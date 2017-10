„სითი პარკის“ და პატრულის ჯარიმებს ლობოტი გაასაჩივრებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => sitiparki [2] => gasachivreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179951 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => sitiparki [2] => gasachivreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179951 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 725 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => sitiparki [2] => gasachivreba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => sitiparki [2] => gasachivreba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179951) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17997,725,10550) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178538 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 16:51:56 [post_date_gmt] => 2017-10-21 12:51:56 [post_content] => 21 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. შსს-ის ინფორმაციით, „ბმვ“-ს მარკის ავტომანქანამ, რომელსაც პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტის მაჟორიტარობის კანდიდატი მართავდა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია. "კერძოდ, უკუსვლით მოძრაობისას ის შსს-ს ბალანსზე რიცხულ ავტომანქანას შეეჯახა. აღნიშნული ავტომანქანით შსს-ს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლები გადაადგილდებოდნენ. აქვე შევნიშნავთ, რომ შსს-ს გენერალური ინსპექცია საარჩევნო უბნის პერიმეტრზე განლაგებული საპოლიციო ძალების მონიტორინგს მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს, რათა პოლიციელების მხრიდან ადგილი არ ჰქონდეს ნებისმიერი სახის გადაცდომას",- განმარტავენ შსს-ში. უწყების ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი - პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტის მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომლის ბრალეულობა ადგილზე ჩატარებული შესაბამისი მოქმედებებისა და თვითმხილველთა გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-10 ნაწილის საფუძველზე, 250 ლარით დაჯარიმდა. [post_title] => საარჩევნო უბანთან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე ენმ-ის მაჟორიტარობის კანდიდატი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saarchevno-ubntan-avtosagzao-shemtkhvevis-monawile-enm-is-madjoritarobis-kandidati-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 16:52:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 12:52:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178538 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174551 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-12 15:44:13 [post_date_gmt] => 2017-10-12 11:44:13 [post_content] => სესხის ეროვნულ ვალუტაში გაცემის მოთხოვნის დარღვევა, გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას, ხოლო გაფრთხილების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობა - დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი ცვლილებები “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შედის, რომელიც პარლამენტს მთავრობამ წარუდგინა. როგორც ცნობილია, “საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ მიხედვით, ფიზიკურ პირზე 100 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარით უნდა გაიცეს. მთავრობის განმარტებით, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ შემთხვევებში, სხვადასხვა სუბიექტების მიერ ხდება მოცემული მოთხოვნის დარღვევა, აუცილებელია დადგინდეს ჯარიმა ამგვარი ქმედების პრევენციის მიზნით. როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიღების მიზეზია საკანონმდებლო მოთხოვნის დარღვევა და აღნიშნული შედეგად მომხმარებელთა ინტერესების შელახვა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდარღვევა გამოსწორებულად ჩაითვლება, თუ პირი აღარ დაარღვევს სესხის ვალუტაში გაცემის მოთხოვნას. სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობის გამო ჯარიმის დაკისრების შემდეგ იმავე ქმედების გაგრძელება მიიჩნევა პირის მიერ ახალი სამართალდარღვევის ჩადენად, რის გამოც მის მიმართ თავიდან იწყება სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. აღნიშნული რეგულაცია არ გავრცელდება “საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებზე, ვინაიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი მათთან მიმართებით მოცემული კანონპროექტით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. სამართალდარღვევის საპასუხოდ გასატარებელი ღონისძიებების ადმინისტრირებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს. [post_title] => 100 ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გამცემი დაჯარიმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 100-atas-laramde-seskhis-uckhour-valutashi-gamcemi-dajarimdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 15:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 11:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 156713 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 16:08:59 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:08:59 [post_content] => სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ კვირას სხვადასხვა პროფილის ბიზნესოპერატორის სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 207 ინსპექტირება, მათ შორის, თბილისში ინსპექტირებულია 58 ბიზნესოპერატორი; სურსათის ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია 106 ნიმუში; დოკუმენტურად შემოწმდა 160 ობიექტი (24 ბიზნესოპერატორი თბილისში), მათ შორისაა აგრარული ბაზრები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, ხორცის, ხორცპროდუქტების, რძის, რძის პროდუქტების, პურფუნთუშეულისა და სხვ. სურსათის მწარმოებლები და სარეალიზაციო ობიექტები, საკონდიტრო. ”შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა 59 ბიზნესოპერატორი, საწარმოო პროცესი ან საქმიანობა შეუჩერდა 15 ბიზნესოპერატორს, მათ შორის: აგრარულ ბაზარს, საშაურმეს, წისქვილს, პურისა და პურფუნთუშეულის, საკონდიტროს, ხორცისა და ხორცპროდუქტების საწარმოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს: ი/მ „ლევან კახიძე“; ი/მ „ლევან ქუბრიაშვილი“; შპს „ჰენჯაბ რესტორანი“-(„ტანტუნი ქაბაბი“); შპს „დავითი“-(„დავითი); შპს „ციცი“; შპს „მზე“; შპს“კავკასია“; ი/მ „სოფიკო ჭუმბურიძე“; ი/მ „გამლეტ მანასიანი“ –(„პატარა ჭილიკა“); შპს „ვარკეთილი 95“ („ჩილიკას დუქანი“); შპს „რუსთაველი 2017“ (რესტორანი „რუსთაველი“ აჭარა); შპს „პურის სახლი“ (სამეგრელო); ი.მ. ამირან წიქაძე (იმერეთი); შპს „ლატე“ (შიდა ქართლი); შპს „თელავის აგრარული ბაზარი“ (კახეთი). აღნიშნული ობიექტებიდან სააგენტოს რეკომენდაციები გაითვალისწინა ბიზნესოპერატორების უმეტესობამ და 10 მათგანს უკვე აღუდგა საწარმოო პროცესი. საქმიანობა კვლავ შეჩერებული აქვს 5 ობიექტს: ი.მ „ლევან კახიძე“, შპს „ჰენჯაბ რესტორანი“ („ტანტუნი ქაბაბი“), ი/მ „სოფიკო ჭუმბურიძე“; შპს „თელავის აგრარული ბაზარი“ (კახეთი), შპს „რუსთაველი 2017“ (რესტორანი „რუსთაველი“)”, - განმარტავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. [post_title] => 15 ბიზნესოპერატორს საწარმოო პროცესი ან საქმიანობა შეუჩერდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-biznesoperators-sawarmoo-procesi-an-saqmianoba-sheucherda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 16:09:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 12:09:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156713 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178538 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 16:51:56 [post_date_gmt] => 2017-10-21 12:51:56 [post_content] => 21 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. შსს-ის ინფორმაციით, „ბმვ“-ს მარკის ავტომანქანამ, რომელსაც პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტის მაჟორიტარობის კანდიდატი მართავდა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია. "კერძოდ, უკუსვლით მოძრაობისას ის შსს-ს ბალანსზე რიცხულ ავტომანქანას შეეჯახა. აღნიშნული ავტომანქანით შსს-ს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლები გადაადგილდებოდნენ. აქვე შევნიშნავთ, რომ შსს-ს გენერალური ინსპექცია საარჩევნო უბნის პერიმეტრზე განლაგებული საპოლიციო ძალების მონიტორინგს მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს, რათა პოლიციელების მხრიდან ადგილი არ ჰქონდეს ნებისმიერი სახის გადაცდომას",- განმარტავენ შსს-ში. უწყების ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი - პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტის მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომლის ბრალეულობა ადგილზე ჩატარებული შესაბამისი მოქმედებებისა და თვითმხილველთა გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-10 ნაწილის საფუძველზე, 250 ლარით დაჯარიმდა. [post_title] => საარჩევნო უბანთან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე ენმ-ის მაჟორიტარობის კანდიდატი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saarchevno-ubntan-avtosagzao-shemtkhvevis-monawile-enm-is-madjoritarobis-kandidati-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 16:52:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 12:52:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178538 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e06b0a603cfb01dd7f16517d5f01ea71 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )