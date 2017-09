სინოპტიკოსების ცნობით დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => amindi [2] => sinoptikosebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166943 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => amindi [2] => sinoptikosebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166943 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 423 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => amindi [2] => sinoptikosebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => amindi [2] => sinoptikosebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166943) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (674,6453,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156095 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-23 12:56:12 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:56:12 [post_content] => სინოპტიკოსების პროგნოზით, ბორჯომის ხეობაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა, იწვიმოს. დღის მეორე ნახევარში ღრუბლიანობა მოიმატებს და დაახლოებით,17:00 საათიდან შესაძლებელია, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, პერიოდულად იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 5-10 მ/წ-ში. ტემპერატურა გასულ დღესთან შედარებით დაიკლებს და იქნება +27 +29 გრადუსის ფარგლებში. [post_title] => ბორჯომის ხეობაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა, იწვიმოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomis-kheobashi-dghis-meore-nakhevarshi-shesadzloa-iwvimos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 12:56:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 08:56:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156095 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155970 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 00:03:33 [post_date_gmt] => 2017-08-22 20:03:33 [post_content] => შეკვეთილში, ბათუმში და ქობულეთში უკვე ორი საათია წვიმს. შეკვეთილში წვიმამ საცხოვრებელი სახლების ნაწილშიც შეაღწია. ჯერჯერობით უცნობია, მოჰყვა თუ არა ძლიერ წვიმას ზღვისპირეთში რაიმე სახის ზარალი. სოციალურ ქსელში მომხმარებლები წერენ, რომ წვიმა ახლა ბორჯომის ხეობას სჭირდება. შეგახსენებთ, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძარს უკვე სამ დღეზე მეტია ვერ აქრობენ. ხვალ, სინოპტიკოსები აქაც წვიმას პროგნოზირებენ. https://www.facebook.com/dondidish/videos/10214366555381938/ [post_title] => ზღვისპირეთში ძლიერი წვიმაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zghvispiretshi-dzlieri-wvimaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 00:04:10 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 20:04:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155970 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155581 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-22 11:28:36 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:28:36 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში წვიმა ხვალ საღამოსთვისაა ნავარაუდევი. როგორც „ფორტუნას“ ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის ხელმძღვანელმა, სვეტლანა ნიორაძემ, განუცხადა, ბორჯომის ხეობაში დღეს და ხვალ ძლიერ ქარს არ ელოდებიან. ქარის სიჩქარე ორი დღის განმავლობაში 3-5 მ/წამამდე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღეს 30-32 გრადუსი იქნება, სიცხე ხვალ 27-29 გრადუსამდე დაიკლებს, მოსალოდნელია ქარის მიმართულების შეცვლაც და ნალექი საღამოს საათებში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ ცენტრში ქვეყნის მაშტაბით ცხელი ამინდების შენარჩუნებას აგვისტოს ბოლომდე ვარაუდობენ. [post_title] => ბორჯომში ხვალ საღამოს შესაძლოა, იწვიმოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomshi-khval-saghamos-shesadzloa-iwvimos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 11:28:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 07:28:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156095 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-23 12:56:12 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:56:12 [post_content] => სინოპტიკოსების პროგნოზით, ბორჯომის ხეობაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა, იწვიმოს. დღის მეორე ნახევარში ღრუბლიანობა მოიმატებს და დაახლოებით,17:00 საათიდან შესაძლებელია, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, პერიოდულად იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 5-10 მ/წ-ში. ტემპერატურა გასულ დღესთან შედარებით დაიკლებს და იქნება +27 +29 გრადუსის ფარგლებში. [post_title] => ბორჯომის ხეობაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა, იწვიმოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomis-kheobashi-dghis-meore-nakhevarshi-shesadzloa-iwvimos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 12:56:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 08:56:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156095 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 96 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d0093b7b285fca4aac54d7951335a13c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )