შსს-ს თანამშრომლები საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას მოსავლის უსაფრთხოდ აღებაში ეხმარებიან

ხარაგაულში, სოფელ ანეულასთან სარკინიგზო გვირაბის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. შემთხვევა სოფელ ანეულასთან გუშინ საღამოს მოხდა, სადაც სარკინიგზო გვირაბების მშენებლობა მიმდინარეობს. [post_title] => სარკინიგზო გვირაბის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა

ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დირექტორი ნიკა გვარამია წერს, რომ მის ქვეყნიდან გასვლას მუდმივად ემთხვევა რუსთავი 2-ის პრობლემები. "ხანძარი ლოკალიზებულია. როგორც მეუბნებიან (ამერიკაში ვარ), ერთი შეხედვით ზიანი დიდი არაა. თუმცა ხანძრის კერა სწორედ იქაა, სადაც ყველაზე მეტი საკომუნიკაციო კვანძია. ხვალ გვეცოდინება, რამდენად სერიოზულია ზიანი. ps პირდაპირი ეთერი არ შეწყდა, რადგან ეთერი დელისის შენობიდან იმართება. pps გამორიცხულია, მე ქვეყნიდან გავიდე და რ2ის თავს რამე არ მოხდეს - სარჩელი, ყადაღა, ინკასო... ახლა უკვე ხანძარი", - წერს გვარამია. რუსთავი 2-ის შენობის ნაწილში ხანძარი 12 საათზე გაჩნდა. მეხანძრეებმა მისი ლოკალიზება 7 წუთში შეძლეს. დამწვარია შენობის მცირე ნაწილი (დაახლოებით 40 კვ/მ-მდე), ასევე დეკორაციების მცირე ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი. არ არის დაზიანებულის ტუდიები და აპარატურა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. [post_title] => გვარამია: გამორიცხულია, მე ქვეყნიდან გავიდე და რ2-ის თავს რამე არ მოხდეს

საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ, "რუსთავი 2-ში" გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათთან ხანძრის შესახებ შეტყობინება 112-იდან შევიდა. შეტყობინების მიღებიდან 7 წუთში კი მეხანძრეები ადგილზე იმყოფებოდნენ. "ტელევიზიის საწყობში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება მეხანძრე-მაშველებმა ოპერატიულად შეძლეს. მათი დაუყოვნებლივი და ადეკვატური რეაგირების შედეგად, 300-400 კვ/მ ფართობის მქონე საწყობში ცეცხლი მხოლოდ 40 კვ/მ-დე გავრცელდა", - აღნიშნულია განცხადებაში. სააგენტოს ცნობით, ომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით მიმდინარეობს. [post_title] => რუსთავი 2-ში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 