სირიაში ჯიჰადისტებისგან გათავისუფლების ოპერაცია მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => jihadistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160428 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => jihadistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160428 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => jihadistebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => jihadistebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160428) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199,8856) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157163 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-25 19:10:55 [post_date_gmt] => 2017-08-25 15:10:55 [post_content] => ქაბულში მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად ოცზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 35 დაშავდა. ამის შესახებ ავღანური სააგენტო Tolo News ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტოს ცნობით, ავღანელმა ძალოვნებმა ყველა თავდამსხმელი გაანადგურეს. შეტაკებები ხუთი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. [post_title] => თავდასხმა მეჩეთზე - დაღუპულია ოცზე მეტი ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdaskhma-mechetze-daghupulia-ocze-meti-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 19:11:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 15:11:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157163 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 156519 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 14:12:20 [post_date_gmt] => 2017-08-24 10:12:20 [post_content] => ISIS-მა ინტერნეტში ესპანურ ენაზე ვიდეო გაავრცელა, რომელშიც ესპანეთს ახალი ტერაქტებით დაემუქრა. „ალაჰის ნებით, ალ-ანდალუსი კვლავ გახდება ის, რაც ადრე იყო, ხალიფატის მიწა,“ - ნათქვამია „ისლამური სახელმწიფოს“ მიერ გავრცელებულ ვიდეოში. ვიდეომიმართვაში ასევე ნათქვამია, რომ „ესპანელმა ქრისტიანებმა არ უნდა დაივიწყონ ესპანური ინკვიზიციის მიერ მუსლიმების დაღვრილი სისხლი“. „შურს ვიძიებთ თქვენ მიერ ჩადენილ მკვლელობებზე“, - განაცხადა „ისლამური სახელმწიფოს“ წარმომადგენელმა. 17 აგვისტოს, ბარსელონაში, რამბლას მოედანზე ფეხით მოსიარულეთა გზის სავალ ნაწილზე ავტომობილი შევარდა. მომხდარის შედეგად, ამ დროის მონაცემებით, 15 ადამიანი დაიღუპა, 130-მდე კი დაშავდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფებამ „ისლამური სახელმწიფო“ აიღო. [post_title] => შურს ვიძიებთ თქვენ მიერ ჩადენილ მკვლელობებზე - ISIS-ის მუქარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shurs-vidziebt-tqven-mier-chadenil-mkvlelobebze-isis-is-muqara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 14:12:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 10:12:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156519 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155492 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-21 23:37:40 [post_date_gmt] => 2017-08-21 19:37:40 [post_content] => რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ საჰაერო ძალებმა, სირიაში გამაგრებული ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს დიდი ნაწილი გაანადგურეს. მათი ინფორმაციით, ISIS-ის 200-ზე მეტი "მებრძოლია" დაღუპული. საჰაერო შეტევა სირიის აღმოსავლეთით, ქალაქ დეირ ალ-ზორთან განხორციელდა. ჯიჰადისტები პროვინციის დიდ ნაწილს კვლავ აკონტროლებენ, მაგრამ ზოგიერთ ნაწილში კონტროლი დაკარგეს. Russian Aerospace Forces #RuAF destroyed lSIS column heading to t/ city of Deir ez-Zor ➡️https://t.co/5uOxcOLReo #Syria🇸🇾 Follow @mod_russia pic.twitter.com/C7UkeSshRr — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 21, 2017 [post_title] => რუსეთმა სირიას დაარტყა: ISIS-ის 200-ზე მეტი "მებრძოლი" დაღუპულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetma-sirias-daartya-isis-is-200-ze-meti-mebrdzoli-daghupulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 23:37:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 19:37:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157163 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-25 19:10:55 [post_date_gmt] => 2017-08-25 15:10:55 [post_content] => ქაბულში მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად ოცზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 35 დაშავდა. ამის შესახებ ავღანური სააგენტო Tolo News ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტოს ცნობით, ავღანელმა ძალოვნებმა ყველა თავდამსხმელი გაანადგურეს. შეტაკებები ხუთი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. [post_title] => თავდასხმა მეჩეთზე - დაღუპულია ოცზე მეტი ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdaskhma-mechetze-daghupulia-ocze-meti-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 19:11:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 15:11:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157163 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 92 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 36d70e48b79e549707dca4e85ab54ee1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )