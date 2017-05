სირიაში დევნილთა ბანაკზე „ბოევიკების“ მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, 30-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => siria [1] => devnilta-banaki [2] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127059 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => siria [1] => devnilta-banaki [2] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127059 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 197 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => siria [1] => devnilta-banaki [2] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => siria [1] => devnilta-banaki [2] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127059) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6212,197,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126540 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 11:24:38 [post_date_gmt] => 2017-05-01 07:24:38 [post_content] => შეიარაღებულმა პირმა აშშ-ში, სან დიეგოს საცურაო აუზთან ცეცხლი გახსნა, შედეგად გარდაიცვალა ერთი ქალი, ექვსი ადამიანი კი დაიჭრა - ინფორმაციას „სიენენი“ ავრცელებს. პოლიციის უფროსის, შელი ზიმერმანის თქმით, თავდამსხმელი, 49 წლის პიტერ სელისი პოლიციამ ადგილზევე მოკლა. საცურაო აუზზე დაბადების დღის აღსანიშნავი წვეულება მიმდინარეობდა, როდესაც სელისმა ცეცხლი გახსნა. რამდენიმე ადამიანს ზედა კიდურების მოტეხილობა აქვს, მათ სხეულის დაზიანება გაქცევისას მიიღეს. დაშავებულების და გარდაცვლილის ვინაობას ზიმერმანი არ ასახელებს, რამდენიმე დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. თავდასხმის მოტივი სამართალდამცველებისთვის, ჯერ-ჯერობით, ცნობილი არ არის. [post_title] => 1 მოკლული, ექვსი დაჭრილი - აუზის წვეულების დროს თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-mokluli-eqvsi-dachrili-auzis-wveulebis-dros-tavdamskhmelma-ceckhli-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 11:24:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 07:24:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125967 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-27 19:22:24 [post_date_gmt] => 2017-04-27 15:22:24 [post_content] => რუსეთისა და სირიის არმიის ავიაიერიშს სირიის პროვინცია ილდიბში 19 ადამიანი ემსხვერპლა. „ალჯაზირას“ ინფორმაციით, 7 გარდაცვლილი არასრულწლოვანია. ავიადარტყმის ქვეშ მოხვდა საავადმყოფოც, სადაც სამი პაციენტი დაიჭრა, ოთხი მძიმედ დაშავდა. [post_title] => რუსეთისა და სირიის არმიის ავიაიერიშს სირიის პროვინცია ილდიბში 19 ადამიანი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetisa-da-siriis-armiis-aviaierishs-siriis-provincia-ildibshi-19-adamiani-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 19:22:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 15:22:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124549 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-22 12:02:46 [post_date_gmt] => 2017-04-22 08:02:46 [post_content] => ავღანეთში, მაზარი-შარიფში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად ქართველი სამხედროები არ დაშავებულან. ამ ბაზაზე ქართველი სამხედროებიც მსახურობენ. ისინი ტერაქტს უვნებლად გადაურჩნენ. ავღანეთშის ქალაქ მაზარი-შარიფთან თალიბი მებრძოლები სამხედრო ბაზას დაესხნენ თავს და 140 ჯარისკაცი მოკლეს. ექვსმა თავდამსხმელმა სამხედრო ბაზაზე შეღწევა ორი სამხედრო მანქანით შეძლო. [post_title] => მაზარი-შარიფში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად ქართველი სამხედროები არ დაშავებულან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mazari-sharifshi-samkhedro-bazaze-momkhdari-tavdaskhmis-shedegad-qartveli-samkhedroebi-ar-dashavebulan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 12:06:22 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 08:06:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124549 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126540 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 11:24:38 [post_date_gmt] => 2017-05-01 07:24:38 [post_content] => შეიარაღებულმა პირმა აშშ-ში, სან დიეგოს საცურაო აუზთან ცეცხლი გახსნა, შედეგად გარდაიცვალა ერთი ქალი, ექვსი ადამიანი კი დაიჭრა - ინფორმაციას „სიენენი“ ავრცელებს. პოლიციის უფროსის, შელი ზიმერმანის თქმით, თავდამსხმელი, 49 წლის პიტერ სელისი პოლიციამ ადგილზევე მოკლა. საცურაო აუზზე დაბადების დღის აღსანიშნავი წვეულება მიმდინარეობდა, როდესაც სელისმა ცეცხლი გახსნა. რამდენიმე ადამიანს ზედა კიდურების მოტეხილობა აქვს, მათ სხეულის დაზიანება გაქცევისას მიიღეს. დაშავებულების და გარდაცვლილის ვინაობას ზიმერმანი არ ასახელებს, რამდენიმე დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. თავდასხმის მოტივი სამართალდამცველებისთვის, ჯერ-ჯერობით, ცნობილი არ არის. [post_title] => 1 მოკლული, ექვსი დაჭრილი - აუზის წვეულების დროს თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-mokluli-eqvsi-dachrili-auzis-wveulebis-dros-tavdamskhmelma-ceckhli-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 11:24:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 07:24:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 83 [max_num_pages] => 28 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9442d548b67233fde5c4de49a41ef680 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )