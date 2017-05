სკოლებში არაჯანსაღი საკვები აღარ გაიყიდება: აქამდე სად იყავით

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kveba [1] => skola [2] => inga-mamuchishvili [3] => jansaghi-sakvebi [4] => maia-mushkudiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127010 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kveba [1] => skola [2] => inga-mamuchishvili [3] => jansaghi-sakvebi [4] => maia-mushkudiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127010 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1170 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kveba [1] => skola [2] => inga-mamuchishvili [3] => jansaghi-sakvebi [4] => maia-mushkudiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kveba [1] => skola [2] => inga-mamuchishvili [3] => jansaghi-sakvebi [4] => maia-mushkudiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127010) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10730,15279,1170,15343,1960) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126381 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 17:43:50 [post_date_gmt] => 2017-04-29 13:43:50 [post_content] => სკოლა მთლიანად ჯანსაღი ცხოვრების წესთან უნდა ასოცირდებოდეს, მათ შორის კვების ნაწილშიც - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. მისი თქმით, სამინისტრო მოუწოდებს სკოლას და ოპერატორებს, რომ არაჯანსაღი საკვები ეტაპობრივად, სკოლის ტერიტორიიდან გაქრეს. ჯეჯელავას განცხადებით, პარალელურად, სკოლებში, ჯანსაღი ცხოვრების შესახებ კამპანიის გატარება დაიწყება. "ბუფეტებში გარე ოპერატორები ოპერირებენ, რომლებიც ამა თუ იმ სკოლის მიმწოდებლები ტენდერის მეშვეობით ხდებიან. ეს არის კომერციული ორგანიზაციები და მათ აქვთ ინტერესი მაქსიმალური მოგება მიიღონ. მათ ინტერესს ხვდება ჩვენი, როგორც მშობლების ინტერესი, რაც ჯანსაღ კვებას შეეხება... ბავშვებს თვითონაც უყვართ ტკბილეული თუ სხვა არაჯანსაღი საკვები და ამის გამო, ბევრ სკოლაში ტკბილეულის, ჩიფსების, ტკბილი თუ გაზიანი წყლების ყიდვა, თავისუფლადაა შესაძლებელი. ჩვენ შევეცდებით, რომ ერთი მხრივ კამპანია გავატაროთ ახალგაზრდებში, მეორე მხრივ კი გარკვეულწილად დავარეგულიროთ ეს პროცესი და არაჯანსაღი საკვები ეტაპობრივად, სკოლის ტერიტორიიდან გაქრეს", - განაცხადა ჯეჯელავამ. სკოლებში არაჯანსაღი პროდუქციის შეტანა კანონით არ განისაზღვრება. განათლების მინისტრის თქმით, ეს საკითხი შესაძლოა, დებულებებით ან ხელშეკრულებებით განისაზღვროს. "ჩვენ შევეცდებით, რომ მომწოდებლებისთვის კვლავ მიმზიდველი იყოს ბუფეტებში ოპერირება და ხელი არ შევუშალოთ, როგორც ბიზნესს. მაგრამ ამავე დროს, მათი ბიზნესი ავაგოთ ჯანსაღ პრინციპებზე", - განმარტა ჯეჯელავამ "იმედთან". მანვე აღნიშნა, რომ ამ საკითხის რეგულაციებზე განათლების სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => სკოლის მოსწავლეები ბუფეტში არაჯანსაღ საკვებს ვეღარ შეიძენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skolis-moswavleebi-bufetshi-arajansagh-sakvebs-veghar-sheidzenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 17:44:36 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 13:44:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121615 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-10 21:02:42 [post_date_gmt] => 2017-04-10 17:02:42 [post_content] => პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, 2017- 2018 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში რეგისტრაცია განხორციელდება 3 ეტაპად: I ეტაპი: 2017 წლის 10 აპრილიდან - 24 აპრილის ჩათვლით რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლაში. რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები:

რომლის და-ძმაც სწავლობს ამ სკოლაში

რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია

რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში

ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ სკოლაში ადაპტაციის პერიოდი უმნიშვნელოვანესია ყველა ბავშვისთვის. განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც სკოლაში პირველად მიდის. ცნობილია, რომ ადაპტაციის პერიდოი 3-4 კვირიდან 2-3 თვემდე გრძელდება. ამ დროს პატარებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული ყურადღება მშობლების მხრიდან.

მნიშვნელოვანია პირველკლასელთათვის დღის სწორი რეჟიმის განსაზღვრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ის ადრე დგება და დღეც მისთვის ემოციურად უფრო დატვირთულია, საღამო სასურველია დიდხანს გაატაროს სუფთა ჰაერზე. ძილის ხანგრძლივობა კი არ უნდა იყოს 11 საათზე ნაკლები. ნუ შეუზღუდავთ თამაშებს. როგორც წესი, მშობლები ცდილობენ ბავშვებს შეუზღუდონ თამაშის დროს და ამას სასკოლო რეჟიმით ხსნიან. ამ დროს ბავშს უჭირს რადიკალური ცვლილებები, რაც ხშირად დეპრესიის მიზეზი ხდება. გახსოვდეთ, რომ ეს სკოლის პირველი წელია და ბავშვი თამაშით კვლავ ბევრ რამეს სწავლობს. აქტიურად ჩაერთეთ სწავლის პროცესში. შეაქეთ მისი ყველა მცდელობა, გაამახვილეთ ყურადღება მის ძლიერ მხარეებზე. აქტიურად ჩაერთეთ სასკოლო ცხოვრების რეჟიმში. მუდმივად ესაუბრეთ მასწავლებლებს და გაიგეთ, რა პრობლემებს აწყდებიან თქვენი შვილები. მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი ბავშვის დახმარება. დაეხმარეთ თქვენს შვილებს გაითავისონ სასკოლო წესები. დეტალურად განუმარტეთ, თუ რისთვისაა ისინი აუცილებელი. დაინტერესდით ყველა დეტალით. კითხეთ, როგორ ჩაიარა სასწავლო პროცესმა. რა აითვისა მარტივად და რა მოეჩვენა სირთულედ. დაეხმარეთ პატარებს, დაალაგონ ურთიერთობა თანაკლასელებთან. არასოდეს ისაუბროთ ცუდად მასწავლებლებზე ბავშვის თანდასწრებით. სწორედ მასწავლებლის ავტორიტეტზეა დამოკიდებუილი, როგორ ისაწვლის თქვენი შვილი სამომავლოდ. მართეთ საკუთარი ემოციები. ხშირად მშობლის შფოთვითი მდგომარეობა უარყოფითად მოქმედებს ბავშვზე და ცხადია მის განწყობაზე.

I ეტაპზე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება სკოლაში, 2017 წლის 25 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით.რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე. II ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2017 წლის 2 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით. I და II ეტაპზე მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების განსაზღვრულ ვადებში წარუდგენლობის შემთხვევაში,რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება.რეგისტრაცია განხორციელდება სკოლაში, II ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე, მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე.2017-2018 სასწავლო წელს, ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ანუ სწავლის დაწყებისთვის უსრულდებათ 6 წელი. 2017-2018 სასწავლო წელი დაიწყება 15 სექტემბერს. [post_title] => პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirvelklaselta-registracia-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 21:02:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 17:02:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 76643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 10:31:22 [post_date_gmt] => 2017-04-05 06:31:22 [post_content] =>[post_title] => როგორ შევაყვაროთ ბავშვს სკოლა - საინტერესო რჩევები დედებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevayvarot-bavshvs-skola-saintereso-rchevebi-dedebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 17:46:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 13:46:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=76643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126381 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 17:43:50 [post_date_gmt] => 2017-04-29 13:43:50 [post_content] => სკოლა მთლიანად ჯანსაღი ცხოვრების წესთან უნდა ასოცირდებოდეს, მათ შორის კვების ნაწილშიც - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. მისი თქმით, სამინისტრო მოუწოდებს სკოლას და ოპერატორებს, რომ არაჯანსაღი საკვები ეტაპობრივად, სკოლის ტერიტორიიდან გაქრეს. ჯეჯელავას განცხადებით, პარალელურად, სკოლებში, ჯანსაღი ცხოვრების შესახებ კამპანიის გატარება დაიწყება.სკოლებში არაჯანსაღი პროდუქციის შეტანა კანონით არ განისაზღვრება. განათლების მინისტრის თქმით, ეს საკითხი შესაძლოა, დებულებებით ან ხელშეკრულებებით განისაზღვროს.მანვე აღნიშნა, რომ ამ საკითხის რეგულაციებზე განათლების სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს.

თამთა უთურგაშვილი

