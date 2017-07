სოზარ სუბარი: სააკაშვილი აუცილებლად მოიხდის სასჯელს ე.წ. მატროსოვის დაწესებულებაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => sozar-subari [2] => saakashvilis-eqstradireba [3] => saakashvilis-moqalaqeoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149343 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => sozar-subari [2] => saakashvilis-eqstradireba [3] => saakashvilis-moqalaqeoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149343 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => sozar-subari [2] => saakashvilis-eqstradireba [3] => saakashvilis-moqalaqeoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => sozar-subari [2] => saakashvilis-eqstradireba [3] => saakashvilis-moqalaqeoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149343) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,17403,17671,2288) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149352 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 21:39:52 [post_date_gmt] => 2017-07-26 17:39:52 [post_content] => საქართველოს ექსპერზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი "ფეისბუქის" გვერდზე მისი პარტიის „სამოქალაქო მოძრაობა ტალღას“ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება შიშის გამო მიიღო და დიდი შეცდომაც დაუშვა. „შიში ახალი პოლიტიკური ძალების და პოლიტიკოსების კონსოლიდაციის წინაშე ამხელს პეტრო პოროშენკოს ხელისუფლების კლეპტოკრატიულ მოდელს, და აიძულებს მას, დაუშვას უხეში შეცდომები. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეულია უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებით. მოქალაქეობის მიღების პროცედურის დროს არასწორი ინფორმაციის მიწოდების მოტივით. ეს გაკეთდა იმაზე გათვლით, რომ ექსტრადირების შესაძლებლობის საფრთხის არსებობის გამო, რომელსაც საქართველოს პროკურატურა ითხოვს, სააკაშვილი აღარ დაბრუნდება უკრაინაში ფაქტობრივად, სააკაშვილს აიძულებენ მიიღოს თავშესაფარი ამერიკაში და დაივიწყოს უკრაინული პოლიტიკა. არ ეძებოთ პოროშენკოს ბრძანებულება სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ პრეზიდენტის საიტზე - ის არ გამოქვეყნდება, რადგან პირზე პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს. ეს ყველაფერი სპეციალურად გააკეთეს ზაფხულში, ვიდრე სამოქალაქო აქტივობა დაბალია. იანუკოვიჩმა თავისი კონკურენტების იზოლირება ციხეებში მოახდინა, პოროშენკომ კი საზღვარგარეთ", - ვკითხულობთ განცხადებაში. [post_title] => სააკაშვილი მისი პარტიის განცხადებას აზრიარებს: რა წერია წერილში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-misi-partiis-ganckhadebas-azriarebs-ra-weria-werilshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 21:39:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 17:39:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149352 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149340 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 20:52:38 [post_date_gmt] => 2017-07-26 16:52:38 [post_content] => ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის, უკრაინის ეროვნული პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის ხატია დეკანოიძის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილი ამ ეტაპზე უკრაიანში არ იმყოფება. დეკანოიძის თქმით, სააკაშვილი საზღვარგარეთ ვიზიტით იმყოფება. სააკაშვილი სავარაუდოდ, ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. "სწორედ ამის გამო, ვფიქრობ, რომ ძალიან მუხანათურად მოიქცა უკრაინის ხელისუფლება. (თუ მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტი დადასტურდა)სააკაშვილი ვიზიტით იმყოფება საზღვარგარეთ და სწორედ ამ პერიოდს დაამთხვიეს მოქალაქეობის ჩამორთმევა. ეს არის უპრეცედენტო ფაქრი, როდესაც სახელმწიფო თავის მოქალაქეს სამართლებრივ ბმას უწყვეტს, არღვევს კონსტიტუციის ნორმას, ევროსაბჭოს კონვენციას, ყველა საერთაშორისო პრინციპს და ტოვებს ადამიანს მოქალაქეობის გარეშე", - განაცხადა ხატია დეკანოიძემ ტელეკომპანია "პირველთან" პირდაპირ ეთერში. მანვე აღნიშნა, რომ ეს უკრაინაში იანუკოვიჩის რეჟიმის გაგრძელებაა და არ ასახავს უკრაინის მოქალაქეების ნებას. მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტს დეკანოიძე სააკაშვილის ოპოზიციურ საქმიანობას უკავშირებს და აცხადებს, რომ პოროშენკოს სააკაშვილის შიში აქვს. თავად დეკანოიძე კიდევიდან საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. სააკაშვილი ახლა მოქალაქეობის არმქონე პირია. უკრაინის საემიგრაციო სამსახურში განმარტავენ, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზი არასწორი ინფორმაცია გახდა, რომელიც 2015 წელს სააკაშვილმა მათ უკრიანის მოქალაქეობის მიღებისას მიაწოდა. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკომ 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. [post_title] => რომელ ქვეყანაში იმყოფება სააკაშვილი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romel-qveyanashi-imyofeba-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 21:12:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 17:12:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149340 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149321 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 18:36:00 [post_date_gmt] => 2017-07-26 14:36:00 [post_content] => საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ოლქის გუბერნატოს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა „Обозреватель“ ავრცელებს. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ ინფორმაცია მათ ჟურნალისტს უკრაინის საემიგრაციო სამსახურმა დაუდასტურა. სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე ინფორმაცია, სოციალური ქსელით რადას დეპუტატმა და უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მრჩეველმაც გაავრცელეს. უკრაინის საემიგრაციო სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზი არასწორი ინფორმაცია გახდა, რომელიც 2015 წელს სააკაშვილმა მათ უკრიანის მოქალაქეობის მიღებისას მიაწოდა. "2015 წელს სააკაშვილმა ანკეტაში მიუთითა, რომ მის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის გამოძიება - არც უკრაინაში და არც მის ფარგლებს გარეთ. მაშინ როცა, მასზე საქართველოში დაპატიმრების სანქცია არსებობდა", - განმარტავენ უკრიანის საემიგრაციო სამსახურში. სააკაშვილი აცხადებდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმებას გეგმავდა. "დადასტურებულად ვიცი, რომ გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკომ მისცა დავალება თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში მოპოვებულ იქნას ისეთი მასალები, რომელთა საფუძველზე მე და დავით საყვარელიძეს ჩამოგვართმევენ უკრაინის მოქალაქეობას", - განაცხადა მან დაახლოებით, ორი თვის წინ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკომ 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. [post_title] => მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvils-ukrainis-moqalaqeoba-chamoartves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 20:29:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 16:29:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149352 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 21:39:52 [post_date_gmt] => 2017-07-26 17:39:52 [post_content] => საქართველოს ექსპერზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი "ფეისბუქის" გვერდზე მისი პარტიის „სამოქალაქო მოძრაობა ტალღას“ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება შიშის გამო მიიღო და დიდი შეცდომაც დაუშვა. „შიში ახალი პოლიტიკური ძალების და პოლიტიკოსების კონსოლიდაციის წინაშე ამხელს პეტრო პოროშენკოს ხელისუფლების კლეპტოკრატიულ მოდელს, და აიძულებს მას, დაუშვას უხეში შეცდომები. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეულია უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებით. მოქალაქეობის მიღების პროცედურის დროს არასწორი ინფორმაციის მიწოდების მოტივით. ეს გაკეთდა იმაზე გათვლით, რომ ექსტრადირების შესაძლებლობის საფრთხის არსებობის გამო, რომელსაც საქართველოს პროკურატურა ითხოვს, სააკაშვილი აღარ დაბრუნდება უკრაინაში ფაქტობრივად, სააკაშვილს აიძულებენ მიიღოს თავშესაფარი ამერიკაში და დაივიწყოს უკრაინული პოლიტიკა. არ ეძებოთ პოროშენკოს ბრძანებულება სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ პრეზიდენტის საიტზე - ის არ გამოქვეყნდება, რადგან პირზე პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს. ეს ყველაფერი სპეციალურად გააკეთეს ზაფხულში, ვიდრე სამოქალაქო აქტივობა დაბალია. იანუკოვიჩმა თავისი კონკურენტების იზოლირება ციხეებში მოახდინა, პოროშენკომ კი საზღვარგარეთ", - ვკითხულობთ განცხადებაში. [post_title] => სააკაშვილი მისი პარტიის განცხადებას აზრიარებს: რა წერია წერილში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-misi-partiis-ganckhadebas-azriarebs-ra-weria-werilshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 21:39:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 17:39:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149352 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 122 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2b8fd1d4d92a0327550f2bc86a7b318a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )