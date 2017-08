სოფელ აღაიანში, ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-aghianshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157175 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-aghianshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157175 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8838 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-aghianshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-aghianshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157175) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18628,8838) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157185 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-25 20:17:18 [post_date_gmt] => 2017-08-25 16:17:18 [post_content] => სოფელ აღაიანში ხანძარი ლოკალიზებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, დამწვარია 6 ჰექტარი მიწის ფართობი,როგორც კერძო ტერიტორია ასევე მინდორი. განადგურებულია ბუჩქნარი და ხეები. როგორც "ფორტუნას" საგანგებოს სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს - ადგილზე მობილიზებულია 40-მდე მაშველი და ამ ეტაპზე მეხანძრეები ცალკეულ კერებს აქრობენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღაიანში ხანძარი ლოკალიზებულია

შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წყალზე მაშველებმა, ბოლო 24 საათის განმავლობაში, შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე, 9 მოქალაქე გადაარჩინეს, მათ შორის, უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქე. სააგენტოს ცნობით, მაშველებმა ურეკში, ოპერატიული რეაგირების შედეგად, ზღვიდან 4 პირი ნაპირზე უვნებლად გამოიყვანეს. წარმატებით დასრულდა სამაშველო ოპერაცია ბათუმში, სადაც წყალზე მაშველებმა უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქე გადაარჩინეს. მაშველებმა ზღვიდან ნაპირზე, ასევე, უვნებლად გამოიყვანეს: ქობულეთში – 2, ფოთში –1 და ანაკლიაშიც – 1 მოქალაქე. ურეკის სანაპირო ზოლზე დაკარგული 2 ბავშვი შსს-ს მაშველებმა მშობლებს დაუბრუნეს. სანაპირო ზოლზე დღეს მაშველებმა 9 ადამიანი გადაარჩინეს

საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს პრესსამსახურის უფროსი, რომელიც ბორჯომში, სტიქიის ეპიცენტრში იმყოფება, სოციალურ ქსელში, ემოციურ წერილს აქვეყნებს. ლედი ოქროპირიძე წერს მეხანძრეების თავდაუზოგავ შრომაზე და ამ დღეების განმავლობაში განვითარებულ მძიმე მოვლენებზე. ის წერს, როგორ არიან სხვადასხვა სტატუსის მქონე ადამიანები ცეცხლის ჩაქრობაზე ორიენტირებული და როგორ ცდილობს ამ საქმეში ყველა თავისი წვლილის შეტანას: "ერთდროულად მწყინს და ბედნიერი ვარ, მტკივა და სიხარულით მეტირება... ყველა გრძნობა ერთდროულად ირევა ჩემს გულში. ეს ის შემთხვევაა, როცა მართლა მინდა გაგიზიაროთ ჩემი ფიქრები. ბორჯომში ვარ ახლა. მთელი დღე თვალი ვერ მოვაშორე ხანძრის კერებს... ძალიან ბევრი უძილო და დაღლილი სახე ვნახე... ეს სახეები აერთიანებდა ბევრი სხვადასხვა სტატუსის მქონე ადამიანებს, მათ, ვისაც მართლა სტკიოდათ ყოველი დამწვარი ნარგავი, ხე და ბუჩქი. ვისაც დასვენებაზე წამითაც არ უფიქრიათ! ყოველ ჯერზე პატარა ნიავიც კი გულს უხეთქავდათ.... ვხედავდი ჩემს მეხანძრე-მაშველებს (დიახ, ჩემი!), რომლებსაც უძილობისგან და დაღლილობისგან ფერი აღარ ედოთ სახეზე, თითქმის იძულებით გამოიყვანეს რამდენიმე მათგანი ტყიდან რომ ცოტა დაესვენათ... შემთხვევით გავიარე კარავთან, სადაც მათ სულ 2 საათით უნდა მოესვენათ ალბათ ხმა რომ შემომესმა: „იქიდან გადაკეტე, ბიჭო, ცეცხლი არ წავიდეს"! მივხვდი რომ ძილში ყვიროდა. როგორი გრძნობაა, თითქმის ჩამქრალ ხანძარს ქარი რომ ხელახლა გიღვივებს?! მომერიდა, შემრცხვა რომ ჩემდაუნებურად ვხმაურობდი, ერთ-ერთ ჟურნალისტს ვესაუბრებოდი ტელეფონით. მეგონა მე გავაღვიძებდი - ვითომ ვერტმფრენები „ფეხაკრეფით" დაფრინავდნენ. გამოვიპარე იმ ადგილიდან. ძალიან ბევრი ასეთივე დასამახსოვრებელი მომენტები დამიტოვა დღევანდელმა დღემ, მაგრამ თავს აღარ შეგაწყენთ... ჟურნალისტებზე არანაკლებად ისარგებლეს დღეს ჩემი ტელეფონის ნომრით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კომპანიებმა და მოხალისეებმა. უღრმესი მადლობა თითოეულ მათგანს! ყველა დახმარებას გვთავაზობდა, მოჰქონდათ ვისაც რა შეეძლო: საკვები, წყალი და სხვა პირველადი საჭიროების ნივთები მეხანძრე-მაშველებისთვის. უკლებლივ ყველამ გამოთქვა სურვილი ადგილზე დარჩენის და ფიზიკურად დახმარების ხანძრის ქრობის პროცესში, მაგრამ მათი კერებამდე შეყვანა არ დავუშვით ისევ მათი უსაფრთხოების მიზნით. მართლა ურთულესი რელიეფია... ძალიან ამაყი ვიყავი მათ რომ ვხედავდი, თითოეული ზარი მაბედნიერებდა. რა თქმა უნდა, ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართული პირები უზრუნველყოფილნი იყვნენ საკვები პროდუქტებით, მაგრამ მათ მოწოდებულს, დარწმუნებული ვარ, სულ სხვა გემო ექნებოდა! და ბოლოს, არ შემიძლია მადლობა არ გადავუხადო მედიასაშუალებებს, მათ წარმომადგენლებს, რომლებიც ერთ დეტალს არ ტოვებდნენ გაუშუქებელს. თითოეული მათგანი ალბათ 15 წუთში ერთხელ მირეკავდა და პირველივე წინადადება, რომელიც მათგან მესმოდა იყო: „ხომ არ ჩაქრა?" ვიმედოვნებ, ძალიან მალე გეტყვით: „კი, ჩაქრა, ხანძრის ყველა კერა ლიკვიდირებულია!", - წერს ლედი ოქროპირიძე. "ძილში ყვიროდა: იქიდან გადაკეტე, ბიჭო, ცეცხლი არ წავიდეს!" სოფელ აღაიანში ხანძარი ლოკალიზებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, დამწვარია 6 ჰექტარი მიწის ფართობი,როგორც კერძო ტერიტორია ასევე მინდორი. განადგურებულია ბუჩქნარი და ხეები. როგორც "ფორტუნას" საგანგებოს სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს - ადგილზე მობილიზებულია 40-მდე მაშველი და ამ ეტაპზე მეხანძრეები ცალკეულ კერებს აქრობენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღაიანში ხანძარი ლოკალიზებულია