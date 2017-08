“სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ… ჩვენი დროის გმირები”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tea-pertaia [2] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157583 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tea-pertaia [2] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157583 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tea-pertaia [2] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tea-pertaia [2] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157583) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387,107,3232) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157606 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-28 21:40:43 [post_date_gmt] => 2017-08-28 17:40:43 [post_content] => ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სვირში, ხანძრის ჩასაქრობის პროცესში დილიდან ვერტმფრენები ჩაერთვებიან. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, 07:00 საათიდან ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ავიაცია ჩართვება. ამის შესახებ მინისტრმა ხანძრის კერის დათვალიერების შემდეგ განაცხადა. გიორგი მღებრიშვილი ვითარებას ადგილზე გაეცნო. მისივე თქმით, რთული რელიეფის გამო, ღამით, ცოცხალი ძალა ვერ იმუშავებს. "არის ძალიან კლდოვანი ადგილი, ციცაბო ფერდობი. კონსულტაციების შემდგომ მივიღე გადაწყვეილება, რომ ადგილზე არ დავტოვოთ ცოცხალი ძალა. ჯობია, რომ გამოვიყვანოთ. ჩვენთვის ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჰექტრობით დამწვარი ტყე",- განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. შს მინისტრის თქმით, ხანძარი სვირში საგანგაშო არ არის. სვირში ხანძრის ჩაქრობაში ვერტმფრენი ჩაერთვება

შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის კუთვნილი ვერტმფრენი - "მი-8" ბორჯომის ხეობაში, მდინარე გუჯარულაზე მოწყობილი ხელოვნური წყალსაცავიდან ამოიტანეს. საფრენი აპარატის წყლიდან ამოტანის სამუშაოებში შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს და კომპანია „ბრითიშ პეტროლიუმის" (BP) თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. სამაშველო ღონისძიებაში შესაბამისი მძიმე ტექნიკა იყო ჩართული. ვერტმფრენის წყლიდან ამოტანის პროცესს შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი დაეწრო. შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენს დღეს თბილისში, ექსპერტიზაზე გადაიტანენ. მიმდინარე წლის 27 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში, მდინარე გუჯარულაზე მოწყობილი ხელოვნური წყალსაცავიდან წყლის აღების დროს, შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენმა ავარიული დაშვება განახორციელა. მდინარე გუჯარულადან ვერტმფრენი ამოიტანეს (ვიდეო)

"მსგავსი გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო კაბინეტის მსჯელობის საგანი, შესაბამისად, პირველ ყოვლისა, ჩვენ უნდა მივიღოთ ზუსტი ინფორმაცია, გაიგზავნა თუ არა ეს მოთხოვნა", - ამის შესახებ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა და პარლამენტის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა "ფორტუნას" განუცხადა. "მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იყო სატელეფონო კომუნიკაცია, წერილობითი ნოტა თუ დიპლომატიური პროტოკოლი. ვითხოვთ, რომ ჩანაწერი არსებობდეს, კონკრეტულად რა კომუნიკაცია შედგა, ვის შორის შედგა ეს კომუნიკაცია და რა დროს. ამ ინფორმაციის მიღება იქნება ჩემი სადეპუტატო შეკითხვის საგანი საგარეო უწყებისგან, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ უნდა დავადგინოთ, კონკრეტულად ვინ, როდის და რა ფორმით მიმართა რუსეთს აღნიშნული საკითხით", - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას, იმ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც, 23 აგვისტოს, რუსეთის საგარეო სამინისტრომ თბილისისგან მიიღო თხოვნა, რომ რუსეთი ქართულ მხარეს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ხანძრის ჩაქრობაში დახმარებოდა. სალომე სამადაშვილი რუსეთისთვის დახმარების თხოვნაზე მთავრობისგან ოფიციალურ პასუხს ითხოვს

"მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იყო სატელეფონო კომუნიკაცია, წერილობითი ნოტა თუ დიპლომატიური პროტოკოლი. ვითხოვთ, რომ ჩანაწერი არსებობდეს, კონკრეტულად რა კომუნიკაცია შედგა, ვის შორის შედგა ეს კომუნიკაცია და რა დროს. ამ ინფორმაციის მიღება იქნება ჩემი სადეპუტატო შეკითხვის საგანი საგარეო უწყებისგან, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ უნდა დავადგინოთ, კონკრეტულად ვინ, როდის და რა ფორმით მიმართა რუსეთს აღნიშნული საკითხით", - განაცხადა სამადაშვილმა. დეპუტატი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენლის, მარია ზახაროვას, იმ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც, 23 აგვისტოს, რუსეთის საგარეო სამინისტრომ თბილისისგან მიიღო თხოვნა, რომ რუსეთი ქართულ მხარეს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ხანძრის ჩაქრობაში დახმარებოდა. "არის ძალიან კლდოვანი ადგილი, ციცაბო ფერდობი. კონსულტაციების შემდგომ მივიღე გადაწყვეილება, რომ ადგილზე არ დავტოვოთ ცოცხალი ძალა. ჯობია, რომ გამოვიყვანოთ. ჩვენთვის ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჰექტრობით დამწვარი ტყე",- განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. შს მინისტრის თქმით, ხანძარი სვირში საგანგაშო არ არის. 