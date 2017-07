სისხლში ტყვიის შემცველობაზე ბავშვებში კვლევა ჩატარდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => tyviis-shemcveloba-siskhlshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149921 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => tyviis-shemcveloba-siskhlshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149921 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 243 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => tyviis-shemcveloba-siskhlshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => tyviis-shemcveloba-siskhlshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149921) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (243,17750) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149782 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-28 12:16:19 [post_date_gmt] => 2017-07-28 08:16:19 [post_content] => დავით სერგეენკო დარწმუნებულია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტისაქართველოში არ უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ყველაფერი, უბრალოდ, დამთხვევა იყო. ”მე ღრმად მწამს, რომ ეს ორი პროცესი უკრაინის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა დამოუკიდებელი პროცესებია და ერთმანეთთან კავშირში არ არის. თუ ეს დროის მცირე ინტერვალში მოხდა, მე მჯერა რომ ეს დამთხვევა არის. რაც შეეხება საკუთრივ ექსტრადირების საკითხს, ეს არ არის პოლიტიკური თემა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ცდილობს ამას პოლიტიკური სარჩული შესძინოს. ეს არის სუფთა იურიდიული საკითხი, რაშიც მჯერა, რომ იურისტები შესანიშნავად გაერკვევიან”, - განაცხადა დავით სერგეენკომ. სერგეენკო გამორიცხავს, რომ პოროშენკოს ვიზიტი საქართველოში სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას უკავშირდება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ძლიერ სიცხესთან დაკავშირებით, მოსახლეობას მოუწოდებს, რაც შეიძლება მეტი სითხე მიიღონ. მინისტრი მოსახლეობას ჩაცმასთან დაკავშირებითაც აძლევს რჩევებს და ამბობს, რომ ძლიერი სიცხის პერიოდში, განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ ბავშვებმა, ქრონიკული დაავადების მქონე და ასაკოვანმა პირებმა.

"ნუ დაელოდებით წყურვილის შეგრძნებას და ზაფხულის პერიოდში ყველაზე მცირე ლიტრანახევარი წყალი, ხოლო გარეთ ყოფნისას ორი ლიტრი წყალი მიიღეთ. მნიშვნელოვანია ჩაცმულობა, სამოსი უნდა იყოს ღია ფერის, რადგან მზეზე ნაკლებად ირეკლავს სხივებს და უნდა იყოს ჰაერგამტარი. განსაკუთრებით საყურადღებოა ეს ბავშვებისათვის, ქრონიკული დაავადებისა და ასაკოვანი პირებისთვის", - განაცხდა სერგეენკომ ჟურნალისტებთან. 4 ივლისს სამინისტრომ მაღალი ტემპერატურის დროს რეკომენდაციები ოფიციალურად გაავრცელა:

დავით სერგეენკო მოსახლეობას ძლიერ სიცხესთან დაკავშირებით რჩევებს აძლევს ბიძინა ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ჭორს უწოდებს. დავით სერგეენკოს მტკიცებით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კარგადაა.

"მართალი გითხრათ, ჩემთვის უკვე საკვირველია იმიტომ, რომ მეათედ მეკითხებიან ამის შესახებ. განცხადება გააკეთა, რამდენადაც ვიცი, თვითონ ბატონმა ბიძინამაც, მისმა ახლობლებმაც, რომ მსგავსი არაფერია. ის კარგადაა, ჯანმრთელადაა და ჯანმრთელობას ვუსურვებ. რაც შეეხება ამ ჭორების გენერატორებს და ინსინუატორებს, მათ თავის თავში ჩაიხედონ და კანის ფერი თუ შეეცვლებათ, კარგი იქნება", - განაცხადა დავით სერგეენკომ. რამდენიმე დღეა ვრცელდება დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. რას ამბობს დავით სერგეენკო ბიძინა ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სერგეენკო გამორიცხავს, რომ პოროშენკოს ვიზიტი საქართველოში სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას უკავშირდება