სლოვენიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 12 ნოემბერს გაიმართება

სლოვენიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ქვეყანაში 3 ათასზე მეტი საარჩევნო უბანია გახსნილი. ფავორიტად ქვეყნის მოქმედი ხელმძღვანელი, ბორუტ პაჰორი, მიიჩნევა. ანალიტიკოსები მის გამარჯვებაში დარწმუნებულები არიან. არჩევნების მთავარი ინტრიგა იმაში მდგომარეობს, შეძლებს თუ არა პაჰორი ხმათა 50% პირველივე ტურში მიიღოს, თუ მეორე ტურის ჩატარება გახდება საჭირო. სააგენტო Ninamedia-ს სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად, პაჰორი 56%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. პირველ სამეულში მსახიობი, ქალაქ კამნიკის მერი მარიან შარეცი (19,6%) და ევროპარლამენტის დეპუტატი, სლოვენიის დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი რომანა ტომცი (10,6%) ხვდებიან. ადგილობრივი ცესკო-ს ინფორმაციით, ხმის მიცემა 1,7 მილიონზე მეტ მოქალაქეს შეუძლია. სლოვენიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს

ყირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით, ქვეყნის ლიდერის პოსტს ყოფილი პრემიერმინისტრი, სოორონბაი ჟეენბეკოვი, დაიკავებს. მას ამომრჩეველების 50%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი. მის მთავარ კონკურენტს, ასევე, ყოფილ პრემიერმინისტრს კი, 33.4% მიემხრო. ელექტრონული საარჩევნო ურნების მიერ შეგროვებული მონაცემებით, ხმის მიცემის პროცედურაში 60%-მდე ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილოება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ოფიციალური შედეგები ბიულეტინების ხელით დათვლის შემდეგ გახდება ცნობილი. ყირგიზეთში წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტი სოორონბაი ჟეენბეკოვი გახდება

ბიძინა ივანიშვილს არაფერი ექნება საწინააღმდეგო, თუ ირაკლი ღარიბაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, ამის შესახებ ივანიშვილმა ქვემო ქართლში, რეგიონულ მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. მას ჰკითხეს, როგორია მისი პოზიცია გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. „ჩემი პოზიციაა - რატომაც არა?! თუმცა შორსაა ჯერ საპრეზიდენტო არჩევნები. მაგ თემაზე მე არავისთან მსჯელობა არ მქონია, მათ რიცხვში, არც ირაკლისთან არ მქონია ამაზე ჯერ საუბარი. მე ვფიქრობ, ირაკლი ახალგაზრდა კაცია და შეუძლია, საქართველოს პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს უახლოეს მომავალში და უფრო შორსაც. ის ძალიან ღირსეულად მოემსახურა თავის ქვეყანას და ღირსეულად წავიდა. ასე რომ, მე მივესალმებოდი დღევანდელი გადმოსახედიდან, თუმცა ორი წელიწადი დიდი დროა და ჯერ უნდა დაველოდოთ მოვლენებს, შეიძლება მანამდეც მოისურვოს ირაკლიმ გამოჩენა", - განაცხადა ივანიშვილმა. ბიძინა ივანიშვილი მიესალმებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებას, საპრეზიდენტო არჩევნებში მიეღო მონაწილეობა [post_title] => სლოვენიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sloveniashi-saprezidento-archevnebi-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:29:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:29:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7f48ac0cea80a28395590f2ac21161c1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )