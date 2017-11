სპეცოპერაცია თბილისში – დაკავებულია ახალგაზრდა კაცი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi [1] => dakaevba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183295 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi [1] => dakaevba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183295 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi [1] => dakaevba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi [1] => dakaevba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183295) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18299,18187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154770 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-17 21:39:13 [post_date_gmt] => 2017-08-17 17:39:13 [post_content] => თბილისის ცენტრში სპეცოპერაცია მიმდინარებს. კრიმინალური პოლიცია და სპეცდანიშნულების რაზმი თავისუფლების მოედანზეა მობილიზებული. პუშკინის ქუჩაზე ერთ-ერთ დაწესებულებაში სამართალდამცველები გადაადგილდებიან. სპეცოპერაცია მასაჟის სალონში მიმდინარეობს, სადაც პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით რამდენიმე პირი დააკავეს. სპეცოპერაციას კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი ატარებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით არის დაწყებული რაც პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემას გულისხმობს. მასაჟის სალონში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს: სპეცოპერაცია თბილისის ცენტრში

ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული, სავარაუდოდ, დაკავებულია. თუმცა, ამ ინფორმაციას შსს ჯერჯერობით არც ადასტურებს და არც უარყოფს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ამ ეტაპზე ისინი ვერანაირ კომენტარს ვერ აკეთებენ, გამოძიებას ხელი რომ არ შეეშალოს და გამოძიების მიმდინარეობასა და შედეგებთან დაკავშირებით ოფიციალურ ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში თავად გაავრცელებენ. თვითმხილველების თქმით კი, სავარაუდო მკვლელი დღეს დილით უკლებას ქუჩაზე დააკავეს, სადაც დილიდან პოლიციაა მობილიზებული. არსებული ინფორმაციით, სავარაუდო დაკავებას წინ სამართალდამცველების მიერ ნივთმტკიცების - იარაღის, ამოღება უძღოდა. ექსპერტ-კრიმინალისტები ჭონქაძის მიმდებარედ, ნიაღვრის ქუჩაზე დილიდან მუშაობენ. მათ ტერიტორია ლენტით აქვთ შემოსაზღვრული და საგამოძიებო საქმიანობას აწარმოებენ. ჭონქაძის ქუჩაზე გუშინ მოკლული მამაკაცის ცხედარი ამ დრომდე ექსპერტიზის ბიუროშია. ოჯახის წევრები მის გადმოსვენებას დღეს ელოდებიან. პოლიციის განყოფილებაში კი გარდაცვლილის ოჯახის წევრების დაკითხვა მიმდინარეობს. მკვლელობა მთაწმინდაზე, ვილნიუსის სკვერში, გუშინ მოხდა, სადაც გამოყოფილია ბავშვებისთვის განკუთვნილი ზონა და საცხოვრებელი კორპუსებია განთავსებული. არსებული ინფორმაციით, სხვადასხვა ობიექტებიდან ვიდეოსათვალთვალო კამერები ამოიღეს და მოქალაქეები გამოკითხეს. გამოძიება 108-ე და 236-ე მუხლებით მიმდინარეობს. ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული, სავარაუდოდ, დაკავებულია

ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია დასრულებულია. სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი ადამიანი დააკავეს. დაკავებულს ნარკოტიკების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-გასაღება ბრალდება და მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 260-ე მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. როგორც პირველი არხის ჟურნალისტი ადგილიდან იტყობინება, დაკავებული პირის გარდა, იმ სახლიდან, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, პოლიციის შენობაში ერთი ქალია გადაყვანილი. ამ დროისთვის, ის ფონიჭალაში არსებული პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. სავარაუდოდ, ქალი პოლიციაში დასაკითხად არის გადაყვანილი. ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს 