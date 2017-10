სოსო ოხანაშვილის სიძეობა თავსატეხად მექცა – მეუფე დიმიტრი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soso-okhanashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180341 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soso-okhanashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180341 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11652 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soso-okhanashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soso-okhanashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180341) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11652) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127287 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 14:26:21 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:26:21 [post_content] => პატრიარქის დაცვის ყოფილმა უფროსმა საქართველო დატოვა. ინფორმაციას სანდო წყაროზე დაყრდნობით „საზოგადოებრივი მაუწყებელი" ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით სოსო ოხანაშვილი რამდენიმე დღეა გერმანიაში იმყოფება. პატრიარქის დაცვის უფროსი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ე.წ. ციანიდის საქმეზე, დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ, პროკურატურას ჩვენება მისცა. საქმის მთავარი მოწმე ირაკლი მამალაძე ამბობს, რომ პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი ბრალდებული დეკანოზის თანამზრახველია, მისივე მტკიცებით სოსო ოხანაშვილისა და დაცვის სამსახურის სხვა წევრების მიმართ საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს და მათ წინააღმდეგ საქმე უნდა აღიძრას. ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 მაისს იწყება. [post_title] => პატრიარქის დაცვის ყოფილმა უფროსმა საქართველო დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriarqis-dacvis-yofilma-ufrosma-saqartvelo-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 14:32:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 10:32:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127287 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111882 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-02-28 23:13:50 [post_date_gmt] => 2017-02-28 19:13:50 [post_content] => პატრიარქის დაცვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, სოსო ოხანაშვილი არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პატრიარქისთვის ცალკე ოთახის გაკეთებასა და მის იზოლირებას გეგმავდნენ. ამის შესახებ ოხანაშვილმა ”რუსთავის2”-ის ეთერში საუბრისას განაცხადა, იგეგმებოდა არა პატრიარქის იზოლირება, არამედ სამედიცინო ტექნიკით აღჭურვილი ოთახის გაკეთება, მისი თქმით, პატრიარქი კლინიკაში სამედიცინო გამოკვლევებზე გადაყვანისგან, ხშირ შემთხვევაში თავს იკავებდა. ეს იდეა კი, ოხანაშვილის თქმით, მას ე.წ ციანიდის საქმეში ბრალდებულმა, დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ შესთავაზა. ”მისი უწმინდესობა 24 დეკემბერს შეუძლოდ გახდა. ის არ თანხმდებოდა კლინიკაში გადაყვანას. ექიმების დაჟინებული თხოვნით ერთხელ წავედით გამოკვლევებზე. პატრიარქი აცხადებდა, რომ კარგად იყო და არაფერი აწუხებდა, რის გამოც არ სურდა კლინიკაში გადაყვანა. აქედან გამომდინარე, მამა გიორგი მამალაძემ, რომელიც საპატრიარქოს კლინიკის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, მითხრა, რომ აჯობებდა საპატრიარქოში ერთ-ერთ კელიაში გაგვეკეთებინა ოთახი, როდესაც პატრიარქს დასჭირდება, იმ ოთახში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებოდა”, - განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა. [post_title] => სოსო ოხანაშვილი არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პატრიარქის იზოლირებას გეგმავდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => soso-okhanashvili-ar-adasturebs-gavrcelebul-informacias-rom-patriarqis-izolirebas-gegmavdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-28 23:14:45 [post_modified_gmt] => 2017-02-28 19:14:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 111280 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-26 23:16:12 [post_date_gmt] => 2017-02-26 19:16:12 [post_content] => პატრიარქის დაცვის ყოფილ უფროსს, სოსო ოხანაშვილს არ ჯერა, რომ მამა გიორგი მამალაძეს ვინმეს მოკვლა შეეძლო. ოხანაშვილმა „რუსთავი 2“-ის ეთერში განაცხადა, რომ მისთვის ყველაფერი ბურუსით არის მოცული. ”მე ძალიან კარგად ვიცნობ მამა გიორგის და ვიცი რა პრობლემები იყო, რასაც ის ებრძოდა, რაზეც ის მუშაობდა, კერძოდ ქონებებზე”. მისივე თქმით, დეკანოზს ჰქონდა წვდომა ძალიან ბევრ დოკუმენტაციაზე, თუმცა თავს იკავებს კითხვაზე პასუხისგან, გამორიცხავს თუ არა, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ჰქონდეს დოკუმენტაცია და ინფორმაცია სასულიერო პირების, მათ შორის მღვდელმთავრების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებთან დაკავშირებით. „მამა გიორგი არ არის ის ადამიანი, ვინმეს მოკვლა შეეძლოს. ამაზე ფიქრი თავში არც მომდის, უბრალოდ ის არის იმ უსამართლობის მსხვერპლი, რაც მე ჩემს შესახებ ვახსენე. ეს არის ეკლესიის მტრების მიერ კარგად ორგანიზებული, დიდი ხნის წინ დაგეგმილი მზაკვრობა, რაც სისრულეში მოიყვანეს. სამწუხაროდ, ციხე შიგნიდან ტყდებაო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შიგნიდან არიან ჩარეულები”, - აღნიშნა სოსო ოხანაშვილმა. [post_title] => მამა გიორგი არ არის ის ადამიანი, ვინმეს მოკვლა შეეძლოს - სოსო ოხანაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mama-giorgi-ar-aris-is-adamiani-vinmes-mokvla-sheedzlos-soso-okhanashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-26 23:16:12 [post_modified_gmt] => 2017-02-26 19:16:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111280 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127287 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 14:26:21 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:26:21 [post_content] => პატრიარქის დაცვის ყოფილმა უფროსმა საქართველო დატოვა. ინფორმაციას სანდო წყაროზე დაყრდნობით „საზოგადოებრივი მაუწყებელი" ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით სოსო ოხანაშვილი რამდენიმე დღეა გერმანიაში იმყოფება. პატრიარქის დაცვის უფროსი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ე.წ. ციანიდის საქმეზე, დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ, პროკურატურას ჩვენება მისცა. საქმის მთავარი მოწმე ირაკლი მამალაძე ამბობს, რომ პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი ბრალდებული დეკანოზის თანამზრახველია, მისივე მტკიცებით სოსო ოხანაშვილისა და დაცვის სამსახურის სხვა წევრების მიმართ საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს და მათ წინააღმდეგ საქმე უნდა აღიძრას. ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 მაისს იწყება. [post_title] => პატრიარქის დაცვის ყოფილმა უფროსმა საქართველო დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriarqis-dacvis-yofilma-ufrosma-saqartvelo-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 14:32:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 10:32:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127287 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 787b2f0a922dedf48456691e715c5fa0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )