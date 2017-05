სხეულზე არსებული სილურჯეები ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მიუთითებენ.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => mecnierebis-kvleva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127382 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => mecnierebis-kvleva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127382 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 403 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => mecnierebis-kvleva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => janmrteloba [1] => mecnierebis-kvleva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127382) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (403,10660) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113946 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 10:52:13 [post_date_gmt] => 2017-04-25 06:52:13 [post_content] => გაითვალისწინეთ რამდენიმე მარტივი რჩევა და დიდი ხნით შეინარჩუნებთ მხნეობას, პოზიტიურ განწყობას და გარეგნულ მომხიბვლელობას. * შეამცირეთ კალორიები - თანამედროვე სამყაროში ადამიანი უფრო მეტ კალორიებს ღებულობს, ვიდრე ორგანიზმს სჭირდება, ჩვეული ნორმის თუნდაც 20%-ით შემცირება კი, მნიშვნელოვნად ამცირებს სიმსივნის (70%) და დიაბეტის (50%) განვითარების რისკს. უარი თქვით საქონლის და ღორის ხორცზე, მიირთვით მხოლოდ ფრინველის ხორცი და ზღვის თევზი. * შეზღუდეთ მარილი და შაქარი - მედიკოსები დიდი ხანია ირწმუნებიან, რომ ჭარბი მარილის მოხმარება ჰიპერტონიას იწვევს, შაქარი კი - ასუსტებს გულის და გონების მუშაობას, ნეგატიურად მოქმედებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე, ხელს უწყობს დიაბეტის განვითარებას და ჭარბი კილობგრამების დაგროვებას. * მიირთვით ხილისა და ბოსტნეულის ხუთი პორცია - ანტიოქსიდანტები, რომელთაც ხილი და ბოსტნეული შეიცავს, აქტიურად ებრძვიან იმ თავისუფალ რადიკალებს ორგანიზმში, რომლებიც სიმსივნეს და ათეროსკლეროზს, ბრონქიალურ ასთმას და კატარაქტას, პარკინსონის და ალცჰაიმერის დაავადებს იწვევენ. დიდი რაოდენობით ანტიოქსიდანტს შავი ქლიავი და ყურძენი, ბროწეული, კენკრა და თხილი, მწვანე ჩაი, კაკაო და ღვინო, ხილი და ბოსტნეული შეიცავს. მათ ვისაც ჯანმრთელობის შენარჩუნება და სიცოცხლის გახანგრძლივება სურს, მედიკოსები დღეში სწორედ ამ პროდუქტის მირთმევას ურჩევენ ხუთ პორციად. * უარი თქვეით ლიფტზე - 12-კვირიანი ექსპერიმენტის მსვლელობისას მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ კიბეზე ფეხით სიარული ხელს უწყობს ჭარბი წონის დაკლებას, რადგან, მათ ვინც, ლიფტით მგზავრობაზე თქვა უარი, 3 თვეში წელის გარშემოწერილობასთან და ცხიმოვან ნაკეცებთან ერთად, ქოლესტერინის მაჩვენებელიც საგრძნობლად შეუმცირდა. * გამოიძინეთ სრულ სიბნელეში - ადამიანის შრომისუნარიანობა მის ძილზეა დამოკიდებული, ჯანსაღი ძილისთვის კი, აუცილებელია მელატონინის (ძილის ჰორმონის) სრულფასოვანი გამომუშავება, რომელიც ორგანიზმს სხვადასხვა დაავადებებთან, მათ შორის სიმსივნესთან ბრძოლაში ეხმარება. ორგანიზმის სრულფასოვანი გადატვირთვისთვის, საჭიროა სრულ სიბნელეში გამოძინება, რადგან ანთებული სინათლე ან ჩართული ტელევიზორი მნიშვნელოვნად აფერხებს მელატონინის გამოყოფას. * უარი თქვით თამბაქოზე - თამბაქოთი მიყენებული ზიანის აღდგენაზე ორგანიზმი 15 წელს ხარჯავს და რადგან, აღდგენითი პროცესი მოწევიდან რამდემე საათში იწყება, ამიტომ სასწრაფოდ თქვით უარი თამბაქოზე და სიცოცხლესაც რამდენიმე წლით გაიხანგრძლივებთ! შინაური ცხოველები ბავშვებს ზედმეტი წონისა და ალერგიისგან იცავენ. თუკი ძაღლის შეძენა ყოველთვის გსურდათ, მაშინ ახლა მინიმუმ 2 მიზეზი გაქვთ, რომ ეს რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთოთ. კანადელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს ძალიან საინტერესო კვლევა და დაადგინეს, რომ შინაური ცხოველების დამსახურებით პატარები ჭუჭყსა და ბაქტერიებს ადრეული ასაკიდანვე ეჩვევიან, რაც მათ იმუნიტეტს აძლიერებს. ამის დასამტკიცებლად მედიკოსებმა 300-მდე ჩვილი ბავშვი შეისწავლეს. მათი უმრავლესობა ცხოველთან ერთად, კერძოდ კი ძაღლთან ერთად ცხოვრობდა და ამან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბევრად გააუმჯობესა. პატარებს არც ზედმეტი კილოგრამები და არც ალერგია არ აწუხებდათ, რაც სწორედ ოთხფეხა მეგობრების დამსახურებაა. ადამიანის დაბადების რიგითობასა და პროფესიის არჩევას შორის კავშირი არსებობს. ამ საკითხით ბრიტანელი სპეციალისტები დაინტერესდნენ და ჩატარებული კვლევის ფარგლებში დაადგინეს, რომ ის თუ რა თანმიმდევრობით დაიბადება ადამიანი ოჯახში - მის მომავალზე ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს. მაგალითად, უფროსი ბავშვები როგორც წესი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში მუშაობენ, ასევე ისინი როკ-მუსიკითაც ხშირად ინტერესდებიან და მათგან ასტრონავტობაც არაა გასაკვირი. ხოლო, რაც შეეხებათ რიგით მეორეებს, ისინი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ხდებიან ხოლმე. მარკ ცუკერბერგი და ბილ გეითსი ოჯახში სწორედ მეორე ბავშვები იყვნენ. და ბოლოს, ფსიქოლოგებმა ისიც დაადგინეს, რომ უმცროსი შვილები უფრო მგრძნობიარეები და ემოციურები არიან და თავის ცხოვრებას ხელოვნების სფეროს უკავშირებენ. 