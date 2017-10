სხვისი შვილები რომ გადარჩნენ, პოლიციაში რომ არ მუშაობდნენ მოუმზადებლები, ოჯახი ბოლომდე ვიბრძოლებთ – ირაკლი ხახუბია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => policia [2] => beqa-khakhubia [3] => irakli-khakhubia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175048 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => policia [2] => beqa-khakhubia [3] => irakli-khakhubia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175048 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => policia [2] => beqa-khakhubia [3] => irakli-khakhubia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => policia [2] => beqa-khakhubia [3] => irakli-khakhubia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175048) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,15841,20228,179) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173900 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 11:56:20 [post_date_gmt] => 2017-10-11 07:56:20 [post_content] => რამდენიმე წუთის წინ ნუცუბიძის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა, რის შედეგადაც ბოძი წაიქცა და როგორც ავტომობილი, ასევე სამარშრუტო მიკროავტობუსი დააზიანა. არსებული ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად, არავინ დაშავებულა. მომხდარმა ავტოსაგზაო შემთხვევამ ნუცუბიძის ქუჩაზე მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავტომობილის მძღოლი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდება. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევა ნუცუბიძეზე - მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevea-nucubidzeze-msubuqi-avtomobili-gare-ganatebis-bodzs-sheejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:56:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:56:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173874 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 11:43:35 [post_date_gmt] => 2017-10-11 07:43:35 [post_content] => საგარეჯოში, „მიცუბიშისა“ და „ფორდის“ მარკის ავტომანქანების შეჯახების შედეგად, ადგილზე ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა, რომელიც „მიცუბიშის“ მარკის ავტომობილს მართავდა. შემთხვევის შედეგად ორი მგზავრი დაშავდა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ დაშავებულები სხეულის სხვადასხვა დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანა. წინასწარი ინფორმაციით, ავარიის მიზეზი გადაჭარბებული სიჩქარე გახდა. ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ, მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით დაიწყო. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევა საგარეჯოში - დაღუპულია 1, დაშავებულია 2 ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhveva-sagarejoshi-daghupulia-1-dashavebulia-2-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:43:35 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:43:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173874 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 173861 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 11:34:03 [post_date_gmt] => 2017-10-11 07:34:03 [post_content] => ავტოსაგზაო შემთხვევა გურიაში - ბათუმის მიმართულებით მოძრავი ავტომანქანა სოფელ წყალწმინდასთან გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, ხეს შეეჯახა და ამოტრიალდა. ავტომანქანა, სავარაუდოდ, ნაწვიმარ გზაზე მოცურდა და მძღოლმა საჭის დამორჩილება ვერ შეძლო. მანქანაში 3 მგზავრი იმყოფებოდა, სხეულის სხვადასხვა დაზიანებით ისინი ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში მოათავსეს. ექიმების ინფორმაციით, ერთი მათგანის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. [post_title] => ავარია გურიაში - დაშავებულია 3 ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avaria-guriashi-dashavebulia-3-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:35:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:35:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173900 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 11:56:20 [post_date_gmt] => 2017-10-11 07:56:20 [post_content] => რამდენიმე წუთის წინ ნუცუბიძის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა, რის შედეგადაც ბოძი წაიქცა და როგორც ავტომობილი, ასევე სამარშრუტო მიკროავტობუსი დააზიანა. არსებული ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად, არავინ დაშავებულა. მომხდარმა ავტოსაგზაო შემთხვევამ ნუცუბიძის ქუჩაზე მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავტომობილის მძღოლი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდება. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევა ნუცუბიძეზე - მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevea-nucubidzeze-msubuqi-avtomobili-gare-ganatebis-bodzs-sheejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:56:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:56:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 122 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cb19142ec774173444c9ebd596c97fe4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )