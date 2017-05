SKY TOWER – ბათუმში თანამედროვე სტანდარტების სასტუმრო გაიხსნა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => akhali-sastumro-batumshi [2] => sastumro [3] => sky-tower ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133215 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => akhali-sastumro-batumshi [2] => sastumro [3] => sky-tower ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133215 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => akhali-sastumro-batumshi [2] => sastumro [3] => sky-tower ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => akhali-sastumro-batumshi [2] => sastumro [3] => sky-tower ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133215) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2377,108,2873,15928) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133139 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-22 15:44:42 [post_date_gmt] => 2017-05-22 11:44:42 [post_content] => სასტუმრო „ეიფორიაში“ დღეს ორდღიანი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი (IBF) გაიხსნა, რომელსაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე დაესწრო. საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი რეგიონალური მასშტაბით ყველაზე დიდი ბიზნეს ღონისძიებაა, რომელიც ბათუმში პირველად ტარდება. ფორუმი მსოფლიოკლასის სპიკერებს, ბიზნეს ლიდერებს, საჯარო სტრუქტურების წარმომადგენლებს და დამწყებ ბიზნესმენებს აერთიანებს. ფორუმის ფარგლებში მიმდინარეობსვორქშოპები და სამოტივაციო მასტერკლასები. მსოფლიოში აღიარებული სპიკერები წამყვანი კომპანიებიდან მსმენელებს თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ. წლევანდელ ბიზნეს ფორუმზე მსმენელის წინაშე წარსდგებიან: მსოფლიოს ნომერ პირველი ბიზნესტრენერი მარშალ გოლდსმიტი; მსოფლიოს პორშეს დალამბორჯინის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი კევინ გასკელი; მსოფლიოს ნომერ პირველი მსაჯი პიერლუიჯი კოლინა, „ლიდერშიპის“ თანაავტორიჯონ კინგი და სხვა ცნობილი სპიკერები. ფორუმს საბანკო სექტორის, სადაზღვეოების, სამეწარმეო რგოლის, უძრავი ქონების მართვის, პროფესიული განათლების, საკონსულტაციო კომპანიების, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და ჯანდაცვის სფეროების წარმომადგენლები დაესწრებიან. მსოფლიოში ცნობილი სპიკერების მოსასმენად ბათუმს 800-მდედელეგატი ეწვია ფორუმი 14 ქვეყანას აერთიანებს და ხელს უწყობს მასპინძელი ქვეყნისა და ქალაქის პოპულარიზაციას. IBF-ის დაარსების იდეა განპირობებულია იმით, რომმსოფლიოს ესაჭიროება უკეთესი ლიდერები როგორც ბიზნესის სექტორში, ასევე ორგანიზაციებში და სხვადასხვა სამუშაო წრეებში. კომპანიის სლოგანია„ღირს გახდე ლიდერების მიმდევარი“ და მისი ძირითადი დანიშნულებაა ხელი შეუწყოს ლიდერული ქცევის ნორმების შესწავლას, რაც მსოფლიო ბაზარზეასეთი მოთხოვნადია. ბათუმში საერთაშორისო ბიზნესფორუმი გაიხსნა

ქართული ავტოგასამართი სადგურები მსოფლიოს 10 ყველაზე ლამაზ სადგურს შორის მოხვდნენ. რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს ბათუმის "მაკდონალდსის" შენობის გვერდზე მდებარე „სოკარის" ავტოგასამართი სადგური, რომელიც 2013 წელს აშენდა. მეცხრე ადგილზე კი გორის სიახლოვეს, ავტომაგისტრალზე მდებარე კომპანია „ვისოლის" ავტოგასამართი სადგურია. სადგურის არქიტექტურა გერმანულ კომპანია Mayer-ს ეკუთვნის. აღნიშნული რეიტინგი ბრიტანულმა გამოცემამ DesignCurial შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ „ვისოლის" ავტოგასამართი სადგური 2016 წელსაც მოხვდა მსოფლიოს ყველაზე ლამაზ სადგურებს შორის. მაშინ რეიტინგი ცნობილმა გამოცემა Telegraph-მა შეადგინა და ქართული ავტოგასამართი სადგური მსოფლიოს საუკეთესო დიზაინის მქონე ავტოგასამართი სადგურების სამეულში შეიყვანა. მსოფლიოს 10 ყველაზე ლამაზი ავტოგასამართი სადგურიდან 2 ქართულია

აჭარის რეგიონს კიდევ ერთი სასტუმრო შეემატა, რომელიც ბათუმში, გმირთა ხეივანში გაიხსნა. სასტუმროს Sky Tower ჰქვია და მასში 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, 22 სართულიანი სასტუმრო Sky Tower მრავალფუნქციურია. ის 101 ნომერს მოიცავს. მასში განთავსებულია: საპრეზიდენტო ნომერი, საკონფერენციო დარბაზი, რესტორანი, კაზინო, სპა, ფიტნეს ცენტრი, ღამის კლუბი და სხვა ობიექტები. ამ ეტაპზე სასტუმროში 90 ადამიანია დასაქმებული, ხოლო მშენებლობის პროცესში 200 ადამიანი მუშაობდა. შენობის რეკონსტრუქცია 2016 წლის ზამთარში დაიწყო და წელს დასრულდა. ბათუმში ახალმა სასტუმრომ 90 ადამიანი დაასაქმა IBF-ის დაარსების იდეა განპირობებულია იმით, რომმსოფლიოს ესაჭიროება უკეთესი ლიდერები როგორც ბიზნესის სექტორში, ასევე ორგანიზაციებში და სხვადასხვა სამუშაო წრეებში. კომპანიის სლოგანია„ღირს გახდე ლიდერების მიმდევარი“ და მისი ძირითადი დანიშნულებაა ხელი შეუწყოს ლიდერული ქცევის ნორმების შესწავლას, რაც მსოფლიო ბაზარზეასეთი მოთხოვნადია. 