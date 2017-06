შუახევიჰესის მშენებლობა დასრულდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shuakhevhesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141036 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shuakhevhesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141036 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5264 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shuakhevhesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shuakhevhesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141036) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5264) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141033 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 18:37:28 [post_date_gmt] => 2017-06-24 14:37:28 [post_content] => „კახი კალაძეს ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს,“ - ეს განცხადება საქართველოს პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, „შუახევი ჰესის“ გახსნის შემდეგ გააკეთა. „მინდა სიტყვა გადავცე ადამიანს, რომელსაც ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, სადაც კახი კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც. მინდა კიდევ ერთხელ, თქვენი სახელით მადლობა გადავუხადო მას იმ ძალიან ნაყოფიერი საქმიანობისთვის, რომელსაც ის ეწეოდა ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე ყოფნის პერიოდში,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. "შუახევი ჰესის“ გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით კახი კალაძეც გამოვიდა. „როდესაც ფეხბურთს ვთამაშობდი, ყოველთვის ვოცნებობდი იმაზე, რომ კარიერის დასრულების შემდეგ დავბრუნებულიყავი ჩემს ქვეყანაში. ეს მართლაც ასე მოხდა. ყოველთვის ვოცნებობდი იმაზე, რა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ჩემი პატარა წვლილი შემეტანა ქვეყნის განვითარებაში, წინსვლაში. მე დღეს ნამდვილად მეამაყება ის, რომ ვიმყოფებით აჭარაში, სადაც გავხსენით ერთ-ერთი ძლიერი, მსხვილი, მასშტაბური პროექტი“, - განაცხადა კახი კალაძემ. შეგახსენებთ, რომ შუახევში ჰესის მშენებლობას ადგილობრივები აპროტესტებდნენ. კახა კალაძემ მათ პირობა მისცა, რომ სანამ მათი თანხმობა არ იქნებოდა, ჰესი არ აშენდებოდა. "შუახევი ჰესის" მშენებლობა 2013 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. პროექტის ფარგლებში აშენდა ორი კაშხალი, შესაბამისი წყალსაცავებით და დამბებით. "შუახევი ჰესის" გვირაბის ჯამური სიგრძე 38 კილომეტრია და ის მსოფლიოში სიგრძით მეორე ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბია. [post_title] => პრემიერი: კალაძეს ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-kaladzes-dzalian-saintereso-politikuri-gegmebi-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 18:37:28 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 14:37:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141033 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 104937 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-30 10:47:07 [post_date_gmt] => 2017-01-30 06:47:07 [post_content] => საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტის - „შუახევიჰესის“ მშენებლობის შესახებ ისაუბრეს შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ წარმომადგენლებთან გამართა. მხარეებმა განიხილეს მიმდინარე პროექტები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. აღინიშნა, რომ „შუახევიჰესის“ მშენებლობა, რომელსაც ინდური კომპანია Tata Power-ის, ნორვეგიული კომპანია Clean Energy-ის და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია IFC-ის მიერ შ ექმნილი ერთობლივი საწარმო ახორციელებს, დასასრულს უახლოვდება. ჰიდროელექტროსადგურის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 187 მგვტ-ია, ხოლო ინვესტიციის მოცულობა 416 მლნ. აშშ დოლარი. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს "კორომხეთი ჰესის" პროექტის განხორციელების გზებზე. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია დაესწრნენ. https://www.youtube.com/watch?v=wiwRmi_gU9M [post_title] => შუახევჰესის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shuakhevhesis-mshenebloba-dasasruls-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-30 11:47:18 [post_modified_gmt] => 2017-01-30 07:47:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104937 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 43137 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-04-08 16:30:01 [post_date_gmt] => 2016-04-08 12:30:01 [post_content] => საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და წამყვან კომპანიებთან თანამშრომლობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების საწინადარია, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ ანგარიშის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. „წელს აჭარაში, შუახევჰესის მშენებლობა დასრულდება. ბოლო 35 წლის განმავლობაში ასეთი სიდიდის და სიმძლავრის მხოლოდ ორი ელექტროსადგური აშენდა და ამოქმედდა. ხშირად ვამბობთ, რომ დიდი პატივი, პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაა ასეთი პროექტების განხორციელება ენერგეტიკაში, რომელიც საქართველოში თაობების მანძილზე იქნება მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის განვითარებისთვის“, - აღნიშნა კალაძემ. მისივე თქმით, მსგავსი პროექტების განხორციელება მომავლის საქართველოში კეთილდღეობის ინვესტირებაა. „ჩვენ ენერგეტიკული პროექტების ხანგრძლივი ისტორია და ევროპული ტრადიციები გვაქვს. დიდი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის ჰესებით დაინტერესებამ სერიოზული ბიძგი მისცა ჰიდრომშენებლობას, ენერგეტიკის განვითარებას და პრიორიტეტულობას. შუახევჰესის პროექტი არის უზარმაზარი ნაბიჯი ჩვენი ენერგეტიკის საქმეში. ჩვენი მიზანია, მოხდეს ენერგორესურსების რაციონალური ათვისება, რათა ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევას ხელი შევუწყოთ“, - განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => კახა კალაძე: შუახევჰესის პროექტი უზარმაზარი პროექტია ჩვენს ენერგეტიკაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-shuakhevhesis-proeqti-uzarmazari-proeqtia-chvens-energetikashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-08 16:30:01 [post_modified_gmt] => 2016-04-08 12:30:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=43137 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141033 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 18:37:28 [post_date_gmt] => 2017-06-24 14:37:28 [post_content] => „კახი კალაძეს ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს,“ - ეს განცხადება საქართველოს პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, „შუახევი ჰესის“ გახსნის შემდეგ გააკეთა. „მინდა სიტყვა გადავცე ადამიანს, რომელსაც ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, სადაც კახი კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც. მინდა კიდევ ერთხელ, თქვენი სახელით მადლობა გადავუხადო მას იმ ძალიან ნაყოფიერი საქმიანობისთვის, რომელსაც ის ეწეოდა ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე ყოფნის პერიოდში,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. "შუახევი ჰესის“ გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით კახი კალაძეც გამოვიდა. „როდესაც ფეხბურთს ვთამაშობდი, ყოველთვის ვოცნებობდი იმაზე, რომ კარიერის დასრულების შემდეგ დავბრუნებულიყავი ჩემს ქვეყანაში. ეს მართლაც ასე მოხდა. ყოველთვის ვოცნებობდი იმაზე, რა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ჩემი პატარა წვლილი შემეტანა ქვეყნის განვითარებაში, წინსვლაში. მე დღეს ნამდვილად მეამაყება ის, რომ ვიმყოფებით აჭარაში, სადაც გავხსენით ერთ-ერთი ძლიერი, მსხვილი, მასშტაბური პროექტი“, - განაცხადა კახი კალაძემ. შეგახსენებთ, რომ შუახევში ჰესის მშენებლობას ადგილობრივები აპროტესტებდნენ. კახა კალაძემ მათ პირობა მისცა, რომ სანამ მათი თანხმობა არ იქნებოდა, ჰესი არ აშენდებოდა. "შუახევი ჰესის" მშენებლობა 2013 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. პროექტის ფარგლებში აშენდა ორი კაშხალი, შესაბამისი წყალსაცავებით და დამბებით. "შუახევი ჰესის" გვირაბის ჯამური სიგრძე 38 კილომეტრია და ის მსოფლიოში სიგრძით მეორე ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბია. [post_title] => პრემიერი: კალაძეს ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-kaladzes-dzalian-saintereso-politikuri-gegmebi-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 18:37:28 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 14:37:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141033 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1465ac64aac0296596435d4802030a22 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )