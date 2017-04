შსს ორთაჭალაში მამის მიერ შვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba [2] => ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba [2] => ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba [2] => ganckhadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba [2] => ganckhadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1920,109,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121653 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-11 10:53:54 [post_date_gmt] => 2017-04-11 06:53:54 [post_content] => თბილისში, ორთაჭალაში მამამ შვილი მოკლა. შსს-ს ინფორმაციით, ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. მკვლელობის მოტივი უცნობია, სავარაუდოდ, მამა-შვილს შორის შელაპარაკება მოხდა. გამოძიება „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 11-108-ე (ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე განზრახ მკვლელობა) და 236-ე მუხლით (ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა) მიმდინარეობს. თბილისში მამამ შვილი მოკლა [post_title] => თერჯოლაში ყაჩაღობისთვის სამი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => terjolashi-yachaghobistvis-sami-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 10:38:30 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 06:38:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 120407 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-05 18:34:37 [post_date_gmt] => 2017-04-05 14:34:37 [post_content] => მეტეხის ხიდთან საპატრულო პოლიციამ, ბომბის ნაცვლად ქალის ტანსაცმელი იპოვა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, საეჭვო ჩანთაში, საგანგაშო არაფერი აღმოჩნდა. უწყების ინფორმაციით, ადგილზე საპატრულო პოლიციამ მუშაობა პრაქტიკულად დაასრულა. შეგახსენებთ, რომ მეტეხის ხიდთან, საპატრულო პოლიცია, შეტყობინების საფუძველზე ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებდა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით, უცხო პირის მიერ დატოვებულ ჩანთაში უნდა ყოფილიყო. მეტეხის ხიდთან საპატრულო პოლიციამ, ბომბის ნაცვლად ქალის ტანსაცმელი იპოვა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, საეჭვო ჩანთაში, საგანგაშო არაფერი აღმოჩნდა. უწყების ინფორმაციით, ადგილზე საპატრულო პოლიციამ მუშაობა პრაქტიკულად დაასრულა. შეგახსენებთ, რომ მეტეხის ხიდთან, საპატრულო პოლიცია, შეტყობინების საფუძველზე ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებდა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით, უცხო პირის მიერ დატოვებულ ჩანთაში უნდა ყოფილიყო.

მეტეხის ხიდთან ბომბის ნაცვლად, პოლიციამ ტანსაცმელი იპოვა თბილისში, ორთაჭალაში მამამ შვილი მოკლა. შსს-ს ინფორმაციით, ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. მკვლელობის მოტივი უცნობია, სავარაუდოდ, მამა-შვილს შორის შელაპარაკება მოხდა. გამოძიება „სისხლის სამართლის კოდექსის" 11-108-ე (ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე განზრახ მკვლელობა) და 236-ე მუხლით (ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა) მიმდინარეობს.

თბილისში მამამ შვილი მოკლა