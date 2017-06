სკანდალი “წითელი ცხვირების” ქველმოქმედების გარშემო – აკა სინჯიკაშვილი თეონა ბაღდავაძეს დაუპირისპირდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8587 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8587,16580,9294,16581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139300 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-16 20:18:34 [post_date_gmt] => 2017-06-16 16:18:34 [post_content] => პიარის სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე აკა სინჯიკაშვილის ბრალდებებს ეხმაურება . როგორც აკა წერს, "წითელი ცხვირების" საქველმოქმედო აქციით შეგროვებული თანხის მხოლოდ ნაწილი მიიღო, რასაც სასამართლოში გაასაჩივრებს. თეონა ამ ბრალდებებს შემდეგნაირად პასუხობს: "მინდა გამოვეხმაურო Akaa Sinjikashvily პოსტს Red Nose Day Georgiaსთან დაკავშირებით. კამპანია არის სრულიად ჩემი ინიციატივა და სათაო ოფისთან ხელშეკრულება მე მაქვს ვინც მიცნობს, იცის რამდენი წელი ვცდილობდი ამ კონტაქტზე გასვლას. ხაზგაზმით ვამბობ, რომ აღნიშნული კამპანიის ჩატარების უფლება მოიპოვა მხოლოდ ჩემმა კომპანიამ. ვეძებდი კეთილშობილ ბენეფიციარს. წლევანდელი წლისთვის, ჩვენს მიერ კამპანიის ერთ- ერთ და არა ერთადერთ პარტნიორად შერჩეულ იქნა აკა სინჯიკაშვილი. მოლაპარაკება ასეთი იყო, უნდა გაგვეყო შემოსული თანხა სამ ტოლ ნაწილად. ერთი ნაწილი აკას ინიციატივას, მეორე ნიკუშა დვალაძეს და მესამე სათაო ოფისისთვის . ( მედიაც ამას ადასტურებს ლინკი იხილეთ ქვემოთ), დღეს ამბობს, რომ ეს თანხა სრულად მისთვის უნდა გადაგვეცა. რეალურად აკას შემოწირულობის სახით გადავეცით ბევრად მეტი, ვიდრე იყო შეთანხმებული. ამასთანავე გვინდა აღვნიშნოთ რომ ყველა ფინანსური ოპერაცია იყო ღია და გახსნილი აკასთვის და შესაბამისად მისთვის თანხის გადაცემის მომენტამდე ცნობილი იყო შემოსული თანხის ოდენობა. აკამ ეს არ იკმარა და მთხოვდა არარსებული თანხის გადაცემას, ამბობდა, რომ არ აინტერესებს საბუთები და ამ პოსტის არდადების სანაცვლოდ მთხოვდა 40 ათას ლარს. შევთაზავეთ, რომ აუდიტს გაექარწლებინა მისი ეჭვები და შემდეგ გაგვესაჯაროებინა ეს ფაქტი, რომელიც ორივეს უხერხულ მდგომარეობაში გვაყენებს. თავს შევიკავებ მეტი დეტალის გახმაურებისგან, ფაქტობრივი მტკიცებულებებით სასამართლოს მივმართავ. გარდა ამისა, ვთხოვ აკას, რომ დააბრუნოს 35 ათასი ლარი, რომელიც მიიღო ამ კამპანიისგან და ჩვენ ავაშენებთ მის მიერ დაპირებულ თავშესაფარს, არაუგვიანეს 2017 წლის ნოემბრისა. იურიდიულად და ადამიანურად ამ საქმეს გამართლება არ აქვს, ასე რომ ისარგებლა რა მისი ფბ აუდიტორიით, ასეთი ცილისმწამებლური პოსტი დადო. ვწუხვარ, რომ ამ კეთილშობილურ კამპანიას და ჩვენს მიზანს ასეთი ტალახის სროლა მოყვა, თუმცა მივმართეთ საგამოძიებო სამსახურს დამოუკიდებელ აუდიტს და შედეგებს ძალიან მალე შეგატყობინებთ. ყველაზე მძიმე ამ სიტუაციაში არის იმედგაცრუება, რომელიც აკასგან მივიღეთ, დანარჩენს აუცილებლად მოევლება". სკანდალი “წითელი ცხვირების” ქველმოქმედების გარშემო – აკა სინჯიკაშვილი თეონა ბაღდავაძეს დაუპირისპირდა „მე მინდა დღეს, როდესაც განსაკუთრებით ვლინდება ჩვენი საზოგადოების ზრუნვა ერთმანეთზე, გამოვყო თქვენი ღვაწლი. თქვენ ბევრი საქველმოქმედო პროექტი განახორციელეთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არა მარტო ის ემოცია, რომელიც მოდის პირადად თქვენგან, არამედ ის ემოციაც, რომელსაც თქვენი საქმიანობით აღძრავთ საზოგადოებაში. მინდა, ამას ხაზი გავუსვა და გადმოგცეთ სპეციალურად, ქველმოქმედი ადამიანებისთვის განკუთვნილი ჯილდო - წმინდა ნიკოლოზის ორდენი.გილოცავთ და მადლობას გიხდით იმისთვის, რასაც აკეთებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. დაჯილდოების ცერემონიამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აკაკი სინჯიკაშვილთან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან ერთად გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლს ესტუმრა და მოხუცებს აღდგომის დღესასწაული მიულოცა. პრეზიდენტის სააღდგომო საჩუქრები გადაეცათ ასევე, თბილისში მოქმედ მოხუცებულთა სხვა სახლებსაც. „მე მინდა დღეს, როდესაც განსაკუთრებით ვლინდება ჩვენი საზოგადოების ზრუნვა ერთმანეთზე, გამოვყო თქვენი ღვაწლი. თქვენ ბევრი საქველმოქმედო პროექტი განახორციელეთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არა მარტო ის ემოცია, რომელიც მოდის პირადად თქვენგან, არამედ ის ემოციაც, რომელსაც თქვენი საქმიანობით აღძრავთ საზოგადოებაში. მინდა, ამას ხაზი გავუსვა და გადმოგცეთ სპეციალურად, ქველმოქმედი ადამიანებისთვის განკუთვნილი ჯილდო - წმინდა ნიკოლოზის ორდენი.გილოცავთ და მადლობას გიხდით იმისთვის, რასაც აკეთებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის", - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. დაჯილდოების ცერემონიამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აკაკი სინჯიკაშვილთან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან ერთად გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლს ესტუმრა და მოხუცებს აღდგომის დღესასწაული მიულოცა. პრეზიდენტის სააღდგომო საჩუქრები გადაეცათ ასევე, თბილისში მოქმედ მოხუცებულთა სხვა სახლებსაც.

მარგველაშვილმა აკა სინჯიკაშვილი წმ. ნიკოლოზის ორდენით დააჯილდოვა პიარის სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე სოქსელში საინტერესო დაკვირვებას გვიზიარებს ქართველი გოგონების ჩაცმულობასთან დაკავშირებით. მას, როგროც ჩანს, შეუძლია, გამოიცნოს, რომელი ქალაქის მოყვარულია გოგონა, რომელსაც ესა თუ ის სამოსის ანსამბლი აქვს შერჩეული. როგორც თეონა წერს: „ქართველი გოგონების ჩაცმის სტილით, ასე მგონია, გამოიცნობ მათ საყვარელ ქალაქებს: მძიმე ბათინკები და კაპიშონი - ბერლინი ტანსაცმელი, რომელსაც ბრენდი გარედან აწერია - მილანი ხელოვნური ლეოპარდის ქურქი, ბადე „კალგოტკა", მოკლედ შეჭრილი ჩოლკა და „ლენონები" - ლონდონი უმაკიაჟობა, თეთრი პერანგი, კეფაზე აკეცილი თმა - პარიზი ტანზე მომდგარი შავი პიჯაკი ოქროსფერი ღილებით, მუდამ დავარცხნილი გრძელი თმა, სქელჩარჩოინი სათვალე, ოდნავ გვერდულად თავი და მრგვალ კარდონის ყუთში ვარდების ბუკეტი - მოსკოვი წელში გამოყვანილი წვივის სიგრძე კაბა, ლაკის წითელი ლოდკა/ ცისფერი მხრებზე გადასული პერანგი და სარკის ეფექტის რეიბანები - დუბაი ჩითის „ფაბრიკის" კაბები და ესპადრელები, ხვეული, შეუღებავი კარე - ამსტერდამი შავი, პრიალა „კატის თვალები", დეკოლტე, გრძელი ტალღოვანი ერთი სიგრძის თმა, პლატფორმაზე მაღალი ქუსლები - რომი ჯინსი, კარე და მატი პომადა - ნიუ იორკი" [gallery link="file" ids="123266,123267,123268"]

რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი თქვენი ჩაცმულობის მიხედვით? 