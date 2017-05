სისხლისღვრა ალაჰის სახელით: რა გადაიტანა ევროპამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti [2] => teroristi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133421 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti [2] => teroristi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133421 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti [2] => teroristi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti [2] => teroristi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133421) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199,1586,5326) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133320 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-23 12:11:05 [post_date_gmt] => 2017-05-23 08:11:05 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ მანჩესტერში მომხდარი ტერორისტული აქტის გამო შეძრწუნებულია, გიორგი მარგველაშვილი განცხადებას ავრცელებს. "საქართველოს ხელისუფლება და ხალხი ცალსახად გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას. ჩვენ, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ვაგრძელებთ ბრძოლას თანამედროვეობის ამ უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგ. ამ განსაცდელის ჟამს ქართველი ხალხისა და პირადად ჩემი სახელით, ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, მტკიცე თანადგომას ვუცხადებ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას და ხალხს,"- წერს მარგველაშვილი. [post_title] => „ისლამურმა სახელმწიფომ“ სირიაში მასობრივი მკვლელობები მოაწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => islamurma-sakhelmwifom-siriashi-masobrivi-mkvlelobebi-moawyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 09:52:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 05:52:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132560 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132236 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-18 20:43:05 [post_date_gmt] => 2017-05-18 16:43:05 [post_content] => ნიუ-იორკში, თაიმს სქვერზე მსუბუქი ავტომანქანა ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. ამის შესახებ უცხოური მედია იუწყება. ავტომანქანა საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობდა და ტროტუარზე შევარდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, დაშავებული კი ათამდე ფეხით მოსიარულეა. ინციდენტის ადგილი პოლიციამ გადაკეტა. 