სოფელ ვერტყვიჭალაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა

ეგვიპტეში, ქალაქ ალექსანდრიასთან ორი მატარებლის შეჯახების შედეგად სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა. უცხოური მედიის ცნობით, დაშავებულია 50 ადამიანი. ჯერჯერობით უცნობია, რა გახდა მატარებლების შეჯახების მიზეზი. ინციდენტის ადგილზე მაშველები და ექიმები არიან მობილიზებულნი. რიკოთის უღელტეხილზე რამდენიმე წუთის წინ „ლადას" მარკის მსუბუქი ავტომობილი სატვირთო მანქანას შეეჯახა. ავტომობილს რუსული სანომრე ნიშნები აქვს. ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ავარიის შედეგად სხეულის დაზიანება ხუთმა ადამიანმა მიიღო. ფაქტზე გამოძიება 276-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ფოტო არ ასახავს რეალობას წუხელ, გვიან ღამით რუსთავი-თბილისის ავტობანზე ავარია მოხდა. მსუბუქი ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე 60 წლამდე ასაკის მამაკაცს შეეჯახა, რომელიც გარდაიცვალა. შსს-ს ინფორმაციით, ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით აღიძრა და მიმდინარეობს გამოძიება. ეგვიპტეში, ქალაქ ალექსანდრიასთან ორი მატარებლის შეჯახების შედეგად სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა. უცხოური მედიის ცნობით, დაშავებულია 50 ადამიანი. ჯერჯერობით უცნობია, რა გახდა მატარებლების შეჯახების მიზეზი. ინციდენტის ადგილზე მაშველები და ექიმები არიან მობილიზებულნი.