შსს ნუცუბიძის პლატოზე ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტზე ვიდეომასალას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180447 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180447 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => shemtkhveva-nucubidzeze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180447) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20705,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180430 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-25 20:19:36 [post_date_gmt] => 2017-10-25 16:19:36 [post_content] => თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე მომხდარ ფაქტზე, რა დროსაც 32 წლის მამაკაცი შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მამაკაცის ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს, იგი უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. უწყებაში განმარტავენ, რომ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდება. "ფორტუნა" შსს განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, საღამოს, თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე, მოქალაქეებმა მეზობლური კონფლიქტის ფაქტზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. შემთხვევის ადგილზე მისულმა პატრულ-ინსპექტორებმა კონფლიქტი განმუხტეს და კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება დაიწყეს, რა დროსაც მათთან, სავარაუდოდ, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი მივიდა. იგი განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მოქალაქეს, რომელმაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, ასევე, გარშემო მყოფ პირებს და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. პატრულ-ინსპექტორებმა მამაკაცს არაერთგზის მოუწოდეს წესრიგისა და კანონის დაცვისკენ, თუმცა იგი არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და კიდევ უფრო აგრესიული გახდა. აღნიშნული პირის, კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს, იგი უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება“ [post_title] => პატრულის დაკავების ოპერაციას ერთი პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა - შსს განცხადებას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nucubidzis-platoze-momkhdar-faqtze-ra-drosac-akhalgazrda-mamakaci-gardaicvala-shss-ganckhadebas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 20:21:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 16:21:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180430 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180419 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-25 19:22:28 [post_date_gmt] => 2017-10-25 15:22:28 [post_content] => ქობულეთში, რესურსცენტრის შენობის მიმდებარედ ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მამაკაცი მსუბუქად არის დაჭრილი. უწყების თქმით, ფაქტზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. საქმე 118-ე მუხლით აღიძრა, რაც სხეულის განზრახ, მსუბუქად დაზიანებას გულისხმობს. მომხდარის სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. [post_title] => ქობულეთში ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-akhalgazrda-mamakaci-dachres [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 19:22:28 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 15:22:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180419 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180036 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-25 11:13:59 [post_date_gmt] => 2017-10-25 07:13:59 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, შოთა ხიზანიშვილმა, ციხე დატოვა. მას სასჯელის ვადა ამოიწურა. ე.წ. მატროსოვის ციხესთან მას ახლობლები და ოჯახის წევრები დახვდნენ. შოთა ხიზანიშვილს უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით წელიწად-ნახევარი ჰქონდა მისჯილი, გაფლანგვის მუხლში კი გამართლდა. შოთა ხიზანიშვილს პროკურატურა დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვას და უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებოდა. შოთა ხიზანიშვილს რამდენიმე წლის წინ იყო შსს-ს ადმინისტრაციის უფროსი, შს მინისტრის მოადგილე, დედაქალაქის მერის, გიგი უგულავას, მოადგილე. ბესიკ სურმავას საქმეზე, ე.წ. მოსმენების ეპიზოდზე დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსანი გირაოთი იყო გათავისუფლებული და 2015 წელს ის სასამართლო დარბაზში დააკავეს. [post_title] => შსს-ს ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, შოთა ხიზანიშვილმა, ციხე დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-s-yofilma-maghalchinosanma-shota-khizanishvilma-cikhe-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 11:28:19 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 07:28:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180036 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180430 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-25 20:19:36 [post_date_gmt] => 2017-10-25 16:19:36 [post_content] => თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე მომხდარ ფაქტზე, რა დროსაც 32 წლის მამაკაცი შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მამაკაცის ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს, იგი უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. უწყებაში განმარტავენ, რომ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდება. "ფორტუნა" შსს განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, საღამოს, თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე, მოქალაქეებმა მეზობლური კონფლიქტის ფაქტზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. შემთხვევის ადგილზე მისულმა პატრულ-ინსპექტორებმა კონფლიქტი განმუხტეს და კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება დაიწყეს, რა დროსაც მათთან, სავარაუდოდ, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი მივიდა. იგი განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მოქალაქეს, რომელმაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, ასევე, გარშემო მყოფ პირებს და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. პატრულ-ინსპექტორებმა მამაკაცს არაერთგზის მოუწოდეს წესრიგისა და კანონის დაცვისკენ, თუმცა იგი არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და კიდევ უფრო აგრესიული გახდა. აღნიშნული პირის, კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს, იგი უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება“ [post_title] => პატრულის დაკავების ოპერაციას ერთი პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა - შსს განცხადებას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nucubidzis-platoze-momkhdar-faqtze-ra-drosac-akhalgazrda-mamakaci-gardaicvala-shss-ganckhadebas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 20:21:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 16:21:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180430 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 644 [max_num_pages] => 215 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a0a93fac47a276b6f049999f7b3a39b7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )