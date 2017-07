სოფელ წითელუბნის საძოვრებიდან ე.წ. მესაზღვრებმა ორი მწყემსი გაიტაცეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => e-w-sazghvari [2] => rusi-e-w-mesazghvreebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => e-w-sazghvari [2] => rusi-e-w-mesazghvreebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2644 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => e-w-sazghvari [2] => rusi-e-w-mesazghvreebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => e-w-sazghvari [2] => rusi-e-w-mesazghvreebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146475) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6345,2644,17301) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146010 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 21:33:11 [post_date_gmt] => 2017-07-13 17:33:11 [post_content] => ბათუმში, ევროპარლამენტისა და ქართული მხარის გამართულ ორმხრივ შეხვედრაზე, საქართველოს ოკუპაციისა და საკონსტიტუციო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე ისაუბრეს. შეხვედრას ევროპარლამენტარები კატი პირი, ედუარდ კუკანი, ანა გომესი, არნე ლეტსი, კლარ მუდი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, პრეზიდენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე და პოლიტიკური მდივანი ფიქრია ჩიხრაძე ესწრებოდნენ. პრეზიდენტის პოლიტიკური მდივნის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საუბარი შეეხო კონსენსუსის არ არსებობას, დიალოგის დეფიციტს, ასევე მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს და იმ ცვლილებებს, რომლებიც შედის კანონმდებლობაში ამ მიმართულებით. ფიქრია ჩიხრაძის ინფორმაციით, ევროპარლამენტარები დაინტერესდნენ კონკრეტულად ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების ყოველდღიური შემადგენელი ნაწილია. ევროპარლამენტარები საკმაოდ კარგად არიან ინფორმირებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით. „საკონსტიტუციო საკითხებთან დაკავშირებით ყველას რეკომენდაციაა დიალოგი, რათა დოკუმენტს ლეგიტიმაცია ჰქონდეს. ამ შეხვედრაზეც ცხადია ამაზე იყო საუბარი. და ეს საუბარი არამარტო ჩვენთან იყო, იყო იმ ადამიანებთანაც საუბარი ვინც უშუალოდ არიან ამ პროცესში ჩართული, მათ შორის პარლამენტის ხელმძღვანელობასთან. როდესაც ასეთია ვითარება და ამ დროს ჩვენ კიდევ მიზეზებს ვეძებთ იმისათვის, რომ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაიდგას, ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დოკუმენტი, მაგრამ ეს დოკუმენტი იქნება ერთპარტიული დოკუმენტი. მოწოდებები გაისმის, მაგრამ ჩვენ რეალურად გადადგმული ნაბიჯები სამწუხაროდ დღემდე ვერ ვნახეთ“, - განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ. [post_title] => ევროპარლამენტარები საკონსტიტუციო ცვლილებებით დაინტერესდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroparlamentarebi-sakonstitucio-cvlilebebit-dainteresdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 21:33:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 17:33:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146010 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145127 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-11 13:46:12 [post_date_gmt] => 2017-07-11 09:46:12 [post_content] => შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შეფასებით, ეს არის არა მცოცავი, არამედ „ძალიან ღია და დინამიური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც 2008 წლიდან მიმდინარეობს“. "სამწუხაროდ, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, პერიოდულად ვაწყდებით ასეთ ინციდენტებს, როდესაც სხვადასხვა ბარიკადების აღმართვა ხდება. 2013 წელს ჩვენ შევძელით საერთაშორისო ძალისხმევის მობილიზებით, ჩვენი ძალიან დიდი ძალისხმევით ამ აქტიური პროცესის შეჩერება. მაგრამ ნებისმიერ მონაკვეთში, სადაც არ უნდა იყოს ეს, კავკასიონს ქედს მიღმა, სადაც გადის საქართველოს და რუსეთის საზღვარი, საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერი ფორმის დაბრკოლების აღმართვა არის ჩვენთვის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისაკენ, რომ ერთი მხრივ, მოხდეს ამგვარი ქმედებების პრევენცია და საბოლოო ჯამში, მავთულხლართების და სხვადასხვა მახინჯი ბარიკადების დემონტაჟი, რომელიც არა მხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას ქმნის, არამედ, ადამიანებს უქმნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან დიდ პრობლემებს მიწაზე წვდომის, ოჯახებთან კონტაქტის და ა.შ.”, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მინისტრის თქმით, დღეს ერგნეთში, შეხვედრაზე, ქართული მხარე მთავარ საკითხებად სწორედ აღნიშნულ ბანერს და სხვადასხვა უკანონო ფორტიფიკაციების აღმართვას დააყენებს. [post_title] => ეს არის არა მცოცავი ოკუპაცია, არამედ ძალიან ღია და დინამიური ოკუპაციის პროცესი" - ციხელაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-aris-ara-mcocavi-okupacia-aramed-dzalian-ghia-da-dinamiuri-okupaciis-procesi-cikhelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 13:46:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 09:46:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144823 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-10 13:28:56 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:28:56 [post_content] => ვიქტორ დოლიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა მცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით არასამართლიანია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპაციის პირობებში მოქმედი ხელისუფლების მსგავსი ნაბიჯები არასოდეს გადაუდგამს. “არასამართლიანია ეს კრიტიკა, არასდროს, ოკუპაციის შემდეგ, მე არ ვგულისხმობ მხოლოდ 2008 წელს, არ მომხდარა ისეთი სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, როგორც მოხდა ახალი ხელისუფლების პირობებში. ამაზე მეტყველებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული დოკუმენტებიც. აქედან გამომდინარე, კრიტიკა მიუღებელი და უსამართლოა. ჩვენ უნდა ვიყოთ შედეგებზე ორიენტირებული. ვდგამთ ნაბიჯებს, რომელსაც შედეგები მოყვება. ვერ მივიღებ იმ ხალხის კრიტიკას, ვინც საქმე მხოლოდ და მხოლოდ გააფუჭა”, - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. [post_title] => ხელისუფლების კრიტიკა ოკუპაციასთან დაკავშირებით არასამართლიანია - ვიქტორ დოლიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khelisuflebis-kritika-okupaciastan-dakavshirebit-arasamartliania-viqtor-dolidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:28:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:28:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144823 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146010 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 21:33:11 [post_date_gmt] => 2017-07-13 17:33:11 [post_content] => ბათუმში, ევროპარლამენტისა და ქართული მხარის გამართულ ორმხრივ შეხვედრაზე, საქართველოს ოკუპაციისა და საკონსტიტუციო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე ისაუბრეს. შეხვედრას ევროპარლამენტარები კატი პირი, ედუარდ კუკანი, ანა გომესი, არნე ლეტსი, კლარ მუდი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, პრეზიდენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე და პოლიტიკური მდივანი ფიქრია ჩიხრაძე ესწრებოდნენ. პრეზიდენტის პოლიტიკური მდივნის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საუბარი შეეხო კონსენსუსის არ არსებობას, დიალოგის დეფიციტს, ასევე მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს და იმ ცვლილებებს, რომლებიც შედის კანონმდებლობაში ამ მიმართულებით. ფიქრია ჩიხრაძის ინფორმაციით, ევროპარლამენტარები დაინტერესდნენ კონკრეტულად ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების ყოველდღიური შემადგენელი ნაწილია. ევროპარლამენტარები საკმაოდ კარგად არიან ინფორმირებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით. „საკონსტიტუციო საკითხებთან დაკავშირებით ყველას რეკომენდაციაა დიალოგი, რათა დოკუმენტს ლეგიტიმაცია ჰქონდეს. ამ შეხვედრაზეც ცხადია ამაზე იყო საუბარი. და ეს საუბარი არამარტო ჩვენთან იყო, იყო იმ ადამიანებთანაც საუბარი ვინც უშუალოდ არიან ამ პროცესში ჩართული, მათ შორის პარლამენტის ხელმძღვანელობასთან. როდესაც ასეთია ვითარება და ამ დროს ჩვენ კიდევ მიზეზებს ვეძებთ იმისათვის, რომ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაიდგას, ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დოკუმენტი, მაგრამ ეს დოკუმენტი იქნება ერთპარტიული დოკუმენტი. მოწოდებები გაისმის, მაგრამ ჩვენ რეალურად გადადგმული ნაბიჯები სამწუხაროდ დღემდე ვერ ვნახეთ“, - განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ. [post_title] => ევროპარლამენტარები საკონსტიტუციო ცვლილებებით დაინტერესდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroparlamentarebi-sakonstitucio-cvlilebebit-dainteresdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 21:33:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 17:33:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146010 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e050510e8aa7334043b095742632f396 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )