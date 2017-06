სპეციალურად საუკეთესოსთვის: Nike-მა რონალდოს ექსკლუზიური ბუცები დაუმზადა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => bucebi [3] => nike ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138569 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => bucebi [3] => nike ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138569 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => bucebi [3] => nike ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => bucebi [3] => nike ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138569) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1332,2854,689,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138491 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 13:01:38 [post_date_gmt] => 2017-06-14 09:01:38 [post_content] => ესპანეთის ჩემპიონმა და ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულმა მადრიდის „რეალმა“ მომდევნო სეზონის ახალი ეკიპირების პრეზენტაცია გამართა. გულშემატკივრებს ახალი მაისურების ნახვა მადრიდის მთავარ ქუჩაზე, გრან ვიაზე მდებარე „ადიდასის“ მაღაზიასთან შეეძლოთ. აქ პრეზენტაციის ექსკლუზიური კადრების ნახვა შეგიძლიათ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ მადრიდან მოგვაწოდა. 2017-18 წლების სეზონში „სამეფო კლუბი“ სწორედ ამ მაისურებით ითამაშებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ევროპის სტადიონებზე. აღსანიშნავია, რომ მარტო მაისურის ფასი 100 ევროა. „გოლდენ სტეიტის" ჩემპიონობას „ბარსელონა" და მისი ვარსკვლავებიც გამოეხმაურნენ. ზაზა ფაჩულიას გუნდს NBA-ში გამარჯვება თვით ლეო მესიმ, ნეიმარმა, ლუის სუარესმა და პიკემ მიულოცეს. „ბარსელონას" კარგი ურთიერთობა აქვს კალიფორნიულ კლუბთან. 2015 წელს „ბარსა" შეხვდა კიდეც აშშ-ში ყოფნის დროს მაშინაც გაჩემპიონებულ „მეომრებს". ახლაც, როდესაც „ბარსელონა" საზაფხულო ამერიკულ ტურნეში წავა (სამი მატჩი აქვს დაგეგმილი - „იუვენტუსთან", „მანჩესტერთან" და „რეალთან"), ერთხელაც აპირებს „გოლდენ სტეიტელების" მონახულებას. შეხვედრა სან ფრანცისკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტშია დაგეგმილი. ასე რომ, დიდი ალბათობით ჩვენი ზაზა ფაჩულია სხვა ვარსკვლავებთან ერთად მესისაც შეხვდება. მესი ფაჩულიას ჩემპიონობას ულოცავს: მალე შეხვდებიან კიდეც (ვიდეო) ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი ტრადიცია არსებობს: მთავარ სპორტულ ლიგებში გამარჯვებულ გუნდებს თეთრ სახლში პრეზიდენტი ხვდება. თუმცა როგორც ჩანს გამონბაკლისი ყოველთვის და ყველაფერში არსებობს. წელს დონალდ ტრამპისა და NBA-ის ახალგამომცხვარი ჩემპიონის „გოლდენ სტეიტის" შეხვედრა არ შედგება. „მეომრებმა" შიდა ანონიმური წილისყრა ჩაატარეს და გაირკვა, რომ კალათბურთელების უმრავლესობა დონალდ ტრამპთან შეხვედრის წინააღმდეგია. ცნობისათვის, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და შემდეგ ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგაც „გოლდენ სტეიტის" წევრებნა შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი არა ერთხელ გააკრიტიკეს.

გოლდენ სტეიტი თეთრ სახლში არ მივა: მეომრებმა ტრამპზე უარი თქვეს 