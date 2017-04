სიყვარული ბრმაა: მესიმ და რონალდომ ერთმანეთს ტუჩებში აკოცეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => ronaldo [2] => reali [3] => klasiko [4] => mkhatvari [5] => paseo-de-gracia [6] => tvboy ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124539 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => ronaldo [2] => reali [3] => klasiko [4] => mkhatvari [5] => paseo-de-gracia [6] => tvboy ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124539 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 221 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => ronaldo [2] => reali [3] => klasiko [4] => mkhatvari [5] => paseo-de-gracia [6] => tvboy ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mesi [1] => ronaldo [2] => reali [3] => klasiko [4] => mkhatvari [5] => paseo-de-gracia [6] => tvboy ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124539) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1887,221,6182,14997,691,689,14998) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123726 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-19 18:23:34 [post_date_gmt] => 2017-04-19 14:23:34 [post_content] => მადრიდის ”რეალი” ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში პირველი გუნდია, რომელიც ლიგის ნახევარფინალში ზედიზედ მეშვიდედ იასპარეზებს. ”სანტიაგო ბერნაბეუზე” გამართულ საპასუხო 1/4 ფინალში ”რეალმა” 4:2 სძლია ”ბაიერნს” და ისტორიულ შედეგს მიაღწია. ბოლოს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალებმა ”სამეფო გუნდის” გარეშე 2009/10 წლების სეზონში ჩაიარა, როდესაც მადრიდელები ტურნირს ”ლიონის” წყალობით 1/8 ფინალში დაემშვიდობნენ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ”რეალისა” და ”ბაიერნის” დაპირისპირებაში მოთამაშე ”რეკორდმაისტერის” შემადგენლობა ყველაზე ასაკოვანი იყო ტურნირის ისტორიაში. კარლო ანჩელოტიმ მოედანზე გაიყვანა გუნდი, რომლის საშუალო ასაკიც 30 წელსა და 166 დღეს შეადგენდა. გერმანელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყვნენ: მანუელ ნოიერი, მათს ჰუმელსი, ტიაგო ალკანტარა, ფრენკ რიბერი, რობერტ ლევანდოვსკი, არიენ რობენი, ხაბი ალონსო, ჯერომ ბოატენგი, ფილიპ ლამი, დევიდ ალაბა და არტურო ვიდალი. შვიდჯერ ნახევარფინალში: რეალის რეკორდი და ბებერი რეკორდმაისტერი

ჩემპიონთა ლიგაზე გამართული საპასუხო 1/4 ფინალური მატჩი "რეალსა" და "ბაიერნს" შორის ისტორიული გამოდგა. სამეფო გუნდის პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა კრისტიანო რონალდომ ამ შეხვედრაში ჰეთ-თრიკი შეასრულა და გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის ფინალურ ეტაპზე 100 გოლის გატანა შეძლო. რონალდომ ამ გოლებიდან 68 მარჯვენა ფეხით გაიტანა, 15 მარცხენა ფეხით, 17 კი თავური დარტყმით. აღსანიშნავია, რომ ერთი კვირის წინ პორტუგალიელი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელსაც 100 გოლი აქვს გატანილი ევროტურნირებზე. აღნიშნულ სიაში მოხვდა როგორც ჩემპიონთა ლიგაზე, ასევე ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე და ევროპის სუპერთასზე გატანილი გოლებიც. ამ დროისათვის აღნიშნული მაჩვენებლით მეორე ადგილს იკავებს "ბარსელონას" არგენტინელი ვარსკვლავი ლეო მესი, რომელსაც 94 გოლი აქვს გატანილი. სამყაროს მბრძანებელი: რონალდო პირველია, ვინც ლიგაზე 100 გოლი გაიტანა

მადრიდის „რეალმა" ურთულესი ბარიერი გადალახა: მიუნხენის „ბაიერნის" გავლა უბრალო საქმე არ არის. ეს „სამეფო კლუბმა" ერთხელაც გამოსცადა: რეკორდმაისტერს დანებება არ ჩვევია და ახლაც ბოლომდე იბრძოლა. იბრძოლა და მიზანთან ახლოსაც იყო, „ბერნაბეუზე" მოიგო კიდეც, მაგრამ... ვიდეოგანმეორება რომ არსებობდეს, ვინ იცის ნახევარფინალის წილისყრას ვინ დაელოდებოდა. მსაჯმა ორი ისეთი შეცდომა დაუშვა, ყველაფერი სწორედ ამან გადაწყვიტა - ჯერ ვიდალი გაუგდო სტუმრებს (მეორე ყვითელი ბარათი), რამაც აშკარა უპირატესობის მქონე „ბაიერნი" უკან დახია და მერე დამატებით დროში რონალდოს ალბათ მაინც გადამწყვეტი გოლი თამაშგარედან რომ გავიდა, ისიც ჩათვალა... თამაში კი საუცხოო გამოდგა. დიდი ფეხბურთისთვის საჭირო და დამახასიათებელი ყველაფერი იყო თავისი დრამატული ფინალით. ორმა უდიდესმა გუნდმა ფეხბურთის გულშემატკივრებს ორი ლამაზი საღამო აჩუქეს, რომელშიც მეტად ესპანურ გრანდს გაუმართლდა... „რეალის" რეალობა გრძელდება... რეალი – ბაიერნი 4:2 დ.დ. 1:2 მადრიდი, "სანტიაგო ბერნაბეუ" რეალი: ნავასი, ნაჩო, რამოსი, კარვახალი, მარსელო, კასემირო, კროოსი (კოვაჩიჩი 114), მოდრიჩი, ისკო (ლ.ვაზკესი 71), რონალდუ, ბენზემა (ასენსიო 64). მწვრთნელი: ზინედინ ზიდანი ბაიერნი: ნოიერი, ჰუმელსი, ბოატენგი, ლამი, ალაბა, ალონსო (მიულერი 75), ვიდალი, ალკანტარა, რიბერი (კოშტა 71), რობენი, ლევანდოვსკი (კიმიხი 88). მწვრთნელი: კარლო ანჩელოტი გოლები: 0:1 ლევანდოვსკი (53 პენ.), 1:1, 2:2, 3:2 რონალდუ (76; 105; 110), 1:2 რამოსი (78 ს.კ.), 4:2 ასენსიო (112) გაფრთხილებები: კასემირო – ვიდალი, ალონსო, ჰუმელსი, რობენი გაძევება: ვიდალი (84) მსაჯი: ვიქტორ კაშაი სტატისტიკა – დარტყმები: 26 (12) – 19 (2), ბურთის ფლობა: 47% - 53%, კუთხურები: 7-10, თამაშგარეები: 3-2 [gallery royalslider="1" ids="123419,123420,123421,123422,123423,123424,123425,123426,123427,123428,123429,123430,123431,123432"]

რეალის არარეალისტური რეალობა: სამეფო კლუბი მსაჯმა გაიყვანა შვიდჯერ ნახევარფინალში: რეალის რეკორდი და ბებერი რეკორდმაისტერი

მადრიდის "რეალი" ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში პირველი გუნდია, რომელიც ლიგის ნახევარფინალში ზედიზედ მეშვიდედ იასპარეზებს. "სანტიაგო ბერნაბეუზე" გამართულ საპასუხო 1/4 ფინალში "რეალმა" 4:2 სძლია "ბაიერნს" და ისტორიულ შედეგს მიაღწია. ბოლოს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალებმა "სამეფო გუნდის" გარეშე 2009/10 წლების სეზონში ჩაიარა, როდესაც მადრიდელები ტურნირს "ლიონის" წყალობით 1/8 ფინალში დაემშვიდობნენ. ასევე აღსანიშნავია, რომ "რეალისა" და "ბაიერნის" დაპირისპირებაში მოთამაშე "რეკორდმაისტერის" შემადგენლობა ყველაზე ასაკოვანი იყო ტურნირის ისტორიაში. კარლო ანჩელოტიმ მოედანზე გაიყვანა გუნდი, რომლის საშუალო ასაკიც 30 წელსა და 166 დღეს შეადგენდა. გერმანელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყვნენ: მანუელ ნოიერი, მათს ჰუმელსი, ტიაგო ალკანტარა, ფრენკ რიბერი, რობერტ ლევანდოვსკი, არიენ რობენი, ხაბი ალონსო, ჯერომ ბოატენგი, ფილიპ ლამი, დევიდ ალაბა და არტურო ვიდალი.