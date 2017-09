სიყვარულის არომატი Dior–ისგან – Miss Dior საქართველოშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => aromati [2] => miss-dior-eau-de-parfum [3] => voulez-vou ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167766 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => aromati [2] => miss-dior-eau-de-parfum [3] => voulez-vou ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167766 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 330 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => aromati [2] => miss-dior-eau-de-parfum [3] => voulez-vou ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => aromati [2] => miss-dior-eau-de-parfum [3] => voulez-vou ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167766) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3281,19584,330,19585) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165546 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-20 12:15:48 [post_date_gmt] => 2017-09-20 08:15:48 [post_content] => ყველაზე სკანდალური არომატი, ყველაზე სკანდალური დიზაინერისგან, ყველაზე სკანდალური ქალბატონებისთვს - ეს Jean Paul Gaultier-ს Scandal-ია, ახალი სუნამო, რომელიც პარფიუმერულმა კომპანიამ ”ისი-პარი” საკუთარ მომხმარებლებს წარუდგინა. როგორც ”ფორტუნას” ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ხატია შამუგიამ განუცხადა, Scandal-ის შეძენა მომხმარელებს ”ისი-პარის” მაღაზიათა ქსელში უკვე შეუძლია. ვინ არის ქალბატონი, რომელიც იყენებს ამ არომატს? როგორც ხარტია შამუგიამ განმარატა, ეს გახლავთ მინისტრი ღამით... ”ეს გახლავთ მინისტრი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მთელი დღის განმავლობაში დაკავებულია ათასი მნიშვნელოვანი საქმით, მთელი ღამე დადის პარიზის ქუჩებში, არ ტოვებს არც ერთ კლუბს და მას აღიარებს ყველა. იგი უყვარს ყველას, ყველაზე ბნელი წყვდიადიც კი მასთან ერთად ფერადია”, - აღნიშნავს ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. რაც შეეხება სუნამოს შემადგენლობას, მასში გაერთიანებული : გარდენია, თაფლი, ფაჩული და წითელი ფორთოხალი. ”ეს გახლავთ საოცარი ნაერთი ინგრედიენტებისა, რომელიც Scandal-ის მომაჯადოვებელ სურნელს ქმნის. არანაკლებ სკანდალურია სუნამოს ფლაკონი: ძალიან სკანდალური, ქალური ნაზი ვარდისფერი ჩრდილი, რომელიც პუდრის ეფექტს ქმნის და ფლაკონის თავზე ქალბატონის ფეხები, რომლებიც არის მგრძნობიარე დღეებისა და ვნებიანი ღამეების სიმბოლო”, - განუცხადა ”ფორტუნას” შამუგიამ. მისივე თქმით, სუნამო მოთავსებულია ლამაზად შეფუთულ, კონსერვის ქილის მსგავსს ყუთში, რომელიც თხელი ვარდისფერი ხავერდითაა დაფარული. Scandal- სუნამო, რომელსაც აღიარებს ყველა პროფესიის ქალბატონი და მამაკაცი. რატომ არის ახალი სუნამოს ავტორი, თავად Jean Paul Gaultier სკანდალური? ფრანგი დიზაინერი Jean Paul Gaultier ფრანგი დიზაინერი 1952 წლის 24 აპრილს დაიბადა და დიდი წვლილი შეიტანა 1980-იანი და 1990-იანი წლების მაღალი მოდის განვითარებაში. Gaultier გამოირჩევა არა მხოლოდ ნიჭიერებით, არამდენ სკანდალური გადაწყვეტილებებითაც და მაინც, რატომ არის Gaultier სკანდალური? - იმიტომ, რომ: მან მამაკაცებს კაბა ჩააცვა; მან მადონას კონუსისებრი ბიუსჰალტერი ჩააცვა; მან პოდიუმზე ქუჩიდან მოყვანილი მამაკაცები და ქალაბტონები გამოიყვანა; მან გენდერული საზღვრები ყველაზე ადრე დაამსხვრია... https://www.youtube.com/watch?v=wcmw--JHg2E [post_title] => მინისტრი ღამით - ყველაზე სკანდალური არომატი Scandal საქართველოშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ministri-ghamit-yvelaze-skandaluri-aromati-scandal-saqartveloshia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 10:45:14 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 06:45:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165546 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158711 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-31 16:14:54 [post_date_gmt] => 2017-08-31 12:14:54 [post_content] => საქართველოში ”ჟივენშისა” და ”კენზოს” რეგიონალური ტრეინინგ-მენეჯერი ვიქტორია დიაჩენკო ჩამოვიდა. დიაჩენკო ჩვენს ქვეყანაში პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელ Voulez-Vous-ს მოწვევით იმყოფება და კომპანიის კონსულტანტებს, ასევე მედიის წარმოამდგენლებს ”ჟივენშისა” და ”კენზოს” შემოდგომის სეზონის სიახლეებს აცნობს. ამასთან, გაიმართება ”კენზოს” ახალი სუნამოს მსოფლიო პრეზენტაციაც, რომელსაც საქართველოც შეურთდება. როგორც ”ფორტუნას” Voulez-Vous-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა, ნინო ნოდიამ განუცხადა, ახალი სუნამო, სახელწოდებით KENZO WORLD Voulez-Vous-ს მაღაზიათა ქსელში უკვე ხვალიდან, 1 სექტემბრიდან გაიყიდება. KENZO WORLD - Kenzo-ს კრეატიული დირექტორების კეროლ ლიმისა და უმბერტო ლეონომის მიერ შეიქმნა. მათ განასახიერეს Kenzo-ს სამყარო: სპონტანური, საოცარი, მრავალფეროვანი და ნათელი. სამყარო, სადაც უპირველეს ყოვლისა ფასობს თვითგამოხატვისა და შემოქმედების თავისუფლება. არომატი Kenzo-ს გუნდმა ახალი არომატის შექმნა სახელგანთქმულ პარფიუმერს, ფრანსის კურკჯანს მიანდო. ავანგარდის ოსტატი, ცნობილია თავისი თამამი კრეატიული გადაწყვეტილებებით. ჟასმინის აქცენტებით გამოკვეთილ პიონის ნათელ ნოტებს ამშვენებს ამბროქსანის მისტიკური კრისტალები. სუნამოს გააჩნია ყვავილოვანი თაიგულის უჩვეულო, შეუდარებელი და მიმზიდველი სურნელი. სპაიკ ჯონსის საგა სუნამოსთვის შექმნილი ვიდეორგოლის ავტორი სპაიკ ჯონსია- ამერიკელი რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, ოსკარის პრემიის ლაურეატი, ამერიკული თავისუფალი კინოინდუსტრიის საკულტო ფიგურა. https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg [post_title] => KENZO WORLD - ახალი სუნამო ქალბატონებისთვის უკვე საქართველოშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kenzo-world-akhali-sunamo-qalbatonebistvis-ukve-saqartveloshia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 16:15:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 12:15:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158711 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149734 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-28 12:19:57 [post_date_gmt] => 2017-07-28 08:19:57 [post_content] => პარფიუმერული მაღაზიათა ქსელი Voulez-Vous მომხმარებელს ფასდაკლების აქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” Voulez-Vous-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა, ნინო ნოდიამ განუცხადა, მხოლოდ 3 დღით, 28, 29 და 30 ივლისს Voulez-Vous-ში ბრენდ DIOR-ის დღეები გაიმართება. აქციის ფარგლებში მომხმარებელი მიიღებს 25%-იან ფასდაკლებას DIOR –ის სრულ ასორტიმენტზე. გარდა ამისა, შეძლებს მიიღოს რჩევები და საჩუქრები Dior-ის სახლის სპეციალისტებისგან. ”ამასთან, ყოველ დახარჯულ 200 ლარზე გაიცემა გათამაშების ერთი ბილეთი, რომლითაც 30 ივლისს 20:00 საათზე, გამართულ Dior-ის საზეიმო საღამოზე მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს DIOR-ის საჩუქრების გათამაშებაშიც”, - აცხადებენ პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელში. მათივე ცნობით, პროფესიონალური რჩევების მისაღებად მსურველები უნდა ჩაეწერონ ინდივიდუალურ სახის მოვლის, ან მაკიაჟის სეანსზე, სადაც ადგილები შეზღუდულია. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ შემდეგ ფილიალებს: 28 ივლისი, ვაჟა–ფშაველას #35 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 39 47 04 29 ივლისი, რუსთაველის #46 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 99 02 11 30 ივლისი, ჭავჭავაძის #42 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 25 10 60 [post_title] => Voulez-Vous- ში DIOR-ის დღეები დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => voulez-vous-shi-dior-is-dgheebi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 12:26:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 08:26:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149734 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165546 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-20 12:15:48 [post_date_gmt] => 2017-09-20 08:15:48 [post_content] => ყველაზე სკანდალური არომატი, ყველაზე სკანდალური დიზაინერისგან, ყველაზე სკანდალური ქალბატონებისთვს - ეს Jean Paul Gaultier-ს Scandal-ია, ახალი სუნამო, რომელიც პარფიუმერულმა კომპანიამ ”ისი-პარი” საკუთარ მომხმარებლებს წარუდგინა. როგორც ”ფორტუნას” ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ხატია შამუგიამ განუცხადა, Scandal-ის შეძენა მომხმარელებს ”ისი-პარის” მაღაზიათა ქსელში უკვე შეუძლია. ვინ არის ქალბატონი, რომელიც იყენებს ამ არომატს? როგორც ხარტია შამუგიამ განმარატა, ეს გახლავთ მინისტრი ღამით... ”ეს გახლავთ მინისტრი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მთელი დღის განმავლობაში დაკავებულია ათასი მნიშვნელოვანი საქმით, მთელი ღამე დადის პარიზის ქუჩებში, არ ტოვებს არც ერთ კლუბს და მას აღიარებს ყველა. იგი უყვარს ყველას, ყველაზე ბნელი წყვდიადიც კი მასთან ერთად ფერადია”, - აღნიშნავს ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. რაც შეეხება სუნამოს შემადგენლობას, მასში გაერთიანებული : გარდენია, თაფლი, ფაჩული და წითელი ფორთოხალი. ”ეს გახლავთ საოცარი ნაერთი ინგრედიენტებისა, რომელიც Scandal-ის მომაჯადოვებელ სურნელს ქმნის. არანაკლებ სკანდალურია სუნამოს ფლაკონი: ძალიან სკანდალური, ქალური ნაზი ვარდისფერი ჩრდილი, რომელიც პუდრის ეფექტს ქმნის და ფლაკონის თავზე ქალბატონის ფეხები, რომლებიც არის მგრძნობიარე დღეებისა და ვნებიანი ღამეების სიმბოლო”, - განუცხადა ”ფორტუნას” შამუგიამ. მისივე თქმით, სუნამო მოთავსებულია ლამაზად შეფუთულ, კონსერვის ქილის მსგავსს ყუთში, რომელიც თხელი ვარდისფერი ხავერდითაა დაფარული. 