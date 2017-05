სოფო კილაძე ლაშა თორდიას საქმეზე – პარლამენტი საგამოძიებო ორგანოს ფუნქციას ვერ შეითავსებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => sofo-kiladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131594 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => sofo-kiladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131594 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1759 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => sofo-kiladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lasha-tordia [1] => sofo-kiladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131594) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1759,10310) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131158 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-16 11:13:46 [post_date_gmt] => 2017-05-16 07:13:46 [post_content] => სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის, ლაშა თორდიას სახლში გამომძიებლები მივიდნენ. „ინტერპრესნიუსის“ ინფორმაციით, ლაშა თორდიას დაკითხვა დღეს გაგრძელდება. პროკურატურის გამომძიებლები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსთან გუშინაც იმყოფებოდნენ, თუმცა ლაშა თორდიამ დაკითხვაზე უარი განაცხადა. მან დაკითხვა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადადო. ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს შორის რამდენიმე დღის წინ დაპირისპირება მოხდა, რის შემდეგაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი სხვადასხვა დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს.ლაშა თორდია საავადმყოფოდან გუშინ გაწერეს. [post_title] => ლაშა თორდიას სახლში გამომძიებლები მივიდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordias-sakhlshi-gamomdzieblebi-mividnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 11:13:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 07:13:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131158 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131089 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 17:55:06 [post_date_gmt] => 2017-05-15 13:55:06 [post_content] => სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსმა, ლაშა თორდიამ დაკითხვაზე უარი განაცხადა. თორდიამ დაკითხვა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადადო. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები ლაშა თორდიას საცხოვრებელ სახლში ცოტა ხნის წინ მივიდნენ, თუმცა მალევე დატოვეს. მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს შორის რამდენიმე დღის წინ დაპირისპირება მოხდა, რის შემდეგაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი სხვადასხვა დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თორდია კლინიკიდან დღეს გაწერეს. [post_title] => ლაშა თორდიამ დაკითხვაზე უარი განაცხადა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordiam-dakitkhvaze-uari-ganackhada [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 17:55:06 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 13:55:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131089 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130751 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 12:15:56 [post_date_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content] => ყველა მოთხოვნა, რომელიც ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს ჰქონდა, თბილისის მერიაში დაუკმაყოფილეს, ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსმა, ლაშა თორდიამ განაცხადა. თორდია კვლავ აცხადებს, რომ მერიასა და ფარცხალაძეს შორის კორუფციულ გარიგებებს ჰქონდა ადგილი. „ჩემი პრიორიტეტი არის ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული საქმიანობის გამოაშკარავება. ჩემი პრიორიტეტი არ არის წუწუნი ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს სხვა მიდრეკილებებზე და ა.შ. მე მზად ვარ ამაზე ვისაუბრო მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანს ვიხილავ იქ, სადაც მისი ადგილია. მე ამ დღეებში უბრალოდ ვერ შევძლებ პრესკონფერენციის ჩატარებას, ვინაიდან ექიმებმა ერთკვირიანი წოლითი რეჟიმი გამომიწერეს და მითხრეს, რომ ცუდი შედეგები მოჰყვება, თუ გონებრივი დატვირთვა მექნება და ვივლი. ნამდვილად არ ვაპირებ ოთარ ფარცხალაძის გულისთვის საფრთხის ქვეშ დავიყენო თავი, მაგრამ ყველას მინდა ვუთხრა, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად იქნება გამოტანილი საჯაროდ, მოვამზადებთ კარგად და ყველაფერს კარგად აგიხსნით. კორუფციული გარიგება ეხევა ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთების ჩანაცვლებას და შემდეგ, სადაც ჩაანაცვლა იქ კიდევ დამატებით... ფაქტობრივად პირდაპირი წესით მოხდა ყველაფერი, რადგან პირდაპირ დაუკმაყოფილეს ყველა ის მოთხოვნა, რაც მან მოითხოვა მერიაში და გადასცეს მიწის ნაკვეთები. არც ერთი გოჯი მიწა მისი შრომით, მისი დაზოგილი თანხებით არ არის. ამას ყველაფერს გამოვააშკარავებთ“, - აღნიშნა თორდიამ. [post_title] => ლაშა თორდია ფარცხალაძისა და მერიის კორუფციული გარიგებების გასაჯაროებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordia-farckhaladzisa-da-meriis-korufciuli-garigebebis-gasajaroebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 12:15:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 08:15:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131158 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-16 11:13:46 [post_date_gmt] => 2017-05-16 07:13:46 [post_content] => სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის, ლაშა თორდიას სახლში გამომძიებლები მივიდნენ. „ინტერპრესნიუსის“ ინფორმაციით, ლაშა თორდიას დაკითხვა დღეს გაგრძელდება. პროკურატურის გამომძიებლები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსთან გუშინაც იმყოფებოდნენ, თუმცა ლაშა თორდიამ დაკითხვაზე უარი განაცხადა. მან დაკითხვა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადადო. ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს შორის რამდენიმე დღის წინ დაპირისპირება მოხდა, რის შემდეგაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი სხვადასხვა დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს.ლაშა თორდია საავადმყოფოდან გუშინ გაწერეს. [post_title] => ლაშა თორდიას სახლში გამომძიებლები მივიდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordias-sakhlshi-gamomdzieblebi-mividnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 11:13:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 07:13:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131158 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => aa716d085d3334a495ef5712a8bad18d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )