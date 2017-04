“SOS ! კატასტროფა ხდება ლისის თავზე!”(ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lisis-tba [1] => levan-khabeishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126518 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lisis-tba [1] => levan-khabeishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126518 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7960 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lisis-tba [1] => levan-khabeishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lisis-tba [1] => levan-khabeishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126518) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15291,7960) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124526 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-22 10:33:58 [post_date_gmt] => 2017-04-22 06:33:58 [post_content] => ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დასუფთავების კვირეულს იწყებს. კვირეული საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. „სუფთად ევროპისკენ“ - კამპანიაში მონაწილეობას სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სხვადასხვა სამინისტროები, ადგილობრივი თვითმმართველობები, მუნიციპალიტეტები, ბიზნესისა და კერძო კომპანიების წარმომადგენლები მიიღებენ. ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების აქციაში მონაწილეობას სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სტრუქტურული ერთეულების 200 - მდე თანამშრომელთან ერთად, მოხალისეები, სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები მიიღებენ. აქციას თბილისში, წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიებზე, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები - მსახიობები, მომღერლები, სპორტსმენები შეუერთდებიან. მთელი კვირის განმავლობაში დასუფთავების აქცია საქართველოს 10 რეგიონის 74 მუნიციპალიტეტში გაიმართება. 464 ლოკაციის დასუფთავებაში ჯამში 22 ათასამდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. ლის ტბაზე დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დასუფთავების კვირეული იწყება

თბილისის მერიამ ლისის ტბის გარშემო საფეხმავლო და საველოსიპედე ბილიკის მოწყობა დაასრულა. კეთილმოწყობილი წრიული ბილიკის სიგრძე სრულად 3 კილომეტრს შეადგენს. ტბის გარშემო გზის 2,5-კილომეტრიან მონაკვეთში დაიგო ბეტონის საფარი, მოეწყო სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელი და გარე განათების სისტემა. ბილიკის გასწვრივ 101 სანათი ბოძი და 10 ურნა დამონტაჟდა. ტბის გარშემო დაიდგა ასევე ნაგავშემკრები კონტეინერები. ამასთან, კეთილმოეწყო საფეხმავლო გზის გვერდულები. საფეხმავლო ბილიკზე განთავსდა საგზაო ნიშნები და ყოველ 500 მეტრში მანძილის აღმნიშვნელი ბოძები დამონტაჟდა. ლისის ტბის შემოვლითი საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა პროექტ „ახალი ტფილისის" ერთ-ერთი მიმართულების - „სარეკრეაციო ზონების მოწყობა-განვითარების პროგრამის" ნაწილია. აღნიშნული პროექტი თბილისის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის აქტიური დასვენების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის მიზნით დაიგეგმა და განხორციელდა. „თბილისის მერიამ თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად მოაწყო ბილიკი, რომელიც გულისხმობს სპორტის განვითარების ხელშეწყობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. აქ გაკეთდა როგორც საფეხმავლო-სასეირნო, ასევე საველოსიპედე ბილიკი თავისი განათების, სანიაღვრე და საგზაო ნიშნების სისტემებით. მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და განხორციელდა კომპლექსური პროექტი იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია რეკრეაციულ-გამაჯანსაღებელი მიმართულებით განვითარდეს, ჩვენს მოქალაქეებს კი ფეხით თუ ველოსიპედით სეირნობისა და, ქალაქიდან გაუსვლელად, კომფორტული და ჯანსაღი დასვენების საშუალება მიეცეს"- განაცხადა დავით ნარმანიამ. ლისის ტბის გარშემო საფეხმავლო და საველოსიპედე ბილიკი მოეწყო

ლისის ტბის წრიული საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის პროექტი დასასრულს უახლოვდება. ბეტონის საფარიანი გზა 2,5 კილომეტრ სიგრძეზე უკვე მოეწყო. ჯამში წრიული საფეხმავლო ბილიკის სიგრძე 3 კილომეტრს შეადგენს. გზაზე ჩატარდა სხვადასხვა სამუშაოები, მათ შორის მიწის მოჭრა-დამუშავება და გატანა, ჭაობიან მონაკვეთში მყარი საფუძვლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა, გზის მოსამზადებელი კონსტრუქციის მოწყობა, არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობა და ბეტონის გზის ზედაპირის მოპირკეთება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოების ბოლო ეტაპი: განათების სისტემის მონტაჟი და გზის გვერდულების საბოლოო კეთილმოწყობა, გზის მონიშვნისა და საგზაო ნიშნების მონტაჟი. ლისის ტბის შემოვლითი საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა პროექტ „ახალი ტფილისის" ერთ-ერთი მიმართულების - „სარეკრეაციო ზონების მოწყობა-განვითარების პროგრამის" ნაწილია. თბილისის განვითარების ფონდი, პროექტ „ახალი ტფილისის" ფარგლებში, ლისის ტბის გარშემო საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოებს სექტემბრის ბოლოს დაასრულებს. ლისის ტბის წრიული საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა სექტემბერში დასრულდება ლის ტბაზე დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დასუფთავების კვირეული იწყება