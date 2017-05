SOU 2017 – “სხვა ზღვა” იწყება!..

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sou-2017 [1] => sou ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130425 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sou-2017 [1] => sou ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130425 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14960 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sou-2017 [1] => sou ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sou-2017 [1] => sou ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130425) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14961,14960) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124265 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 13:58:42 [post_date_gmt] => 2017-04-21 09:58:42 [post_content] => თანამედროვე მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალი SOU 2017-ის თემაა სხვა ზღვა. პროგრამა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში ახალი და დაგვიანებული დინებების შემოტანას ემსახურება. SOU 2017 - სხვა ზღვა გაიხსნება 15 მაისს და დასრულდება 5 ივლისს. ფესტივალში მონაწილე არტისტების ჩამონათვალი ასეთია: Tetenoise, ნატალია ბერიძე და მონდრიანის ანსამბლი, რეზო ღლონტი/ლევან ცხადაძე/მალიკა მამინოვა, ნიკა მაჩაიძე, ვოკალოიდური ოპერა „დასასრული“ - კეიჩირო შიბუია/ჰაცუნე მიკუ, ფრანკ ვიგრო და ანტუან შმიტი, რობერტ ჰენკე - ლუმიერი III, ალვა ნოტო, უილიამ ბასინსკი, ანსამბლი „მოდერნი“, კრისტოფერ ტინორი, გრიშა ლიჰტენბერგერი, იაკობ კირკეგაარდი, კვარტეტი „რონდანე“, Sacred Horror In Design, ზინა პარკინსი, იან იელინეკი და მასაიოში ფუჯიტა, ქსილორის უაითი, სტივენ ო’მალი, რიო მურაკამი, ლორენს ინგლიში და სხვა. ანსამბლი „მოდერნი“ შეასრულებს სტივ რაიხის ნაწარმოებს „მუსიკა 18 მუსიკოსისთვის“. კვარტეტი „რონდანე“ წარმოგვიდგენს სიმეონ ტენ ჰოლტის ნაწარმოებს „კანტო ოსტინატო“. ოპერა „დასასრული“ გახლავთ პირველი ვოკალოიდური ოპერა, რომლის კომპოზიტორია კეიჩირო შიბუია. ნაწარმოები ეძღვნება ჰაცუნე მიკუს, რომელიც ოპერაში მთავარ როლს ასრულებს. ფესტივალის პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და ბილეთების შეძენა შესაძლებელი იქნება 20 აპრილიდან. ბილეთების ფასი 10-დან 50 ლარამდე. www.tkt.ge ფესტივალის პარტნიორები არიან: „პროპაგანდა”, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი და სამეფო უბნის თეატრი. 