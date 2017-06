სკარლეტ იოჰანსონს ახალი რომანი აქვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skarlet-iohansoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140143 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skarlet-iohansoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140143 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => skarlet-iohansoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => skarlet-iohansoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140143) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3710) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132876 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-22 13:28:33 [post_date_gmt] => 2017-05-22 09:28:33 [post_content] => კომედიურ შოუში Saturday Night Live, მსახიობებმა - კომედიურ შოუში Saturday Night Live, მსახიობებმა - ალეკ ბოლდუინმა და სკარლეტ იოჰანსონმა აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპისა და მისი ქალიშვილის, ივანკა ტრამპის როლები მოირგეს. ბოლდუინი ფორტეპიანოსთან სიმღერას "Halelujah" ასრულებდა, როდესაც მას მრჩეველი კილიან კონუეი (მსახიობი კეიტ მაკინონი), რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი (მსახიობი ბენ ბენეტი) და სტივ ბენონი (გრიმ რიპერი) მიუახლოვდნენ. მსოფლიო ლიდერებს არც ტრამპის „ოჯახის წევრები" ჩამორჩნენ და მალევე პირველი ლედი მელანია (მსახიობი სესილი სტრონგი) და ივანკა ტრამპი (სკარლეტ იოჰანსონი) მათ უმცროს ტრამპებთან ერთად შეუერთდნენ. https://www.youtube.com/watch?v=70i8gTb3fZQ

ალეკ ბოლდუინმა და სკარლეტ იოჰანსონმა დონალდ და ივანკა ტრამპები განასახიერეს „დეილი მეილის" ინფორმაციით, ჰოლივუდელი ნიუ-იორკში ქალებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე გამოდიოდა და მოგვიანებით ჟურნალისტებს ვრცელი ინტერვიუც მისცა. 32 წლის იოჰანსონმა თავის სამსახურზე, სამოქალაქო აქტივობებზე და დედობაზე საკმაოდ გულწრფელად ისაუბრა. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა კი მას ივანკა ტრამზე დაუსვა კითხვა და სკარლეტსაც მეტი არ უნდოდა. შეგახსენებთ, რომ მსახიობს ამერიკის ახალი პრეზიდენტი დიდად არ უყვარს და თვლის რომ მას მხარს შვილიც არ უნდა უჭერდეს. მითუმეტეს, თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ივანკას არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ მამას ხშირად აკრიტიკებს, თუმცა არა საჯაროდ. სწორედ ამიტომ, ჰოლივუდელის აზრით, ივანკა მშიშარა. აღსანიშნავია, რომ სკარლეტი და ივანკა ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობენ, ისინი ერთ წრეში გაიზარდნენ, თუმცა მეგობრები არასდროს ყოფილან.

[video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/640x360_MP4_354182253691029796.mp4"][/video]

სკარლეტ იოჰანსონის აზრით ტრამპის ქალიშვილი მშიშარაა

მეუღლესთან, რომან დორიაკთან დაშორების შემდეგ, 32 წლის სკარლეტ იოჰანსონს კვლავ მარტოხელას სტატუსი აქვს. ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში მსახიობმა მამაკაცის სასურველ ტიპაჟზე ისაუბრა და მსოფლიოში ყველაზე მიმზიდველ მამაკაცად ცნობილი შეფ-მზარეული გორდონ რამზი დაასახელა. „ის ყველაზე ცხელი მამაკაცია!" - აღიარებს მსახიობი. სკარლეტმა ქალიშვილზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საკუთარი ფილმების ნახვის უფლებას მას 11-12 წლის ასაკამდე არ მისცემს. მსახიობმა გაიხსენა, რომ „კრავთა დუმილი" 9 წლისამ ნახა და დიდი ტრავმაც მიიღო. შეგახსენებთ, რომ იოჰანსონი მეუღლეს მიმდინარე წლის იანვარში დაშორდა. მსახიობი და ფრანგი ჟურნალისტი საერთო ქალიშვილზე მოეურვეობის მოპოვებას სასამართლოს გზით ცდილობენ.

[video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/03/1418450360_4400784597001_4400768192001.mp4"][/video]

სკარლეტ იოჰანსონს მამაკაცი სამზარეულოში მოსწონს 