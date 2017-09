სინგაპურელი იმპორტიორები ქართული ღვინით დაინტერესდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ghvino [2] => singapuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161528 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ghvino [2] => singapuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161528 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ghvino [2] => singapuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => importi [1] => ghvino [2] => singapuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161528) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5417,2345,8310) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160557 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-06 14:37:19 [post_date_gmt] => 2017-09-06 10:37:19 [post_content] => ლარის კურსი დოლარისა და ევროს მიმართ გაუფასურებას განაგრძობს. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები ძალაში დღეს შევიდა და ამ დროისთვის 1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.4926 ლარია, რაც შეეხება 1 ევროს - ის 2.9662 ღირს. ”ფორტუნა” დაინტერესდა, თუ რამ გამოიწვია ლარის კურსის ვარდნა ბოლო პერიოდში და რა ბედი ელის ეროვნულ ვალუტას. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი სოსო არჩვაძე აცხადებს, ლარის გაუფასურებაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა იმოქმედა. ”მოგეხსენებათ, ლარმა მკვეთრი გაუფასურება 21 აგვისტოდან დაიწყო. ანუ, ბოლო 2 კვირაა, რაც გაუფასურების პროცესი მიმდინარეობს. მიზეზები ბევრია, თუმცა მათ შორის რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოვყოფდი: ლარის კურსი არის მცურავი კურსი და ის დამოკიდებულია საბაზრო ეკონომიკაზე, საბაზრო პროცესებზე, რომელიც ქვეყანასა და მსოფლიოში ვითარდება. მსოფლიოში არსებული გეო-პოლიტიკური ვითარება პირდაპირ აისახება ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე. აქ შეიძლება განვიხილოთ ნავთობპროდუქტებზე ფასების ზრდა, ჩრდილოეთ კორეაში იარაღის ”ჟღარუნი” და სხვა.. დიდი ტრანზაქციები ქართულ ბაზარზე: თუ ასეთი ტრანზაქციის დროს, ფული არ გაედინება საზღვარგარეთ და ეს ტრანზაქცია ქვეყნის შიგნით ხდება, მაშინ ეროვნულ ვალუტაზე ეს არ აისახება. თუმცა, თუ დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაედინება, ეს ავტომატურად იწვევს ლარის შესუსტებას. ასევე გასათვალისწინებელია ის მასშტაბური ხანძრები, რომლებიც ბოლო თვეა ქვეყანაში ყოველდღიურად ჩნდება. ამან, რა თქმა უნდა, გავლენა იქონია იმ პოტენციურ ინვესტორებზე, რომლებიც აქ შემოსვლასა და ფულის ჩადებას გეგმავდნენ. შესაბამისად, შემცირდა ბიზნეს აქტიურობა. ამასთან, რთული გახდა ტურისტული ნაკადების შენარჩუნებაც და უცხოელმა ვიზიტორებმა საქართველო ამ ხანძრების გამო, მალევე დატოვეს. გარდა ამისა, ხანძრების გამო სახელმწიფოს გაეზარდა ხარჯები, რამაც ასევე იმოქმედა ლარის კურსზე. კიდევ ერთ ფაქტორად კი, იმპორტის ზრდა შემიძლია დავასახელო, რამაც გამოიწვია უცხოურ ვალუტაზე დიდი მოთხოვნა, ვინაიდან ანგარიშსწორება უცხოურ ვალუტაში ხდება. ეს და კიდევ სხვა უამრავი ფაქტორი მოქმედებს ლარის კურსზე. მესმის, რომ მოსახლეობა მძიმე ვითარებაშია- შემოსავალი ლარში აქვთ, ანგარიშსწორების ვალდებულებები კი- უცხოურ ვალუტაში, თუმცა პანიკის საფუძველს მაინც ვერ ვხედავ. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში ლარის სავარაუდო კურსად 2.50 არის დაფიქსირებული, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ლარი დარჩება სტაბილური, იმ პასუხისმგებლობის ფარგლებში, რაც სავალუტო კურსთან მიმართებაში აქვს ხელისუფლებას”, - განმარტა ეკონომიკის ექსპერტმა. რაც შეეხება პროგნოზებს, როგორც სოსო არჩვაძე ამბობს, ამ ეტაპზე რთულია ივარაუდო, რა ბედი ელის ლარს. ”ეს ყოველივე დამოკიდებულია ისევ და ისევ იმ ფაქტორებზე, რომლებიც ჩამოვთვალე. ამიტომ, ამ ეტაპზე პროგნოზის გაკეთება გამიჭირდება”, - აღნიშნა სოსო არჩვაძემ. 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში, მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 9 758 746 ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 103%-ით აღემატება 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სულ ექსპორტირებულია 21,85 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ბრენდი - მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 98%-ს აღწევს. უწყების ინფორმაციითვე, საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 17 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 132 746 ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 153% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები 367 757 აშშ დოლარს შეადგენს, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 85%-ს მიაღწია. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, მთლიანობაში, ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები 2017 წლის იანვარ-აგვისტოს საანგარიშო პერიოდში 165,34 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს - ზრდამ 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 52% შეადგინა

ჭაჭის ექსპორტი 153%-ით გაიზარდა 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან მსოფლიოს 44 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 45,3 მლნ ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 61%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 100,3 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 55%-ით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის, გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, ქართული ღვინის გაყიდვები გაიზარდა ევროკავშირის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, აშშ-ს და სხვა ბაზრების მიმართულებით. „ღვინის ექსპორტმა 8 თვის მდგომარეობით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 61%-ით მოიმატა, 55%-ით გაიზარდა ღვინის რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები. ქართული ღვინის გაყიდვები გაიზარდა ევროკავშირის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, აშშ-ს და სხვა ბაზრების მიმართულებით, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და მეღვინეობის დარგის კოორდინირებული საქმიანობისა და სწორად დაგეგმილი მარკეტინგული აქტივობების შედეგია", - განაცხადა გიორგი სამანიშვილმა. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: ჩინეთი - 51% (5098091), რუსეთი - 94% (28493063), უკრაინა - 42%(4334970), პოლონეთი - 19% (1622872), ლატვია - 25% (963266), ბელარუსი - 35% (904070), აშშ - 67% (286496), გერმანია - 39% (256672), ისრაელი - 232% (139994), საფრანგეთი - 378% (95530), აზერბაიჯანი - 170% (102 342) და სხვა. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულია: რუსეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და პოლონეთი. ადგილწარმოშობის დასახელების მიხედვით ლიდერობს ღვინო „ქინძმარაული" – 7 752 470 ბოთლი, შემდეგ მოდის: „მუკუზანი" – 2 478 937, „წინანდალი" – 1 959 406, „ახაშენი" – 861 185, „ხვანჭკარა" – 451 034, „ტვიში" – 172 358, „ნაფარეული" – 121 986 და ა.შ.

ტოპ 5 ქვეყანა, სადაც ქართული ღვინო ყველაზე დიდი ოდენობით გავიდა 