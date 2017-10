სინოპტიკოსები ხვალიდან 25-30 გრადუსს პროგნოზირებენ – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => temperatura [3] => sveta-nioradze [4] => unaleqo-amindi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => temperatura [3] => sveta-nioradze [4] => unaleqo-amindi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 674 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amindi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => temperatura [3] => sveta-nioradze [4] => unaleqo-amindi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amindi [1] => garemos-erovnuli-saagento [2] => temperatura [3] => sveta-nioradze [4] => unaleqo-amindi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171653) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (674,4874,19938,10195,19939) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170810 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-03 22:57:23 [post_date_gmt] => 2017-10-03 18:57:23 [post_content] => სინოპტიკოსების ცნობით 5 ოქტომბრიდან გამოიდარებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის ცნობით დასავლეთ საქართველოში, დაბლობში 12-17გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში კი -10-15 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. "ხუთი ოქტომბრიდან როგორც დედაქალაქში, ასევე მთელ საქართველოში გამოიდარებს“, - განაცხადა ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის ხელმძღვანელმა, სვეტლანა ნიორაძემ. სინოპტიკოსების ცნობით დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 23 სექტემბერს დღის მეორე ნახევრიდან 24 სექტემბრის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ზოგიერთ რაიონში სინოპტიკოსები ძლიერ წვიმასაც პროგნოზირებენ. 22–24 სექტემბერს შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში შესაძლებელია 2–3 ბალიანი ღელვა. "ხუთი ოქტომბრიდან როგორც დედაქალაქში, ასევე მთელ საქართველოში გამოიდარებს", - განაცხადა ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის ხელმძღვანელმა, სვეტლანა ნიორაძემ. 