სოფელ ჭითაწყართან მომხდარი კიდევ ერთი ავტოავარია მსხვერპლით დასრულდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183255 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183255 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => mskhverpli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => mskhverpli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183255) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,3344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180780 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-26 18:46:40 [post_date_gmt] => 2017-10-26 14:46:40 [post_content] => ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა. დილით ჯაკარტის დასავლეთ რაიონში პიროტექნიკის დამამზადებელ ქარხანაში სამ საათიანი ინტერვალით ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად საწყობში ხანძარი გაჩნდა და შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. ამ დროისთვის ცეცხლი უკვე ლოკალიზებულია და მაშველები დაკარგულ 10 ადამიანს ეძებენ. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. გავრცელებული ცნობით, ქარხანა მხოლოდ 2 თვის გახსნილი იყო. [post_title] => ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => indoneziashi-afetqebis-shedegad-daghupulta-rickhvi-47-mde-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 10:38:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 06:38:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180780 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179544 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-23 19:27:12 [post_date_gmt] => 2017-10-23 15:27:12 [post_content] => მონღოლეთში დაახლოებით 20 მთასვლელისგან შემდგარი ჯგუფი მთა ოტგონ-ტენგერიდან ეშვებოდა, როდესაც ზვავი ჩამოწვა. მაშველები დაკარგულებს 3200-3450 მეტრ სიმაღლეზე ეძებდნენ და მათ ათი დაღუპულის ცხედარი იპოვნეს. კიდევ შვიდი ადამიანი დაკარგულად ითვლება. ოპერაციაში ასზე მეტი მაშველია ჩართული. ოტგონ-ტენგერი - უმაღლესი მთაა (4000 მეტრი) ჰანგაის მასივში, რომელიც მონღოლეთს ეკუთვნის. მთავრობამ ჯერ კიდევ 2015 წელს აკრძალა ამ მთაზე ასვლა. [post_title] => მონღოლეთში ზვავმა 10 ადამიანი იმსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mongholetshi-zvavma-10-adamiani-imskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 19:27:53 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 15:27:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179544 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176560 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-17 22:50:19 [post_date_gmt] => 2017-10-17 18:50:19 [post_content] => თბილისში, თამარაშვილის გამზირზე ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. ადგილზე მობილიზებულია საპატრული პოლიცია. ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზს გამოძიება დაადგენს. [post_title] => თამარაშვილზე ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamarashvilze-ertmanets-sami-avtomobili-sheejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 10:33:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 06:33:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176560 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180780 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-26 18:46:40 [post_date_gmt] => 2017-10-26 14:46:40 [post_content] => ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა. დილით ჯაკარტის დასავლეთ რაიონში პიროტექნიკის დამამზადებელ ქარხანაში სამ საათიანი ინტერვალით ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად საწყობში ხანძარი გაჩნდა და შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. ამ დროისთვის ცეცხლი უკვე ლოკალიზებულია და მაშველები დაკარგულ 10 ადამიანს ეძებენ. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. გავრცელებული ცნობით, ქარხანა მხოლოდ 2 თვის გახსნილი იყო. [post_title] => ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => indoneziashi-afetqebis-shedegad-daghupulta-rickhvi-47-mde-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 10:38:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 06:38:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180780 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 104 [max_num_pages] => 35 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3770956a8808127926ebe0a272217daf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )