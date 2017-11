შუახნის მამაკაცმა, წიგნის მაღაზიაში თავი ჩამოიხრჩო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => vagzlis-moedani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186900 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => vagzlis-moedani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186900 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => vagzlis-moedani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => vagzlis-moedani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186900) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,3261,9204) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186570 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 12:56:14 [post_date_gmt] => 2017-11-13 08:56:14 [post_content] => გიორგი გახარია, რომელიც შსს-ს უხელმძღვანელებს, მეუღლესთან, მარიკა ფანცულაისთან, ერთად 76100,58 ლარის და 452,900 აშშ დოლარის მფლობელია. გახარია 2016 წლის 27 ნოემბრიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა. შესაბამისად, ქონებრივი დეკლარაცია 2017 წლის 31 მაისს აქვს შევსებული. დეკლარაციის მიხედვით, გიორგი გახარიას მეუღლე, მარიკა ფანცულაია, ფლობს 79,900 ლარად შეფასებულ მიწის ნაკვეთს, რომელიც თბილისში, მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარეობს და 395 კვ.მ.-ის ფართობისაა. გიორგი გახარიას მეუღლე მოძრავი ქონების სახით, ფლობს 22,000 ამერიკულ დოლარად შეფასებულ ტოიოტა RAV4-ის მოდელის ავტომანქანას. შსს-ს მომავალი მინისტრის და მისი ოჯახის საკუთრებაში არ არის ფასიანი ქაღალდები. რაც შეეხება საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში არსებულ ანგარიშს ან/და შენატანს, რომლის განკარგვის უფლება აქვს გიორგი გახარიას, დეკლარაციის შევსების მომენტში შსს-ს მომავალ მინისტრის: რაიფფაიზენ ბანკის პირად ანგარიშზე იყო 452,900 ამერიკული დოლარი; "საქართველოს ბანკის" პირად ანგარიშზე იყო 4654,48 ლარი; "საქართველოს ბანკის" საკრედიტო ანგარიშზე იყო 2943 ლარი; "საქართველოს ბანკის" კიდევ ერთ პირად ანგარიშზე იყო 323,56 ლარი. დეკლარაციის შევსების მომენტში გიორგი გახარიას მეუღლის, მარიკა ფანცულაიას: "საქართველოს ბანკის" პირად ანგარიშზე იყო 392 ლარი; "საქართველოს ბანკის" კიდევ ერთ პირად ანგარიშზე იყო 137 ლარი. დეკლარაციის შევსების მომენტში გიორგი გახარიას ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 4 000 ლარს, არ გააჩნდა. არც შსს-ს მომავალი მინისტრი და არც მისი ოჯახის რომელიმე წევრი სამეწარმეო საქმიანობაში არ მონაწილეობენ. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში ბიზნესომბუდსმენად მუშაობის დროს გიორგი გახარიას 2016 წლის 1 იანვრიდან 27 ნოემრამდე პერიოდში ხელფასის სახით აღებული აქვს 51774,83 ლარი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში მინისტრად მუშაობის დროს გიორგი გახარიას 2016 წლის 27 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ხელფასის სახით აღებული აქვს 6755,71 ლარი; გიორგი გახარიას მეუღლეს, მარიკა ფანცულაიას, ავერსის ცენტრალური კლინიკაში ექიმ-ბაქტერიოლოგად მუშაობის დროს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში ხელფასის სახით აღებული აქვს 9120 ლარი. გიორგი გახარიას კრედიტის სახით ავტოგანვადებისთვის 2015 წლის 24 ივლისს აღებული აქვს 11370 აშშ დოლარი, აქედან გასავალი აქვს 6600 აშშ დოლარი; სადაზღვევო სესხის სახით აღებული აქვს 2102,41 აშშ დოლარი; გასავალი აქვს 1200 აშშ დოლარი. შსს-ს მომავალ მინისტრს უძრავი ქონების ნასყიდობის სახით შემოსავალი აქვს 350,000 აშშ დოლარი; საკრედიტო ბარათზე აქვს 10,000 ლარი, აქედან გასავალი აქვს 130 ლარი. წყარო: https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/103647 თათია კაკიაშვილი "გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული დროებით მფლობელობაში არსებულ თურქულ ბარში, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, გასამრჯელოს სანაცვლოდ, მოქალაქეებს პროსტიტუციისთვის ფართს უთმობდა. სამართალდამცველებმა ბარში მომუშავე პერსონალი მოწმის სახით დაკითხეს."- ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე მიმდინარეობს. შსს-მ პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე ერთი პირი ამხილა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით წაყენებული ბრალდებით, ახალციხეში დაკავებულ 4 ახალგაზრდას 10-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დაკავებულები წინასწარი მოთავსების იზოლატორში უკვე გადაიყვანეს. პარალელურად, მიდის ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ხულიგნობას გულისხმობს.ადვოკატები ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას და გიგი კაპანაძის საავადმყოფოში გადაყვანას ითხოვენ.დაკავებულების მხარდამჭერები ამ წუთებში მიემართებიან იმ თურქულ ბართან, სადაც გუშინ ღამით ინციდენტი მოხდა. ისინი იქ საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავენ.ერთ-ერთი დაკავებულის, გიგი კაპანაძის მამა შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის სამმართველოს უფროსის, ავთანდილ გალდავას თანამდებობიდან გათავისუფლებას და გამოძიების დაწყებას ითხოვს.ის მას შვილის ცემაში ადანაშაულებს.ახალგაზრდები გუშინ თურქულ ბარში მომხდარი ჩხუბის გამო დააკავეს, რა დროსაც თავის არეში დაზიანება მიიღო თურქეთის მოაქალაქემ.შსს-ს განცხადებით, ისინი არც პოლიიელების კანონიერ მოთხოვნას დაემორჩილნენ.

ახალციხეში დაკავებულ ოთხ ახალგაზრდას 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯეს