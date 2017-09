სიგრილეში ძილი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mshvidi-dzili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161336 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mshvidi-dzili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161336 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mshvidi-dzili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => mshvidi-dzili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161336) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1360,181) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160814 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-06 18:29:29 [post_date_gmt] => 2017-09-06 14:29:29 [post_content] => მოგზაურობა ყოველთვის სასიამოვნო მოლოდინებთან ასოცირდება და საჭირო ნივთების გარეშეც წარმოუდგენელია. თუმცა, მგზავრობისას უწყვეტი ნაკადის თუ ადამიანური ფაქტორის გამო არ არის გამორიცხული ზოგჯერ საკუთარი ჩემოდანიც ვერ ამოვიცნოთ. რაც დამეთანხმებით საკმაოდ არასასიამოვნო მოვლენაა. თუკი აეროპორტებში საკუთარი ბარგის ამოცნობა ხშირად გიჭირთ, ჩათვალეთ ამ თავსატეხს უკვე მარტივად დააღწიეთ თავი. ბრიტანეთში, ერთ-ერთი ონლაინ გაყიდვების მაღაზია www.designasuitcase.com უნიკალური დიზაინის ჩემოდანს გთავაზობთ, რაც მის მარტივად ამოცნობის შანსებს ზრდის. ასეთ სამგზავრო ჩანთას, აუარებელ ჩემოდნებს შორის ნამდვილად ადვილად გაარჩევთ. არჩევანი თქვენზეა , საკუთარი თუ საყვარელი ადამიანის ფოტოსურათი, თქვენი ცხოვრების საუკეთესო მომენტები, ყველაფერი ის რაც მხოლოდ თქვენ გიკავშირდებათ და გამორჩეულს გაგხდით - თქვენს ჩემოდანზე იქნება დაპრინტული. გარდა ამისა, თუკი რომელიმე კომპანიის წარმომადგენელი ხართ ან თქვენ თავად ფლობთ ბიზნეს, შეგიძლიათ შესაბამისი ლოგოს დაპრინტვით მსოფლიოს მასშტაბით პროდუქტს რეკლამაც გაუკეთოთ. კრეატიული სამგზავრო ჩანთის მისაღებად ორი მარტივი გზა არსებობს, პირველ რიგში, შეარჩიეთ ჩემოდანი და სასურველი ფოტო საიტზე ატვირტეთ. [post_title] => კრეატიული დიზაინი, რომელიც ჩემოდნის დაკარგვის შანსს ამცირებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kreatiuli-dizaini-romelic-chemodnis-dakargvis-shans-amcirebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 11:24:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 07:24:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160814 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152512 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-23 23:38:32 [post_date_gmt] => 2017-08-23 19:38:32 [post_content] => უნივერსალური წამალი სიმსივნის გასაკურნად ჯერ არ არსებობს, თუმცა ანგიოგენეზის ფონდის მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ დაავადებასთან ბრძოლა სწორად შერჩეული დიეტითაც შეიძლება, რადგან ფონდის ხელმძღვანელის ვივიან ლის განაცხადებით "სწორედ ისაა ყველაზე ეფექტური ქიმიოთერაპია, რასაც ყოველდღე მივირთმევთ". პროდუქტის რეიტინგი ფონდმა მათი ონკოთერაპიული თვისებების მიხედვით შეადგინა მრავალწლიანი კვლევების და "ანტისიმსივნური პროდუქტის" ძიების შემდეგ და აღმოაჩინა, რომ ნუსხაში მოხვედრილ პროდუქტთა უმეტესობა იმ ნივთიერებებს შეიცავს, რომლებიც ხელს უშლიან სიმსივნური წარმონაქმნის სისხლით კვებას. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ საკმაოდ ბევრ ბუნებრივ პროდუქტს შეუძლია ანტიანგიოგენეზის ფუნქციის (ანუ სიმსივნური წარმონაქმნის სისხლისგან დაცლის) შესრულება. განსაკუთრებით სასარგებლო და გემრიელი მათ შორის კი, შავი შოკოლადი, წითელი ღვინო და ყურძენი, მწვანე ჩაი, გარგარი, ატამი, ბალი, ალუბალი და მანგო, მოცვი, ნიორი და ოხრახუშია. [post_title] => პროდუქტი ონკოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკისა და სამკურნალოდ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => produqti-onkologiuri-daavadebebis-profilaqtikisa-da-samkurnalod [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 23:38:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 19:38:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152527 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-19 14:14:58 [post_date_gmt] => 2017-08-19 10:14:58 [post_content] => ყველამ კარგად იცის, რომ შოკოლადი სტრესის საუკეთესო წამალია და ქრონიკულ დაღლილობასაც კურნავს, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, უგემრიელეს ტკბილეულს კიდევ უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს. როგორც ამერიკის ჯანმრთელობის ცენტრის მკვლევარები ამტკიცებენ, შავი შოკოლადი და პირველ რიგში კაკაო-ფხვნილი, რომლისგანაც ის მზადდება, უფრო მეტ პოლიფენოლს, ფლავანოლს და ანტიოქსიდანტებს შეიცავს, ვიდრე ბროწეულის, შტოშის, შავი მოცვის წვენი და ბევრად აქტიურად ებრძვის ორგანიზმისთვის დამღუპველ ჟანგვის პროცესს. [post_title] => შოკოლადი ხილზე სასარგებლოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shokoladi-khilze-sasargebloa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 14:15:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 10:15:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160814 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-06 18:29:29 [post_date_gmt] => 2017-09-06 14:29:29 [post_content] => მოგზაურობა ყოველთვის სასიამოვნო მოლოდინებთან ასოცირდება და საჭირო ნივთების გარეშეც წარმოუდგენელია. თუმცა, მგზავრობისას უწყვეტი ნაკადის თუ ადამიანური ფაქტორის გამო არ არის გამორიცხული ზოგჯერ საკუთარი ჩემოდანიც ვერ ამოვიცნოთ. რაც დამეთანხმებით საკმაოდ არასასიამოვნო მოვლენაა. თუკი აეროპორტებში საკუთარი ბარგის ამოცნობა ხშირად გიჭირთ, ჩათვალეთ ამ თავსატეხს უკვე მარტივად დააღწიეთ თავი. ბრიტანეთში, ერთ-ერთი ონლაინ გაყიდვების მაღაზია www.designasuitcase.com უნიკალური დიზაინის ჩემოდანს გთავაზობთ, რაც მის მარტივად ამოცნობის შანსებს ზრდის. ასეთ სამგზავრო ჩანთას, აუარებელ ჩემოდნებს შორის ნამდვილად ადვილად გაარჩევთ. არჩევანი თქვენზეა , საკუთარი თუ საყვარელი ადამიანის ფოტოსურათი, თქვენი ცხოვრების საუკეთესო მომენტები, ყველაფერი ის რაც მხოლოდ თქვენ გიკავშირდებათ და გამორჩეულს გაგხდით - თქვენს ჩემოდანზე იქნება დაპრინტული. გარდა ამისა, თუკი რომელიმე კომპანიის წარმომადგენელი ხართ ან თქვენ თავად ფლობთ ბიზნეს, შეგიძლიათ შესაბამისი ლოგოს დაპრინტვით მსოფლიოს მასშტაბით პროდუქტს რეკლამაც გაუკეთოთ. კრეატიული სამგზავრო ჩანთის მისაღებად ორი მარტივი გზა არსებობს, პირველ რიგში, შეარჩიეთ ჩემოდანი და სასურველი ფოტო საიტზე ატვირტეთ. [post_title] => კრეატიული დიზაინი, რომელიც ჩემოდნის დაკარგვის შანსს ამცირებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kreatiuli-dizaini-romelic-chemodnis-dakargvis-shans-amcirebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 11:24:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 07:24:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160814 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 94 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8ec79e023cd13db932bb4c662258da55 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )