზე გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანილ 2 ამომრჩეველს უბანზე მიაცემინეს ხმა. მარნეულის #50 უბანზე სამი ტიპის დარღვევა დაფიქსირდა: რეგისტრატორმა თავისი ბეჭდის ნაცვლად კომისიის მდივნის ბეჭედი გამოიყენა; რეგისტრატორს რამდენჯერმე გამორჩა სამაგიდო სიაში საკუთარი ხელმოწერის დაფიქსირება. მარკირებიანი ამომრჩევლების მიერ ხმის განმეორებით მიცემის მცდელობა: ვაკეში (#29 და #52 უბნებზე) დაფიქსირდა 3 შემთხვევა, როდესაც ადგილი ჰქონდა მარკირებაგავლილ ამომრჩეველთა მიერ ხელმეორედ ხმის მიცემის მცდელობას. კომისიებმა დროულად დააფიქსირეს აღნიშნული და არ მისცეს შესაბამის პირებს ხმის განმეორებით მიცემის უფლება. ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლი: ამომრჩევლის რიგითი ნომრების ჩანიშვნის ფაქტები კვლავ გრძელდება. ასეთ ფაქტებს ადგილი ჰქონდა მაგ. თბილისში, ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #28 უბანზე, ვაკის #29, #30, #50, #52, „ქართული ოცნებისა“ და „მემარცხენე ალიანსის“ წარმომადგენლების მიერ მსგავს ფაქტებს. მსგავსი ფაქტები ასევე დაფიქსირდა გურჯაანშიც. მთაწმინდის #8 უბანზე ჩვენი დამკვირვებლის შეკითხვაზე რატომ აგროვებდა ინფორმაციას, „ქართული ოცნების “ წარმომადგენელმა ღიად განაცხადა, რომ სამაგიდო სიიდან ამომრჩევლის რიგითი ნომრის მონაცემების ამოწერა მიზნად ისახავდა ამომრჩევლის კონტროლს. ამავე უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ და „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელმა საია მიკერძოებულ ორგანიზაციად მოიხსენიეს. ასევე, დაადასტურა ინფორმაციის შეგროვების მიზანი (ამომრჩევლის კონტროლი) პარტიის წარმომადგენელმა ვაკის მე-20 უბანზე. ასევე უბნის გარეთ ჯგუფურად დგანან პარტია „ქართული ოცნების“ აგიტატორები სიებით: წყალტუბოს #32, გურჯაანი #25, #27, #30, #35 #34,#45-ე უბნებზე, თელავის #24, #30, #33-#37, #38, #39 ,#54, რუსთავის #16 #17 უბანზე. დამკვირვებლებისთვის არასათანადო სამუშაო პირობების შექმნა: საბურთალოს #8 უბანზე საიას დამკვირვებელს, საჩივრის დაწერის შემდეგ, გაძევებით დაემუქრნენ,” - ნათქვამია საია-ს განცხადებაში. [post_title] => საია 18 საათისთვის, ძირითადად, პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saia-18-saatistvis-dziritadad-procedurul-darghvevebze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 18:31:12 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 14:31:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178570 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178369 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 14:20:19 [post_date_gmt] => 2017-10-21 10:20:19 [post_content] => „ჩვენი დამკვირვებლების ინფორმაციით, რეგისტრატორების გვერდით, უკან ან ნაკადის მომწესრიგებელთან საარჩევნო სუბიექტის „ქართული ოცნების", „მემარცხენე ალიანსის" ან სადამკვირვებლო ორგანიზაცია „ახალი სიტყვის" წარმომადგენლები დგანან და ინიშნავენ უბანზე მოსული ამომრჩევლის მონაცემებს,“ - ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა, ანა ნაცვლიშვილმა, განაცხადა. „სამწუხაროა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მსგავს ფაქტებში ვერ ხედავს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას და ამით ხელს უწყობს ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენის მოხდენის ფაქტებს. საქართველოს კანონმდებლობა იმპერატიულად განმარტავს, რომ ერთიანი სიის სამაგიდო ვერსია არ არის საჯარო ინფორმაცია და, შესაბამისად, არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მესამე პირებისათვის. კერძოდ, საარჩევნო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტი ერთმანეთისგან განასხვავებს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ორ ვერსიას: საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილ სიას (ე.წ. სამაგიდო სიას) და სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებულ ვერსიას. სამაგიდო სიაში, სიის საჯარო ვერსიისგან განსხვავებით, ამომრჩევლის სხვა მონაცემებთან ერთად, აღნიშნულია ამომრჩევლის პირადი ნომერი, რაც წარმოადგენს ამომრჩევლის პერსონალურ ინფორმაციას. სამაგიდო სიებში ასევე ფიქსირდება უბანზე მისული ამომრჩევლის ხელმოწერა. ცესკო-ს 2012 წლის დადგენილების თანახმად (N 42/2012 - ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ, მუხლი 1.3), „კენჭისყრის შენობაში დაუშვებელია ნებისმიერი ფორმით ისეთი ინფორმაციისა თუ მასალის გადაღება, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით საჯარო ინფორმაციას არ განეკუთვნება, მათ შორის ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი (სამაგიდო) ვერსია.“ ამგვარად, ვინაიდან სიის სამაგიდო ვერსია არ არის საჯარო ინფორმაცია, შესაბამისად - არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მესამე პირებისთვის, განურჩევლად იმისა, მესამე პირთა ინტერესი ამ სიიდან პერსონალური ინფორმაციის ამოწერაა თუ არა. ამასთან, ამომრჩევლის მხოლოდ რეგისტრაციის ნომრის საფუძველზეც მარტივადაა შესაძლებელი, სიის საჯარო ვერსიის მეშვეობით, სიაში რიგითი ნომრის მფლობელი ამომრჩევლის ვინაობის იდენტიფიცირება. მსგავსი ფაქტები და მათი მასშტაბი სერიოზულ ეჭვებს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკური სუბიექტების ინტერესია არა უბანზე მისული ამომრჩევლის რაოდენობის, არამედ უბანზე მოსული ამომრჩევლების ვინაობის დადგენა და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლი, რაც გამოიხატება უბნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლის აღრიცხვასა და არმისული ამომრჩევლის იდენტიფიცირებაში (რათა, სავარაუდოდ, მოხდეს მათი მობილიზება და არჩევნებზე მიყვანა). ყოველივე ზემოაღნიშნული კი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას, კერძოდ: - საქართველოს კონსტიტუციის 28-ე მუხლის თანახმად, უზრუნველყოფილია ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოვლინება. - საარჩევნო კოდექსის მე-3 მუხლის „დ“ პუნქტის თანახმად, არჩევნების ჩატარების ერთ-ერთი პრინციპია კენჭისყრის ფარულობა და ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოვლენა. „დ.ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, აკრძალულია ნებისმიერი ზემოქმედება, რომელიც ზღუდავს ამომრჩევლის ნების თავისუფალ გამოვლენას და კონტროლი ამომრჩევლის ნების გამოვლენაზე. ამასთან, ვენეციის კომისიის საარჩევნო ნორმათა კოდექსი (2002), რომელშიც თავმოყრილია დემოკრატიული არჩევნების კარგი პრაქტიკის მაგალითები, ამბობს შემდეგს: ამომრჩეველთა სიები უნდა ქვეყნდებოდეს, თუმცა არჩევნებზე მოსულ ამომრჩეველთა სია არ უნდა ქვეყნდებოდეს. აღნიშნული სწორედ იმას გულისხმობს, რომ არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია იმის თაობაზე, ვინ მიიღო და ვინ არა მონაწილეობა არჩევნებში. მოვუწოდებთ ცესკოს და ყველა შესაბამის სუბიექტს, იმოქმედოს საარჩევნო კანონმდებლობის სრული დაცვით და უზრუნველყონ კანონმდებლობით აკრძალული ქმედებების შეწყვეტა,“ - განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. ცესკო-ს განმარტებით, ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის სახელი, გვარი და ასევე სიაში რეგისტრაციის ნომერი მიეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას, არ წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს და დამკვირვებლებს არ ეზღუდებათ მსგავსი მონაცემების ნახვა. [post_title] => სამწუხაროა, ცესკო საარჩევნო დარღვევას ვერ ხედავს - საია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenime-partiis-warmomadgeneli-saarchevno-ubanze-misuli-amomrchevlebis-monacemebs-inishnavs-saia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 14:40:51 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 10:40:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178369 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179786 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 14:58:58 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:58:58 [post_content] => "ვიცი, რომ საზოგადოების ნაწილს გაუკვირდა, რატომ იცავს საია თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს სასამართლოში",-ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს, რომ საია იცავს ქვეყნის კანონმდებლობას და ხალხის ნებას, რომელმაც თავად უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება მისი მერი, ყოველგვარი მანიპულაციების და ჩარევების გარეშე. "ამაშია კანონის უზენაესობის სირთულე - პატივი სცე და მოითხოვო მისი დაცვა განურჩევლად იმისა, შენს თანამოაზრეს და "შენიანს" ეხება ეს კონკრეტულ შემთხვევაში თუ - არა. მეჭიაური ხშირად გვაკრიტიკებდა, ალბათ, მომავალშიც გაგვაკრიტიკებს, ჩვენც არაერთხელ გაგვიკრიტიკებია მისი განცხადებები თუ საჯარო გამოსვლები, მაგრამ ეს არ გვაბრკოლებს, ვებრძოლოთ უსამართლობას, რომელიც მარტო მას კი არა, ძალიან ბევრ ადამიანს აზიანებს და რაც მთავარია - აზიანებს სამართლიანი არჩევნების იდეას! ასეთები ვართ ჩვენ და ამიტომ მიყვარს საია",-წერს ანა ნაცვლიშვილი. https://www.facebook.com/ana.natsvlishvili.940/posts/10155832012942905