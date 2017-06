სოსიეტე ჟენერალმა თიბისი ბანკის აქციები გაყიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => tibisi [2] => aqcebi [3] => sosiete-djenerali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142400 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => tibisi [2] => aqcebi [3] => sosiete-djenerali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142400 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 180 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => banki [1] => tibisi [2] => aqcebi [3] => sosiete-djenerali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => banki [1] => tibisi [2] => aqcebi [3] => sosiete-djenerali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142400) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16876,180,16877,10444) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139980 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 17:18:58 [post_date_gmt] => 2017-06-20 13:18:58 [post_content] => ირინა სარიშვილმა ბანკში კრედიტი ვერ აიღო, რადგან ბანკის თანამშრომელმა ანკეტის გრაფაში, სადაც ოჯახური სტატუსი უნდა მიეთითებინა, „დასაოჯახებელი“ ჩაწერა. ამის შესახებ სარიშვილი „ფეისბუქზე“ წერს. „ბანკში ვარ შესული რომლის კლიენტიც ვარ დიდი ხანია და ყველა ჩემი მონაცემი აქვთ. კრედიტის აღება მინდოდა და ბანკის თანამშრომელმა თქვენ რომ არ შეწუხდეთ მე შეგივსებთ ანკეტასო და ავსებს, ჩაწერა ყველაფერი და ოჯახურ ,მდგომარეობაზე მეკითხება რა ჩავწეროო აქ ბევრი რამე წერიაო: დაოჯახებული, განქორწინებული, ქვრივი და ა.შ. ლუბოითქო, ჩაწერე რაც გინდა ყველაფერი მერგებათქო ვეუბნები.... ჩაწერა საყვარელმა დასაოჯახებელი. მიხვდით ალბათ რო კრედიტი ვერ ავიღე “ - წერს სარიშვილი. "ბანკის თანამშრომელმა ანკეტაში დასაოჯახებელი ჩაწერა და კრედიტი ვერ ავიღე" - ირინა სარიშვილი

2017-06-20

დღეს ბანკები მდიდრდებიან, მოსახლეობა და ბიზნესი კი ღარიბდება. ამის შესახებ კომპანია "პსპ"-ს დამფუძნებელმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კახა ოქრიაშვილმა გადაცემაში "საქმის კურსი" ისაუბრა. ოქრიაშვილმა ყურადღება საბანკო სექტორში არსებულ ოლიგოპოლიაზე გაამახვილა. მისი თქმით, ქართული საფინანსო სექტორი მცირე ზომისაა და ბაზარზე 2-3 მსხვილი ბანკის არსებობა საკმარისია. "ჩვენი ფინანსური ბაზარი პატარაა და ვფიქრობ, რომ ჯობია იყოს ცოტა და ძლიერი ბანკი, ვიდრე ბევრი და სუსტი, მაგრამ უნდა იყოს შესაბამისი რეგულაციები. საქართველოს ჯამური ხელფასის 30%-მდე მიდის საბანკო სესხების პროცენტების გადახდაზე, როდესაც საშემოსავლო გადასახადი 20%-ია. გვაქვს ბევრი პრობლემა და ახალმა კანონპროექტმა ამ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს“, - აღნიშნა კახა ოქრიაშვილმა. PSP-ს დამფუძნებელი: ბანკები მდიდრდებიან, მოსახლეობა და ბიზნესი -ღარიბდება

2017-06-01

ბანკის ლიცენზირებისთვის წარსადგენი დოკუმენტაცია ფართოვდება. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტის მიხედვით, საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

საჭირო ხდება მფლობელობის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა;

საჭირო ხდება ბანკმა წინასწარ წარადგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიზნეს-მოდელისა და რისკების მართვის დოკუმენტები;

საჭირო ხდება მმართველი სტრუქტურების წარმომადგენლების შესახებ უფრო დეტალური ფინანსური ინფორმაციის წარმოდგენა.

ასევე, ცალსახად კონკრეტდება, რომ ლიცენზიის მაძიებელი პირის ჯგუფის, მფლობელობისა და მმართველობის სტრუქტურა და საოპერაციო საქმიანობა/გარემო უნდა უზრუნველყოფდეს ეფექტური საზედამხედველო პროცესის განხორციელების შესაძლებლობას როგორც ინდივიდუალურ, ასევე კონსოლიდირებულ დონეზე და საფრთხეს არ უნდა უქმნიდეს ბანკის ან/და ფინანსური სექტორის სტაბილურობასა და ჯანსაღ ფუნქციონირებას.

ბანკის ლიცენზირებისთვის წარსადგენი დოკუმენტაცია ფართოვდება

2017-05-31