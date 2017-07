სოლოლაკში კარაოკე-ბარი Check In გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bari [1] => karaoke [2] => samzareulo [3] => check-in ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143506 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bari [1] => karaoke [2] => samzareulo [3] => check-in ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143506 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 78 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bari [1] => karaoke [2] => samzareulo [3] => check-in ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bari [1] => karaoke [2] => samzareulo [3] => check-in ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143506) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (78,16972,3389,8189) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 101192 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-11 14:12:48 [post_date_gmt] => 2017-01-11 10:12:48 [post_content] => შსს-მ ღამის კლუბებთან დაკავშირებით პრემიერის დავალება მიიღო და მუშაობა უკვე დაიწყო. შს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის განცხადებით, მუშაობის შედეგები საჯარო გახდება. „დავალება მიღებულია. მუშაობა უკვე დავიწყეთ და დეტალურად მოგახსენებთ ამ მუშაობის შედეგებს თუ რა კეთდება, რა გაკეთდა დავალების შესაბამისად და ეს საჯაროდ გახდება ცნობილი თქვენთვის“, -განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დაავალა შს მინისტრს, „ვარდების მოედნის“ ქვემოთ მდებარე ბარებსა და სხვადასხვა ობიექტში სავარაუდო კანონდარღვევებით დაინტერესდეს. "დავალება მიღებულია. მუშაობა უკვე დავიწყეთ"-შს სამინისტრო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრსა და სამინისტროს „ვარდების მოედნის" ქვემოთ მდებარე ბარებსა და სხვადასხვა ობიექტში არსებული კანონდარღვევებით დაინტერესება დაავალა, - განცხადება გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა. პრემიერის თქმით, ამ კუთხით პრობლემები ადრეც იყო, რაზეც ხელისუფლებამ გარკვეული ძალისხმევა გასწია, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. „მინდა, დავავალო შინაგან საქმეთა მინისტრსა და სამინისტროს, დაინტერესდეს ამ პრობლემით. საუბა რია იმაზე, რომ ხდება დისკრიმინაციული მიდგომა. როგორც ჩემთვის ცნობილია, ამ ობიექტებში არ უშვებენ ადგილობრივ მამაკაცებს და, სამწუხაროდ, უშვებენ მხოლოდ მანდილოსნებს. ეს ძალიან მძიმე საკითხია. მინდა, ყველანაირი ცხელი ემოციებისგან თავი შევიკავოთ და ამ საქმეს კანონის კუთხით მივუდგეთ. ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც, სამწუხაროდ, ისე გაშუქდა, რომ თითქოს, მხოლოდ ნეგატიური შედეგების მატარებელია, მაგრამ ამ კანონით გვაქვს საშუალება, ასეთ შემთხვევებში დავიცვათ ჩვენი უფლებები. ჩვენ არ გვყავს არც ერთი დასაკარგი ახალგაზრდა, ამიტომ, სრული კატეგორიულობით ვითხოვ ამ პრობლემის მოგვარებას ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო უწყებებისგან. ყველანაირი რეიდების, ძალადობრივი ქმედებების გარეშე, კანონის სრული გამოყენებითა და ამოქმედებით, მინდა, ეს პრობლემა უმოკლეს პერიოდში მოგვარდეს", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის მეთაურმა ასევე თხოვნით მიმართა საკუთარ თანაშემწეს, ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, სოფო ჯაფარიძეს, დაინტერესდეს ამ საკითხით და შეისწავლოს, რამდენად დაცულია საქართველოს კანონმდებლობა ასეთ ობიექტებში. „თუ ეს არის რაიმე დახურული ტიპის კლუბი, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს განაწესი, რომელიც საჯარო და ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, თუ რა კრიტერიუმით ხდება იქ ადამიანების შესვლის შერჩევა, ხოლო თუ ეს არის ღია, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი, მაშინ ის მთლიანად უნდა დაექვემდებაროს კანონმდებლობას და იგივე, ანტიდისკრიმინაციული კანონის თვალსაზრისით, არ დაარღვიოს საქართველოს კანონმდებლობა. ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენ არც ასეთი დამატებითი შემოსავალი გვინდა და არც ტურისტი, რომელიც საქართველოს კანონს არად დაგვიდევს", - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. ბარები, სადაც ქართველ მამაკაცებს არ უშვებენ - პრემიერმა საკითხის გარკვევა შს მინისტრს დაავალა

"ლეგიას" ფანები მადრიდული ბარიდან სალაროს გატაცების მცდელობისას დააკავეს. პოლონელმა გულშემატკივრებმა თავისი სიგიჟე დაამტკიცეს. 31, 32 და 34 წლის სამი პოლონელი ერთ-ერთ ბარში დათვრა და სხვა სტუმრებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ. შემდეგ კი შეეცადნენ ბარის სალარო გაეტანათ, მაგრამ მათი დაკავება მოხერხდა. დღეს საღამოს მადრიდში ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მატჩია, სადაც "რეალი" ვარშავის "ლეგიას" მასპინძლობს. მადრიდის პოლიციას უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებული აქვს. ეს შეხვედრა ჩვენთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იმის გამო იწვევს, რომ "ლეგიაში" ვაკო ყაზაიშვილი გამოდის და იმედია "სანტიაგო ბერნაბეუზე" თამაში მოუწევს. პოლონელებმა მადრიდის გაძარცვა სცადეს შსს-მ ღამის კლუბებთან დაკავშირებით პრემიერის დავალება მიიღო და მუშაობა უკვე დაიწყო. შს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის განცხადებით, მუშაობის შედეგები საჯარო გახდება. „დავალება მიღებულია. მუშაობა უკვე დავიწყეთ და დეტალურად მოგახსენებთ ამ მუშაობის შედეგებს თუ რა კეთდება, რა გაკეთდა დავალების შესაბამისად და ეს საჯაროდ გახდება ცნობილი თქვენთვის", -განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დაავალა შს მინისტრს, „ვარდების მოედნის" ქვემოთ მდებარე ბარებსა და სხვადასხვა ობიექტში სავარაუდო კანონდარღვევებით დაინტერესდეს.