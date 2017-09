შვედი პოლიტიკოსი გააუპატიურეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaupatiureba [1] => shvedi-politikosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164321 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaupatiureba [1] => shvedi-politikosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164321 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1130 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gaupatiureba [1] => shvedi-politikosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gaupatiureba [1] => shvedi-politikosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164321) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1130,19266) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156367 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 22:16:17 [post_date_gmt] => 2017-08-23 18:16:17 [post_content] => ქვემო ქართლში, სოფელ გარჩიანში მამაკაცი ხუთმა პირმა ჯერ სცემა, შემდეგ კი გააუპატიურა. შუახნის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. დაზარალებული საავადმყოფოშია მოთავსებული. ადგილობრივი ტელეკომპანია ავრცელებს წამების ამსახველ ფოტომასალასაც. როგორც ჩანს, თავდამსხმელები წამებისა და გაუპატიურების სცენებს მობილურით იღებდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დაზარალებული და ბრალდებულები ერთი სოფლიდან არიან. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 144-ე პრიმა მუხლით დაიწყო, რაც წამებას გულისხმობს. ფაქტზე ხუთი პირია დაკავებული. [post_title] => ქვემო ქართლში მამაკაცს სცემეს და გააუპატიურეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qvemo-qartlshi-mamakacs-scemes-da-gaaupatiures [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 22:16:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 18:16:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123013 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-17 10:35:00 [post_date_gmt] => 2017-04-17 06:35:00 [post_content] => 2010 წელს კრიშტიანო რონალდომ ქრთამი გადაიხადა, რათა გაუპატიურებაში ბრალდებისთვის თავი აერიდებინა. დიდი სკანდალი მწიფდება. ინციდენტი რონალდოს მონაწილეობით 2009 წლის 13 ივნისს ლას ვეგასში მოხდა, სადაც ის ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად ისვენებდა. ვნებიანი ქალაქის ერთ-ერთ სასტუმროში პორტუგალიელმა ვითომდა გოგონა გააბახა, რის შემდეგაც ის სასამართლოში მისვლას აპირებდა - ამას წერს Der Spiegel, რომელიც Football Leaks-ს ეყრდნობა. რონალდოს ადვოკატებსა და გოგონას შორის მოლაპარაკებისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დაზარალებული 375 ათას დოლარს მიიღებდა და კრინტს არ დაძრავდა. შესაძლოა არ გახსოვდეთ, 2005 წელს რონალდო ჯგუფურ გაუპატიურებაში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილობისთვის იყო დაკავებული. [post_title] => რონალდოს გოგო გაუბახებია: ა ფული და შენი ხმა არ გავიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-gogo-gaubakhebia-a-fuli-da-sheni-khma-ar-gavigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-16 13:18:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-16 09:18:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123013 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 67385 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-29 11:24:03 [post_date_gmt] => 2016-07-29 07:24:03 [post_content] => მაიკლ ჯექსონის მკურნალი ექიმი,რომლის დანიშნულებითაც პოპ მუსიკის მეფე გარდაიცვალა, მომღერლის შესახებ ახალ სკანდალურ ინფორმაციას ავრცელებს. ექიმმა კონრად მიურეიმ უკვე მოახერხა, პრესისთვის ჯექსონის შესახებ არაერთი ბინძური ამბავი მოეთხრო. ამჯერად კი პროფესორი ამბობს, რომ მაიკლის მამა შვილს სასტიკად ექცეოდა. ჯო ჯექსონი შვილებს მცირე ასაკიდან დაუნდობლად სცემდა და მაიკლს მახინჯს ეძახდა.მ ექიმის მტკიცებით, ჯექსონმა მას უთხრა : „დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი ბევრ ოჯახში ხდება, ბევრ ბავშვს ცემენ, თუმცა ყველა მათგანი არ ხდება სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი“. მიურეის მტკიცებით, ეს რეალობა იმდენად საშინლად ეჩვენებოდა ჯექსობს, რომ ამისი თქმა უახლოეს მეგობართან, ელიზაბეტ ტეილორთანაც ვერ შეძლო. [post_title] => მაიკლ ჯექსონი ბავშვობაში გააუპატიურეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maikl-jeqsoni-bavshvobashi-gaaupatiures [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-29 11:24:03 [post_modified_gmt] => 2016-07-29 07:24:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156367 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 22:16:17 [post_date_gmt] => 2017-08-23 18:16:17 [post_content] => ქვემო ქართლში, სოფელ გარჩიანში მამაკაცი ხუთმა პირმა ჯერ სცემა, შემდეგ კი გააუპატიურა. შუახნის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. დაზარალებული საავადმყოფოშია მოთავსებული. ადგილობრივი ტელეკომპანია ავრცელებს წამების ამსახველ ფოტომასალასაც. როგორც ჩანს, თავდამსხმელები წამებისა და გაუპატიურების სცენებს მობილურით იღებდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დაზარალებული და ბრალდებულები ერთი სოფლიდან არიან. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 144-ე პრიმა მუხლით დაიწყო, რაც წამებას გულისხმობს. ფაქტზე ხუთი პირია დაკავებული. [post_title] => ქვემო ქართლში მამაკაცს სცემეს და გააუპატიურეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qvemo-qartlshi-mamakacs-scemes-da-gaaupatiures [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 22:16:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 18:16:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d0d79f109b0a1352a929e7eefe349d07 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )