სკოლებში 20-წუთიანი შესვენების ძირითადი მიზანია, ბავშვებს წახემსების დრო ჰქონდეთ და “ჩქარ-ჩქარა” არ ჭამონ-ალექსანდრე ჯეჯელავა

"ჩვენთვის მთავარია არა დრო, არამედ ხარისხი. ამის გამო, ჩვენ ეს პროცესი ერთ წელზე გადავანაწილეთ. გვინდა რომ ძალიან მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელოები მივიღოთ. წელს ელექტრონული წიგნები უკვე ხელმისაწვდომი იქნება პედაგოგებისა და სპეციალისტებისთვის; მომავალ წელს კი მოსწავლეებისთვისაც", – განაცხადა ჯეჯელავამ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს პროცესი არა მხოლოდ სასკოლო ჩანთების შემსუბუქებისთვისაა, არამედ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში, პროგრამის განტვირთვისთვისაც. ჯეჯელავა თვლის, რომ სკოლის მთავარი მიზანი, სრულფასოვანი და ბედნიერი პიროვნების ჩამოყალიბებაა. მშობლებსაც იგივე სურთ და ბავშვების ჩანთების შემსუბუქება მათთვის დიდი შვებაა. "მეხუთე კლასელია ჩემი შვილი და იმხელა ჩანთა აქვს, რომ მას კი არა მეც კი მიჭირს სკოლამდე მისი მიტანა. ჩემ პირველ შვილს ამ მძიმე ჩანთის თრევისგან ხერხემლის გამრუდება დაემართა. ძალიან კარგი ინიციატივაა, თუმცა არ მინდა მეორე უკიდურესობაში გადავვარდეთ და პლანშეტს მიეჯაჭვონ ბავშვები", – განაცხადა ჩვენთან ერთერთმა მშობელმა. ზოგს ჩანთის მანქანიდან სკოლამდე მიტანა უჭირს, ზოგს კი მძიმე ჩანთით რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევს. მაგალითად, ხობის რაიონის სოფელ ხეთაში, ბავშვები მძიმე ზურგჩანთებით ყოველდღიურად ისეთ გზას გადიან, ჩანთის გარეშეც რომ რთული გასავლელია. ამ სოფლის მცხოვრები ჩვენთან ამბობს, რომ ეს პროგრამა ბავშვებისთვის ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება. "ჩვენთვის მთავარია არა დრო, არამედ ხარისხი. ამის გამო, ჩვენ ეს პროცესი ერთ წელზე გადავანაწილეთ. გვინდა რომ ძალიან მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელოები მივიღოთ. წელს ელექტრონული წიგნები უკვე ხელმისაწვდომი იქნება პედაგოგებისა და სპეციალისტებისთვის; მომავალ წელს კი მოსწავლეებისთვისაც", – განაცხადა ჯეჯელავამ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს პროცესი არა მხოლოდ სასკოლო ჩანთების შემსუბუქებისთვისაა, არამედ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში, პროგრამის განტვირთვისთვისაც. ჯეჯელავა თვლის, რომ სკოლის მთავარი მიზანი, სრულფასოვანი და ბედნიერი პიროვნების ჩამოყალიბებაა. მშობლებსაც იგივე სურთ და ბავშვების ჩანთების შემსუბუქება მათთვის დიდი შვებაა. "მეხუთე კლასელია ჩემი შვილი და იმხელა ჩანთა აქვს, რომ მას კი არა მეც კი მიჭირს სკოლამდე მისი მიტანა. ჩემ პირველ შვილს ამ მძიმე ჩანთის თრევისგან ხერხემლის გამრუდება დაემართა. ძალიან კარგი ინიციატივაა, თუმცა არ მინდა მეორე უკიდურესობაში გადავვარდეთ და პლანშეტს მიეჯაჭვონ ბავშვები", – განაცხადა ჩვენთან ერთერთმა მშობელმა. ზოგს ჩანთის მანქანიდან სკოლამდე მიტანა უჭირს, ზოგს კი მძიმე ჩანთით რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევს. მაგალითად, ხობის რაიონის სოფელ ხეთაში, ბავშვები მძიმე ზურგჩანთებით ყოველდღიურად ისეთ გზას გადიან, ჩანთის გარეშეც რომ რთული გასავლელია. ამ სოფლის მცხოვრები ჩვენთან ამბობს, რომ ეს პროგრამა ბავშვებისთვის ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება. 