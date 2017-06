სომხეთიდან ბათუმში მატარებელი ოქტომბრამდე, ყოველდღიურად ივლის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => somekhi-turistebi [3] => zafkhuli-batumshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139337 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => somekhi-turistebi [3] => zafkhuli-batumshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139337 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => somekhi-turistebi [3] => zafkhuli-batumshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => somekhi-turistebi [3] => zafkhuli-batumshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139337) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,16588,289,16589) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139002 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 19:18:54 [post_date_gmt] => 2017-06-15 15:18:54 [post_content] => ბათუმში, ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილზე მისულ სამაშველო ბრიგადას 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდა. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 115- ე მუხლით დაიწყო, რაც პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა

საქართველო და აზერბაიჯანი ტურიზმის სექტორში ერთობლივი პროექტების განხორციელებას გეგმავენ. "ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის კუთხით აზერბაიჯანი არის საქართველოსთვის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი, სტრატეგიული ქვეყანა და გვსურს, რომ ტურიზმის სექტორში ურთიერთ თანამშრომლობის მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზარდოს" – ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა, გიორგი გახარიამ ბაქოში აზერბაიჯანის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრთან, აბულფას გარაევთან შეხვედრისას განაცხადა. ორი ქვეყნის მინისტრებმა ტურისტულად მნიშვნელოვან პროექტებზე ისაუბრეს და განიხილეს ის ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს რეგიონში ტურისტული ნაკადების კიდევ უფრო გაზრდას, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას. ცნობისთვის, ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში აზერბაიჯანიდან საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობამ 6 მილიონს გადააჭარბა. 2016 წელს აზერბაიჯანიდან საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობამ 1 523 057, ხოლო 2017 წლის ხუთ თვეში უკვე 602 840 ადამიანი შეადგინა. საქართველო აზერბაიჯანთან ერთად ტურისტულ პროექტებს განახორციელებს

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დიდი დმანისი–დმანისი–გომარეთი–ბედიანის საავტომობილო გზის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. პროექტი ითვალისწინებს: ასფალტ–ბეტონის საფარის, მწყალგამტარი მილების, კიუვეტებისა და გაბიონების მოწყობის სამუშაოებს. განხორციელდება მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების, ადგილობრივ გზებთან მიერთებების, გზის შემოფარგვლის, საგზაო ნიშნების მონტაჟისა და გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები. ასევე, რეაბილიტაცია უტარდება ხევზე არსებულ სახიდე გადასასვლელს. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს კიუვეტებისა და საფუძვლის მოწყობა, ასევე ასფალტ-ბეტონის ქვედა ფენის მოწყობის სამუშაოები. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ღირებულება 4 441 700 ლარია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე გაეცნო. დეპარტამენტის ცნობით, აღნიშნულ მონაკვეთს 25 წელზე მეტია რეაბილიტაცია არ ჩატარებია, გზა იყო ძლიერ დაზიანებული, ცალკეულ ადგილებში შემორჩენილი ასფალტ-ბეტონის საფარით, არ ფუნქციონირებდა კიუვეტები და წყალგამტარი მილები. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი დმანისის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და გაივლის სოფლებს: განახლება, სარკინეთი და გომარეთი. გზის რეაბილიტაციის შედეგად, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლები და ტურისტები ისარგებლებენ განახლებული და კომფორტული გზით. დიდი დმანისი–დმანისი–გომარეთი–ბედიანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 4 მლნ-ზე მეტი დაჯდება ბათუმში, ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილზე მისულ სამაშველო ბრიგადას 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდა. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 115- ე მუხლით დაიწყო, რაც პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.

ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა