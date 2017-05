სოფო ნიჟარაძე „ოქროს ტალღის“ და ახალი გამოწვევის შესახებ, რომლის წინაშეც დგას…

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze [1] => oqros-talgha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133598 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze [1] => oqros-talgha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133598 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1178 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze [1] => oqros-talgha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze [1] => oqros-talgha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133598) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15492,1178) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132040 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-18 13:01:32 [post_date_gmt] => 2017-05-18 09:01:32 [post_content] => სოფო ნიჟარაძე საქართველოს უნივერსიტეტის მუსიკის აკადემიაში ლექტორად მიიწვიეს. ის სასცენო ხელოვნებაში, ცეკვასი, ვოკალსა და სამსახიობო ოსტატობაში მასტერკლასებს ჩაატარებს. ამის შესახებ თავად წერს ოფიციალური „ფეისბუქის“ გვერდზე. მუსიკის აკადემია 2015 წლიდან ფუნქციონირებს და მას ცნობილი ქართველი პიანისტი, ვალერიან შიუკაშვილი ხელმძღვანელობს. მასთან ერთად აკადემიაში ასწავლიან ვალერიან შიუკაშვილი, ნინო ქათამაძე, თამარ ლიჩელი, ნინო ბაშარული, ტარიელ სუარი. სასწავლებელში მიიღებიან მოსწავლეები 6-დან 18 წლამდე. გაკვეთილები კი ტარდება სხვადასხვა სპეციალობაში. [post_title] => სოფო ნიჟარაძე ლექტორი გახდა - რა მასტერკლასებს ჩაატარებს მომღერალი
[post_content] => დღეს, 17 მაისს, რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას" ოთხივე რადიოს - „ფორტუნას", „ფორტუნა პლუსის", „არ დაიდარდოსა" და „ავტორადიოს" ეთერში გავა „ოქროს ტალღის დღიურები". გადაცემა, სადაც ყოველ კვირა მოისმენთ კონკურსანტების ინტერვიუებს, მათი მოლოდინებისა და წინასაკონკურსო ემოციების შესახებ. გადაცემას გაუძღვებიან „ფორტუნას" და „არ დაიდარდოს" მუსიკალური რედაქტორები, ნატა ხარაშვილი და გიორგი მშვენიერაძე. ვინაიდან წლის სიმღერის კატეგორიაში 125 სიმღერა მოხვდა, კონკურსამდე, რომელიც ივნისში გაიმართება, „ოქროს ტალღის დღიურების" ყოველკვირეულ გადაცემაში ყველა კონკურსანტის მიწვევა ვერ მოესწრება, შესაბამისად, 22 მაისიდან, „არ დაიდარდოს" დილის ეთერში ყოველდღიური გადაცემა დაიწყება, სადაც ყველა კონკურსანტთან ჩართვებს შემოგთავაზებენ. პირველი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ლაშა ღლონტი და ქეთი ფარესაშვილი. მათი დუეტი „ოქროყანის აღმართი" „ოქროს ტალღის" ერთ-ერთი ნომინანტია. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="4" ids="131735,131736,131737,131738"] [post_title] => დღეს, 16:00 საათზე, ოთხი რადიოს ეთერში „ოქროს ტალღის დღიურები" იწყება!.. [gallery royalslider="1" ids="128760,128761,128762,128764,128765,128766,128767,128768,128769,128770,128771,128772,128773,128774,128775,128776,128777,128778,128779,128780,128781,128782,128783,128784,128785,128786,128787,128788,128789,128790,128791,128792,128793,128794,128795,128796,128797,128798,128799,128800,128801,128802,128803,128804,128805,128806,128807,128808,128809,128810,128811,128812,128813,128814,128815,128816,128817,128818,128819,128820,128821,128822,128823,128824,128825,128826,128827,128828,128829,128830,128831"] კატეგორიები კი შემდეგია: წლის სიმღერა ხალხის რჩეული წლის საუკეთესო მომღერალი ქალი წლის საუკეთესო მომღერალი კაცი წლის დუეტი წლის ჯგუფი წლის საუკეთესო ახალი ვერსია (რიმეიქი) წლის აღმოჩენა რადიო ”ფორტუნას” რჩეული რადიო ”ფორტუნა პლუსის” რჩეული რადიო ”არ დაიდარდოს” რჩეული რადიო ”ავტორადიოს” რჩეული ტელეკომპანია Music Box-ს რჩეული წლის ქალაქური სიმღერა მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილი წლის პროდიუსერი ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ნომინანტთა შორის 125 სიმღერაა წარმოდგენილი. სიმღერები „ფორტუნას“, „ფორტუნა პლუსის“, „არ დაიდარდოსა“ და „ავტორადიოს“ მუსიკალურმა რედაქტორებმა შეარჩიეს. „ოქროს ტალღის“ საიტის საშუალებით ნებისმიერ მსურველს შეეძლება საკუთარი ხმის დაფიქსირება რომელიმე კანდიდატურის სასარგებლოდ, მხოლოდ 24 საათში ერთხელ და ხალხის რჩეულის გამოსავლენად, ხოლო სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. ჟიურის წევრთა ვინაობა ცერემონიამდე მკაცრად იქნება გასაიდუმლოებული. შეგახსენებთ, რომ „ოქროს ტალღის“ ნომინანტებს შორის მოხვდა ის სიმღერები, რომელთა პრემიერები 2016 წლის განმავლობაში რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას“ რომელიმე რადიოსადგურის ეთერში შედგა. წინა წლის მთავარი გამარჯვებული გახდა ნიაზ დიასამიძე, რომელსაც წლის საუკეთესო სიმღერისთვის „ნამი ველს“, გადაეცა ქანდაკება „ოქროს ტალღის“ ლოგოტიპით და პრიზი 5000 ლარის ოდენობით. „ოქროს ტალღის“ საიტზე http://fortuna.ge/oqrostalga/ უკვე განთავსებულია 125-ვე ნომინანტი. შეგიძლიათ, ეწვიოთ საიტს და ხმა მისცეთ სასურველ სიმღერას ინტერნეტმომხმარებლის რჩეულის გამოსავლენად. ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="128847,128850,128852,128849,128853,128854,128851,128856,128855,128857,128858,128860,128859,128863,128864,128861,128865,128866,128862,128867,128868,128869,128870,128871,128872,128873,128874,128875,128876,128877,128878,128879,128880,128881,128882,128883,128884,128885,128886,128887,128888,128889,128890,128891,128892,128893,128894,128895,128896,128897,128898,128964,128899,128900,128901,128902,128903,128904,128905,128906,128907,128908,128909,128910,128911,128912,128913,128914,128915,128916,128917,128918,128919,128920,128921,128922,128923,128924,128925,128926,128927,128928,128929,128930,128931,128932,128933,128934,128935,128936,128937,128938,128939,128940,128941,128942,128943,128944,128945,128946,128947,128948,128949,128950,128951,128952,128953,128954,128955,128956,128957,128958,128959,128960,128962,128963,128965,128966,128967,128968,128969,128970,128971,128972,128973,128975,128976,128977,128978,128981,128983,128984,128985,128986,128987,128988,128989,128990,128991,128992,128993,128994,128995,128996,128998,128999,129000,129001,129002,129004,129005,129006,129007,129008,129009,129010,129011,129012,129013"] [post_title] => „ოქროს ტალღისთვის“ მზადება დაიწყო - წლის საუკეთესო ქართული სიმღერა გამოვლინდება!.. [post_title] => „ოქროს ტალღისთვის" მზადება დაიწყო - წლის საუკეთესო ქართული სიმღერა გამოვლინდება!.. [post_title] => სოფო ნიჟარაძე ლექტორი გახდა - რა მასტერკლასებს ჩაატარებს მომღერალი
[post_content] => სოფო ნიჟარაძე საქართველოს უნივერსიტეტის მუსიკის აკადემიაში ლექტორად მიიწვიეს. ის სასცენო ხელოვნებაში, ცეკვასი, ვოკალსა და სამსახიობო ოსტატობაში მასტერკლასებს ჩაატარებს. ამის შესახებ თავად წერს ოფიციალური „ფეისბუქის" გვერდზე. მუსიკის აკადემია 2015 წლიდან ფუნქციონირებს და მას ცნობილი ქართველი პიანისტი, ვალერიან შიუკაშვილი ხელმძღვანელობს. მასთან ერთად აკადემიაში ასწავლიან ვალერიან შიუკაშვილი, ნინო ქათამაძე, თამარ ლიჩელი, ნინო ბაშარული, ტარიელ სუარი. სასწავლებელში მიიღებიან მოსწავლეები 6-დან 18 წლამდე. გაკვეთილები კი ტარდება სხვადასხვა სპეციალობაში.