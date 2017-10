სოფელ ილემის ბაგა-ბაღში 11 ბავშვი და 3 ზრდასრული მოიწამლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakvebit-intoqsikacia [1] => sofeli-ilemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177761 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakvebit-intoqsikacia [1] => sofeli-ilemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177761 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6561 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakvebit-intoqsikacia [1] => sofeli-ilemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakvebit-intoqsikacia [1] => sofeli-ilemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177761) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6561,20475) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 58042 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-15 13:42:25 [post_date_gmt] => 2016-06-15 09:42:25 [post_content] => ხელვაჩაურში წვეულებაზე ერთდროულად 24 ადამიანი მოიწამლა, მათ შორის 11 არასრულწოლოვანია. სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა ისინი გუშინ ბათუმის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანა. პაციენტებს თავბრუსხვევა დაზოგადი სისუტე აღენიშნებოდათ. ჯერ-ჯერობით, მოწამვლის გამომწვევი მიზეზები უცნობია, თუმცა დაზარალებულთა ოჯახის წევრები გამიზნულად მოწამვლის ფაქტზე საუბრობენ. ვარშანიძეების ოჯახში, სადაც შემთხვევა მოხდა, გუშინ გვიანობამდე პოლიცია და ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობდნენ. საქმე 118-ე მუხლის მესამე ნაწილით არის აღძრული, რაც ჯანმრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. მოწამვლის კონკრეტულ მიზეზებზე ამ დრომდე არ საუბრობენ მედიკოსები. 11 მოზარდი ამ დრომდე ბავშვთა საავადმყოფოში იმყოფება, ექიმების ინფორმაციით, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. [post_title] => ხელვაჩაურში მოწამლული 24 ადამიანიდან 11 ამ დრომდე საავამდყოფოში რჩება [post_title] => ხელვაჩაურში მოწამლული 24 ადამიანიდან 11 ამ დრომდე საავამდყოფოში რჩება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khelvachaurshi-mowamluli-24-adamianidan-11-am-dromde-saavamdyofoshi-rcheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-15 13:49:57 [post_modified_gmt] => 2016-06-15 09:49:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=58042 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b26b20d29476c0e611e55d589dfb2f7d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )