შსს-ს წყალზე მაშველებმა 12 საათის განმავლობაში ურეკში 52 ადამიანი გადაარჩინეს

ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებით, ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული, მიხეილ იაშვილი, თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. როგორც ადვოკატმა განაცხადა, მიხეილ იაშვილს ბრალს დღეს წარუდგნენ. დაცვის მხარე ელოდება იმ მტკიცებულებების გადმოცემას, რომლის საფუძველზეც ბრალდება მის პოზიციას ამყარებს. ამასთან, ადვოკატ დავით ცინცქალაძეს ეჭვი ეპარება იმაში ის, რომ ბრალდების მხარემ წარმოადგინოს ისეთი სახის მტკიცებულება, რომელიც, მისივე თქმით, ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფის, მიხეილ იაშვილის მონაწილეობას დაადასტურებს. "ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ე.წ. მშრალ შიმშილობას აცხადებს. ის გუშინ დილიდან არ იღებს არც წყალს, არც საკვებს და არც თამბაქოს. უარს აცხადებს მედიკამენტების მიღებაზეც. ის ამასთანავე პროტესტის ნიშნად უარს ამბობს საქართველოს მოქალაქეობაზე და მის საქმეში სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორის ფართო ჩართულობას ითხოვს," - განაცხადა ადვოკატმა, დავით ცინცქალაძემ. ადვოკატი მიხეილ იაშვილის მიერ მისთვის მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მოკლულსა და ბრალდებულს შორის არანაირი კონფლიქტი არ ყოფილა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, ბრალდებული მიხეილ იაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. "სამედიცინო ცნობებში იკითხება, რომ ის არის შრომისუუნარო და საჭიროებს მომვლელს. მას აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემებიც. შესაბამისად, ამ გარემოებებზე ჩვენ აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. ასევე გეტყვით, რომ ჯანმრთელობის პრობლება მას მანამდეც ჰქონდა," - განაცხადა ადვოკატმა. ცინცქალაძის ცნობით, აღნიშნულ საქმეზე სასამართლო სხდომა სავარაუდოდ ხვალისთვის ჩაინიშნება. ოკაცეს კანიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ავტომობილში რუსი ტურისტები იმყოფებოდნენ. შსს-ში აცხადებენ, რომ ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. მათივე ცნობით, ცეცხლი ავტომობილის სადენებს გაუჩნდა და ამ ეტაპზე ინციდენტი ამოწურულია. "იქიდან გამომდინარე, რომ არავინ იყო მომჩივანი და დაზარალებული, საქმეზე ძიება არ დაწყებულა," - აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შემთხვევის ამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ფოტოს ავტორი გურამ შეროზიაა. შსს-მ გუშინჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ შსს-ს თანამშრომლებმა "ცხელ კვალზე ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, 1983 წელს დაბადებული მ.ი., განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, თბილისში დააკავეს". გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 16 აგვისტოს თბილისში, ჭონქაძის ქუჩაზე, ნაცნობს - 1973 წელს დაბადებულ ი.ძ.-ს ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სხეულზე მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. პოლიციამ მკვლელობის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო. გამოძიება განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. 