სიკვდილიც ვერ დაგვაშორებს: იმქვეყნად რეალის და ბარსას კუბოებით გაგისტუმრებენ (ფოტოები)

საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა „რეიმსის" სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ეს პატივი ქართველს კლუბის გულშემატკივრებისგან ერგო. ჯაბა აწგასრულებულ სეზონში ფანების მხრიდან სამჯერ დასახელდა თვის საუკეთესო ფეხბურთელად: ნოემბერში, თებერვალსა და მარტში. შესაბამისად, სეზონის საუკეთესო მოთამაშეც ის გახდა. ჯაბამ ჟულიენ ჟანვიერს აჯობა, რომელიც მეორე პოზიციაზე გავიდა, ხოლო მესამე ადგილი დიეგო რიგონატოს ერგო. „ქართველმა გულშემატკივრებისგან სიყვარული მებრძოლი ხასიათისა და ჟინის გამო მიიღო", - წერს „რეიმსის" ვებგვერდი. ჯაბა კანკავამ 2016-2017 წლების სეზონში „რეიმსის" ღირსება 20 შეხვედრაში დაიცვა, გოლი კი არ გაუტანია. „რეიმსმა" ლიგა 2-ში 55 ქულით მეშვიდე ადგილი დაიკავა და ლიგა 1-ში დაბრუნება ვერ მოახერხა. "რეალი“ რეკონსტრუქციას ჩაუტარებს თითქმის 90 ათას კვადრატულ მეტრ ტერიტორიას. „ბერნაბეუზე“ სახურავი გამოჩნდება, რათა ქალაქის ატმოსფეროს ხმაურით დაბინძურება შემცირდეს. ცვლილებები შევა არენის შიდა მოწყობაშიც. საერთო ხარჯი დაახლოებით 400 მილიონ ევროს შეადგენს. „მანჩესტერ იუნაიტედის" 8 მოთამაშე ევროპა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში მოხვდა. გუნდი უეფას ტექნიკურმა მეთვალყურეებმა შეადგინეს. ესენი გახლავთ: კრისტიან კივუ, შტეფან მაევსკი, მიკსუ პაატელაინენი, ალექს ფერგიუსონი, იოან ლუპესკუ და დეიან სტანკოვიჩი. 18 შერჩეული მოთამაშიდან 8 ტურნირის გამარჯვებულ „იუნაიტედს" წარმოადგენს. სია ასე გამოიყურება: მეკარე: სერხიო ალვარესი (სელტა), სერხიო რომერო (მანჩესტერი) დაცვა: ერიკ ბეი (მანჩესტერი), გუსტავო კაბრალი (სელტა), ჟერემი მორელი (ლიონი), მატიის დე ლიგტი (აიაქსი), დეილი ბლინდი (მანჩესტერი), ანტონიო ვალენსია (მანჩესტერი) ნახევარდაცვა: პაბლო ერნანდესი (სელტა), ანდერ ერერა (მანჩესტერი), პოლ პოგბა (მანჩესტერი), იური ტილემანსი (ანდერლეხტი), კორენტინ ტოლისო (ლიონი), ჰენრიხ მხითარიანი (მანჩესტერი), ამინ იუნესი (აიაქსი) თავდასხმა: ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (მანჩესტერი), ალეკსანდრ ლაკაზეტი (ლიონი), ბერტრან ტრაორე (აიაქსი). 