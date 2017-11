სპეცოპერაციისას დაკავებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალი წარუდგინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190198 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190198 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190198) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10533,6991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190017 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-23 12:48:33 [post_date_gmt] => 2017-11-23 08:48:33 [post_content] => სამი სპეცრაზმელი, რომელიც გუშინელი ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად დაიჭრა, საღამოს თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ერთ-ერთი მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შედარებით მძიმე იყო, ის ბარძაყის არეში იყო დაჭრილი და საჭირო გახდა ქირურგიული ჩარევა. 3 დაჭრილი სპეცრაზმელი გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იყო, თუმცა ისინი დილიდან ქირურგიულ პალატებში მოათავსეს. „დაშავებულებს, ძირითადად, აღენიშნებოდათ კიდურებში მიღებული დაზიანებები, რომლის გამოც მათ ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდათ. ოპერაციის შემდეგ სპეცრაზმელები ქირურგიულ დეპარტამენტში აგრძელებენ მკურნალობას. მათი მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურია,“ - განაცხადა ქირურგიული სამსახურის უფროსმა, იოსებ აბულაშვილმა. გუშინ თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში სპეცრაზმელების მოსანახულებლად საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიოგი გახარია, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, გენერალ-მაიორი ვახტანგ გომელაური და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იმყოფებოდნენ. "გვაინტერესებს თუ როგორ მოხდა შემდეგი: 1. როგორ აკუმულირდა იმ რაოდენობის ცეცხლსასროლი და ასაფეთქებელი იარაღი დედაქალის ერთ-ერთ ბინაში სამართალდამცავთაგან შეუმჩნევლად, რომ 22 საათის განმავლობაში ამ იარაღით ხდებოდ ა პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევა. 2. სად შეიძინეს ეს იარაღი დამნაშავეებმა - ქვეყნის შიგნით, თუ ქვეყნის გარედან შემოიტანეს ის, რაც ორივე შემთხვევაში პრობლემურია: ან ქვეყანაში მიდის იარაღით უკანონო ვაჭრობა, ან საზღვრების სათანადო დაცვა ვერ ხორციელდება. 3. რატომ არ ჰქონდათ სპეცსამსახურებს ამ ადამიანების ცალკ-ცალკე განიარაღების პრევენციული გეგმა. 4. რა ინფორმაცია ჰქონდათ სპეცსამსახურებს ამ ადამიანებზე და თუ ჰქონდათ, რატომ მიიყვანეს საქმე იქამდე, რომ დაიჭრა 4 და მოკლულ იქნა 1 სპეცრაზმელი. 5. ვინ დაგეგმა ეს სრულიად ქაოტური ოპერაცია, რომლის განმავლობაშიც აშკარად სპონტანურად მიიღებოდა გადაწყვეტილებები. 6. ვინ არიან ტერორისტები და რა ქვეყნიდან და რა მიზნით მოხვდნენ ისინი საქრთველოს ტერიტორიაზე. 7. რატომ არ მოხდა სამოქალაქოების დროული ევაკუაცია ოპერაციის ადგილიდან. 8. რატომ დასუსტდა ასე უსაფრთხოების სისტემა ქვეყანაში და რამდენად მიუძღვის ამაში წვლილი ჩვენი პროფესიონალი სამხედროებისა და სპეცსამსახურების თანშრომლების პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებასა და სამართლებრივ დევნას. 9. რამდენად აქვს უსაფრთხოების სისტემის მოშლაში როლი ქ-ნი ბესელიას მიერ ამნისტირებულ, ტერორიზმის ბრალდებით პატიმრობაში მყოფი ადამიანების გათავისუფლებას. 10. რამდენადაა მომხდარის განმეორების შანსები და აქვს თუ არა ანალოგიურ დაჯგუფებებზე ინფორმაცია სპეცსამსახურებს, რომ მალე იგივე არ განმეორდეს ჩვენი ქვეყნის სხვა წერტილში ან წერტილებში. ამ და არა მხოლოდ ამ კითხვებზე მოუწევს "ოცნებას" პასუხის გაცემა, მოწონს მას ეს თუ არა. ქვეყნის მთავრობა პასუხს აგებს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე,"-წერს ნიკა რურუა სოციალურ ქსელში. https://www.facebook.com/nika.rurua.9/posts/1790070251064837?pnref=story [post_title] => "ოცნებას" კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს, მოსწონს ეს თუ არა - ნიკა რურუა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ocnebas-kitkhvebze-pasukhis-gacema-mouwevs-moswons-es-tu-ara-nika-rurua [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-23 12:44:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-23 08:44:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190024 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 190020 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-23 12:38:37 [post_date_gmt] => 2017-11-23 08:38:37 [post_content] => "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი გივი თარგამაძე მიიჩნევს, რომ გუშინ ჩატარებული ოპერაციის შეფასებამდე კითხვების დასმა და მათზე პასუხების მიღებაა საჭირო. გივი თარგამაძე აღნიშნავს, რომ აღნიშნული კითხვები საპარლამენტო კომიტეტზე უნდა დაისვას და მათ პასუხი ხელისუფლებიდან პასუხისმგებელმა პირებმა უნდა უპასუხონ. "რამოდენიმე ფუნდამენტური კითხვაა: როდის იქნა მოპოვებული პირველადი ინფორმაცია დანაშაულებრივი ჯგუფის შესახებ; პირველადი ინფორმაცია იქნა მოპოვებული ღია წყაროებიდან, აგენტურული ქსელიდან, თუ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან; იმყოფებოდა თუ არა ჯგუფი სპეცსამსახურების თვალთვალის ქვეშ, თუ იმყოფებოდა, რამდენი ხნის მანძილზე; როდის იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ჯგუფის გადაუდებელ დაკავებაზე; რამ განაპირობა გადაწყვეტილების მიღე ბა ჯგუფის გადაუდებელ დაკავებაზე ქალაქის ცენტრალური ნაწილის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში, მრავალსართულიან კორპუსში განლაგებულ საცხოვრებელ ბინაში; როდის შედგა ოპერაციის გეგმა, ვინ შეადგინა ის; როდის შედგა ოპერაციის შტაბი, ვინ შედიოდა მასში, ვინ ხელმძღვანელობდა შტაბს; როგორ განაწილდა ფუნქციები შტაბში, ასევე, უსიშროების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებს შორის; რა ბრძანებები გასცა შტაბმა ოპერაციის დაწყებიდან დასრულებამდე ,"- წერს გივი თარგამაძე სოციალურ ქსელში. https://www.facebook.com/givi.targamadze.90/posts/2018165331792821?pnref=story [post_title] => შეფასებების გაკეთებამდე კითხვების დასმის დროა - გივი თარგამაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shefasebebis-gaketebamde-kitkhvebis-dasmis-droa-givi-targamadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-23 12:38:37 [post_modified_gmt] => 2017-11-23 08:38:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190020 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 190017 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-23 12:48:33 [post_date_gmt] => 2017-11-23 08:48:33 [post_content] => სამი სპეცრაზმელი, რომელიც გუშინელი ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად დაიჭრა, საღამოს თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ერთ-ერთი მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შედარებით მძიმე იყო, ის ბარძაყის არეში იყო დაჭრილი და საჭირო გახდა ქირურგიული ჩარევა. 3 დაჭრილი სპეცრაზმელი გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იყო, თუმცა ისინი დილიდან ქირურგიულ პალატებში მოათავსეს. „დაშავებულებს, ძირითადად, აღენიშნებოდათ კიდურებში მიღებული დაზიანებები, რომლის გამოც მათ ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდათ. ოპერაციის შემდეგ სპეცრაზმელები ქირურგიულ დეპარტამენტში აგრძელებენ მკურნალობას. მათი მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურია,“ - განაცხადა ქირურგიული სამსახურის უფროსმა, იოსებ აბულაშვილმა. გუშინ თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში სპეცრაზმელების მოსანახულებლად საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიოგი გახარია, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, გენერალ-მაიორი ვახტანგ გომელაური და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იმყოფებოდნენ. 