შსს-სთან გამართულ აქციაზე გიორგი გაბედავა დააკავეს

მოსკოვის ცენტრში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო ოპოზიციონერ ვიაჩილსავ მალცევის მხარდამჭერები დააკევს. როგორც პოლიციაში აცხადებენ, სულ დაკავებულია 263 პირი. აქტივისტებს რუსეთის დედაქალაქში აქცია ჰქონდათ დაგეგმილი. დაპატიმრებულებს შორის არიან არასრუწლოვნებიც . ზოგიერთ მათგანს თავდაცვის მიზნით სხვადასხვა სახის ნივთები აღმოაჩნდა. პოლიციამ „ეხო მოსკვის" ჟურნალისტი ანდერი ეჟოვიც დააკავა, თუმცა მოგვიანებით ის გაათავისუფლეს. მოსკოვის ცენტრში 250-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1966 წელს დაბადებული ნ.ბ., ოჯახში ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. „გამოძიებამ დაადგინა, რომ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა ბრალდებულმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა მეუღლეს - 1970 წელს დაბადებულ მ.ს.-ს. გამოძიება ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობის და სისტემატური შეურაცხყოფის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 126-ე პრიმა მუხლის 1-ლი ნაწილით)",- აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

შსს-მ მეუღლეზე ძალადობაში ბრალდებული დააკავა თურქეთში სირიელი ლტოლვილების უკანონო გზით საბერძნეთში გადაყვანის მცდელობისას საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. კურორტ მარმარისთან, ქალაქ ასპარანის მახლობლად პოლიციამ გააჩერა მიკროავტობუსი, რომლითაც 12 სირიელი ლტოლვილი საბერძნეთში, კუნძულ როდოსზე უკანონო გზით მოხვედრას ცდილობდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, სირიელი ლტოლვილების საზღვარზე უკანონო გზით გადაყვანას საქართველოს 37 წლის მოქალაქე ნ.ს. და თურქეთის 43 წლის მოქალაქე ა.დ. ცდილობდნენ. ისინი ამჟამად დაკავებულები არიან და მათი საქმე სასამართლოს გადაეცა.

თურქეთში, სირიელი ლტოლვილების საბერძნეთში უკანონოდ გადაყვანის მცდელობისას საქართველოს მოქალაქე დააკავეს მოსკოვის ცენტრში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო ოპოზიციონერ ვიაჩილსავ მალცევის მხარდამჭერები დააკევს. როგორც პოლიციაში აცხადებენ, სულ დაკავებულია 263 პირი. აქტივისტებს რუსეთის დედაქალაქში აქცია ჰქონდათ დაგეგმილი. დაპატიმრებულებს შორის არიან არასრუწლოვნებიც . ზოგიერთ მათგანს თავდაცვის მიზნით სხვადასხვა სახის ნივთები აღმოაჩნდა. პოლიციამ „ეხო მოსკვის" ჟურნალისტი ანდერი ეჟოვიც დააკავა, თუმცა მოგვიანებით ის გაათავისუფლეს.

მოსკოვის ცენტრში 250-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს